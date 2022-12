Brasil aplastó a Corea del Sur en el primer tiempo por octavos de final. | Fuente: AFP or licensors | Fotógrafo: GLYN KIRK

Brasil vivió una fiesta en el primer tiempo del encuentro ante Corea del Sur, por octavos de final del Mundial Qatar 2022. El 'Scratch' goleó 4-0 a su par de Asia con tantos de Vinicius Junior, Neymar, Richarlison y Lucas Paquetá. En el tercero, la celebración fue una danza a la que se unió hasta Tité.

A los 29 minutos de juego, y tras un golazo de Richarlison, fue el mismo delantero del Tottenham quien se acercó al entrenador de la 'Canarinha' para sumarlo al popular baile de la paloma, característico del '9' brasileño.



Rodeados de suplentes, el técnico de la 'Verdeamarela' realizó los movimientos junto al futbolista, quien colocó la goleada ante Corea del Sur, tras una gran jugada colectiva que nació con él mismo, con ligeros toques de cabeza buscando a Marquinhos. Luego de tocar con Thiago Silva, el balón volvió a los pies del futbolista de la Premier, quien, ya en el área, definió de zurda.

"¡Es mi sello característico! Por supuesto que me he imaginado haciendo el baile de la paloma en el Mundial. A los aficionados les gusta mucho y a los niños les resulta especialmente atractivo. Lo he hecho en la Seleção junto con Neymar, lo hago con mi club; y quiero marcar goles y hacerlo muchas veces en el Mundial de 2022", dijo Richarlison en entrevista con la FIFA, previo al inicio de la Copa del Mundo.

Celebración de Brasil tras el 3-0 ante Corea del Sur. | Fuente: DirecTV Sports | Foto: AFP





Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.



Brasil vs República de Corea: alineaciones confirmadas del partido de hoy por Qatar 2022

Brasil: Alisson; Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Eder Militao; Lucas Paquetá, Casemiro; Vinicius Junior, Neymar, Raphinha; Richarlinson.

Corea del Sur: Kim Seung-gyu; Kim Moon-Hwan, Kim Mi-Jae, Kim Young-Gwon, Kim Jin-Su; Hwang In-Beom, Jung Woo-Young; Hwang hee-Chan, Lee Jae-Sung, Son Heung-Min; Jo Gyu Seong.

Brasil vs Corea del Sur: horarios en el mundo

Perú: 2:00 p.m.

Colombia: 2:00 p.m.

Ecuador: 2:00 p.m.

Bolivia: 3:00 p.m.

Venezuela: 3:00 p.m.

Brasil: 4:00 p.m.

Argentina: 4:00 p.m.

Uruguay: 4:00 p.m.

Chile: 4:00 p.m.

España: 8:00 p.m.