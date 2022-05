Byron Castillo. | Fuente: AFP

La controversia por el caso de Byron Castillo continúa. Y este jueves el propio futbolista de la Selección de Ecuador se manifestó a través de sus redes sociales luego que la FIFA informara que abrió un procedimiento disciplinario tras el reclamo de Chile por una supuesta irregularidad en la nacionalización del futbolista de 23 años.

"Apunta a la luna. Si fallas, podrías dar a una estrella", fue el enigmático mensaje de Castillo publicado en una historia de Instagram.

Hace unos días, Castillo envió mensajes para Chile debido a su reclamo que apunta a dejar a Ecuador fuera del Mundial. “A Qatar. Otros por TV”, aseguró el volante, quien habría nacido en Colombia como asegura Chile.

Abogado de Ecuador sobre Byron Castillo

"No creo que el documento sea falso. En el evento de que un juez, no FIFA, porque no tiene jurisdicción para eso; si un juez de Ecuador o Colombia determina que hubo delito de falsificar, no veo responsabilidad de la Federación Ecuatoriana (FEF)", dijo Celso Vásconez, abogado de la FEF, dejando en claro la FEF no sería sancionado, aunque no hizo lo propio por Castillo.





FIFA y sus postura sobre denuncia

La FIFA anunció su decisión de "abrir procedimientos disciplinarios en relación con el posible incumplimiento de Byron David Castillo Segura" tras la acusación de la federación de Chile por supuesta falsa nacionalidad del jugador ecuatoriano.

La Federación de Fútbol de Chile presentó ante la FIFA una denuncia en contra de su similar de Ecuador por el "uso de certificado de nacimiento falso, falsa declaración de edad y falsa nacionalidad" del jugador Byron Castillo, quien habría nacido en Colombia y espera un dictamen rápido del organismo mundial sobre el tema.





