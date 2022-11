Grupo H en Mundial Qatar 2022. | Fuente: AFP

El Mundial Qatar 2022 irá del domingo 20 de noviembre al domingo 18 de diciembre. Son 32 equipos, divididos en ocho grupos, que lucharán por avanzar de fase, con la ilusión de llegar lo más lejos posible.

En esta nota, te contaremos todo lo que necesitas saber sobre el Grupo H, el cual está integrado por las selecciones de Portugal, Ghana, Uruguay y Corea del Sur. Repasa sus historiales en la Copa del Mundo, fixture completo, figura y entrenador.





Fixture del Grupo H en el Mundial Qatar 2022

Fecha 1

Uruguay vs. Corea del Sur

Día: 24 de noviembre

Hora: 8:00 am.* / 10:00 am.**

Portugal vs. Ghana

Día: 24 de noviembre

Hora: 11:00 am.*





Fecha 2

Corea del Sur vs. Ghana

Día: 28 de noviembre

Hora: 8:00 am.*

Portugal vs. Uruguay

Día: 28 de noviembre

Hora: 2:00 pm.* / 4:00 pm.**





Fecha 3

Corea del Sur vs. Portugal

Día: 2 de diciembre

Hora: 10:00 am.*

Ghana vs. Uruguay

Día: 2 de diciembre

Hora: 10:00 am.* / 12:00 pm.**





* Hora Perú

** Hora Uruguay









Cristiano Ronaldo jugará su quinto mundial con Portugal | Fuente: Portugal

Rivales en octavos

► En octavos de final, los clasificados del Grupo H se enfrentarán con los participantes del Grupo G, integrado por Brasil, Suiza, Camerún y Serbia.

Equipos del Grupo H en Qatar 2022

1. Uruguay

Puesto en Ranking FIFA: 14

Clasificó el 24 de marzo de 2022, tras vencer 1-0 a Perú en la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. Será su primer Mundial sin Tabárez desde 1986. Jugador con más partidos: Diego Godín (157). Jugador con mas goles: Luis Suárez (68). En MUndiales, lleva 56 partidos: 24 ganados, 12 empatados y 20 perdidos. El máximo goleador en Mundiales: Óscar Míguez (8).

Figura de Uruguay

Luis Suárez

Atacante de 35 años, recientemente campeón con Nacional de Uruguay. Es el goleador de su selección con 68 tantos en 134 partidos, y el segundo jugador con más partidos en la celeste, solo superado por Diego Godín (159). En Eliminatorias hizo ocho goles en 14 partidos.

Luis Suárez, figura de Uruguay. | Fuente: AFP

DT de Uruguay

Diego Alonso. Uruguayo de 47 años que dirige a la celeste desde este año. Será su primer mundial al mando.

Diego Alonso, DT de Uruguay. | Fuente: AFP

Historial de Mundiales de Uruguay

Uruguay 1930: campeón

Brasil 1950: campeón

Suiza 1954: cuarto lugar

Chile 1962: primera fase

Inglaterra 1966: cuartos de final

México 1970: cuarto lugar

Alemania 1974: primera fase

México 1986: octavos de final

Italia 1990: octavos de final

Corea-Japón 2002: primera fase

Sudáfrica 2010: cuarto lugar

Brasil 2014: octavos

Rusia 2018: cuartos de final

2. Corea del Sur (AFC)

Puesto en Ranking FIFA: 28

Clasificó el 1 de febrero de 2022, tras ganar por 2-0 a Siria y se clasificó para su décimo Mundial consecutivo, desde México 1986. Jugador con más partidos: Cha Bum-kun y Hong Myung-bo (136 cada uno). Jugador con más goles: Cha Bum-kun (58). En Mundiales, lleva seis partidos ganados, nueve empatados y 16 perdidos. Sus goleadores en Mundiales son JUnh Hwan Ahn, Ji Sung Park y Heung-min Son con tres tantos cada uno.

