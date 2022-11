Philippe Coutinho se perderá el Mundial Qatar 2022 por lesión | Fuente: Instagram

Brasil es considerada una de las selecciones candidatas para Qatar 2022. Pentacampeón del mundo, con un gran rendimiento de juego y un plantel plagado de estrellas. Además, a diferencia de otros elencos, el ‘Scratch’ era de los pocos que no arrastraba problemas por sus posibles convocados. No obstante, dicha situación cambió con Philippe Coutinho.

Según informó ‘TNT Sports’, el mediocampista Philippe Coutinho sufrió una lesión en el muslo derecho. El caso del exBarcelona es complicado con miras a Qatar 2022, pues el tiempo de recuperación, de acuerdo con el citado medio, sería por un tiempo de seis semanas.





A dos semanas exactas para el inicio del mundial, Coutinho no podrá recuperarse a tiempo ni para llegar a las instancias eliminatorias, hecho que deja fuera al jugador del Aston Villa de la cita en Qatar.





Coutinho, gran baja para Brasil en Qatar 2022

Philippe Coutinho ha jugado 12 partidos con Aston Villa en la actual Premier League | Fuente: Instagram

Philippe Coutinho ha disputado 12 partidos con Aston Villa en la actual temporada de la Premier League, donde arrancó las acciones seis veces. El brasileño no fue parte del encuentro este domingo ante el Manchester United en Villa Park, donde después el entrenador Unai Emery explicó el motivo de su ausencia.

"Coutinho está lesionado en el cuádriceps. No sé cuánto tiempo estará de baja, pero no pudo jugar y no va a jugar hasta después del parón. Es una lesión muscular", dijo Emery en rueda de prensa.

Philippe Coutinho fue titular indiscutible en Brasil durante el Mundial 2018, el único disputado en su carrera. Es uno de los jugadores de confianza de Tite, con el que el seleccionador ha insistido desde que asumió el cargo pese a las irregularidades en Barcelona y actualmente en la Premier League.

Tite tiene contemplado anunciar la lista definitiva de Brasil para Qatar 2022 este lunes, donde Coutinho era una de las incógnitas, luchando directamente por una plaza con Everton Ribeiro, figura de Flamengo en la conquista de la Copa Libertadores.

Philippe Coutinho disputó el mundial Rusia 2018 con Brasil | Fuente: Instagram

Coutinho y las estrellas que se pierden Qatar 2022

La baja de Philippe Coutinho implica una ausencia estelar más en el Mundial Qatar 2022, en el que también son fijas las bajas de Diogo Jota, de Portugal; Pedro Neto, de Portugal; N'Golo Kanté, de Francia; Yuya Nakayama, de Japón; Paul Pogba, de Francia; Love Kalinic, de Croacia; Ben Chilwell, de Inglaterra; Timo Werner, de Alemania; Sam Vines, de Estados Unidos, o Maxime Crépeau, de Canadá.

Los jugadores en duda también conforman una lista larga, donde resaltan desde el lado sudamericano Giovanni Lo Celso y Paulo Dybala de Argentina.