Figura de Corea del Sur

Heung-min Son

Jugador del Tottenham. Tiene 30 años y este será su tercer Mundial. Previamente, hizo tres goles en seis partidos. Le marc ó a Argelia en 2014 y a México y Alemania en 2018.

Heung-min Son, figura de Corea del Sur. | Fuente: AFP

DT de Corea del Sur

Paulo Bento. Portugués de 53 años. Al mando de Corea del Sur desde 2018. Será su primer Mundial con la selección, pero no en general, pues en Brasil 2014 dirigió a Portugal.

Paulo Bento, entrenador de Corea del Sur. | Fuente: AFP

Historial de Corea del Sur en Mundiales (10)

Suiza 1954: primera ronda

México 1986: primera ronda

Italia 1990: primera ronda

Estados Unidos 1994: primera ronda

Francia 1998: primera ronda

Corea-Japón 2002: cuarto lugar

Alemania 2006: primera ronda

Sudáfrica 2010: octavos de final

Brasil 2014: primera ronda

Rusia 2018: primera ronda

3. Portugal (UEFA)

Puesto en Ranking FIFA: 9

Clasificó el 29 de marzo de 2022, tras repechaje en el que eliminó a Macedonia, verdugo de Italia en la llave 3. Jugador con más partidos: Cristiano Ronaldo (190). Jugador con más goles: Cristiano Ronaldo (117). En Mundiales, ha jugado 30 partidos: ganó 14, empató seis y perdió 10. Su goleador en Mundiales es Eusebio, con nueve tantos.

Figura de Portugal

Cristiano Ronaldo

Atacante de 37 años del Manchester United. Es el máximo goleador de Portugal: lleva 117 anotaciones en 190 partidos desde su debut en agosto de 2003. En las Eliminatorias a Qatar, hizo seis goles en nueve encuentros.Será su quinto Mundial. Ha sido titular en los 17 partidos que jugó en las cuatro Copas del Mundo que disputó. En ellos, marcó siete goles (a Irán, Corea del Norte, Ghana, España y Marruecos) y está a dos de Eusebio, goleador de Portugal en los Mundiales.

Cristiano Ronaldo, figura de Portugal. | Fuente: AFP

DT de Portugal

Fernando Santos. Entrenador portugués de 68 años. Dirige a la selección de su país desde 2014. Será su segundo Mundial, pues estuvo en Rusia 2018.

Fernando Santos, DT de Portugal. | Fuente: AFP

Historial de Portugal en Mundiales (7)



Inglaterra 1966: tercer lugar

México 1986: primera ronda

Corea-Japón 2002: primera ronda

Alemania 2006: cuarto lugar

Sudáfrica 2010: octavos de final

Brasil 2014: primera ronda

Rusia 2018: octavos de final

4. Ghana (CAF)

Puesto en Ranking FIFA: 61

Clasificó el 29 de marzo de 2022. Fue la primera selección africana en conseguir su pase a Qatar: igualó 1-1 en el global con Nigeria y clasificó pro gol de visitante. Jugador con más partidos: Asamoah Gyan (106). Jugador con más goles: Asamoah Gyan (51). En Mundiales, lleva cuatro partidos ganados, tres empatados y cinco perdidos. Su goleador en Mundiales es también Asamoah Gyan, con seis tantos.

Figura de Ghana

André Ayew

Delantero de 32 años (33 el 17 de diciembre) del Al Sadd. Nació en Francia, pero defiende a Ghana junto a su hermano Jordan. Este será su tercer Mundial. En total, lleva 23 goles en 10 partidos. En Mundiales, dos goles (Estados Unidos y Alemania) en siete duelos.

André Ayew, figura de Ghana. | Fuente: AFP

DT de Ghana

Otto Addo. Alemán nacionalizado ghanés. Tiene 47 años y dirige a la selección recién desde este año, por lo que será su primer Mundial.

Otto Addo, DT de Ghana. | Fuente: AFP

Historial de Ghana en Mundiales (3)

Alemania 2006: octavois de final

Sudáfrica 2010: cuartos de final



Brasil 2014: fase de grupos





