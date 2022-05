Byron Castillo y la controversia por su nacionalidad con Ecuador. | Fuente: AFP

Se vienen días álgidos en Conmebol debido al caso Byron Castillo en Ecuador. Y es que FIFA abrió un expediente disciplinario luego de una demanta interpuesta por la Asociacion Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) en Chile.

En territorio de Chile apuntan que Byron Castillo habría sido inscrito incorrectamente en la Selección de Ecuador, al tener supuestamente la nacionalidad colombiana (uso de certificado de nacimiento falso, falsa declaración de edad y falsa nacionalidad). Ante ello, Fútbol como cancha conversó con Celso Vasconez, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Derecho Deportivo y asesor externo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

"Estamos tranquilos por todo lo que ha pasado por el caso Byron. Todo lo que discute Chile ahora ya se hizo en 2021. Allí se determinó por un juez que el jugador tenia que ser tratado como ecuatoriano porque no se encontró falsificación documentaria", sostuvo en diálogo con RPP Noticias.

Byron Castillo, el reclamo de Chile y la defensa de Ecuador

En Chile afirman que Ecuador cometió una gran falta al inscribir a Byron Castillo.

Asimismo, habló sobre qué es lo que han hecho las autoridades chilenas en las últimas horas para que FIFA abra una investigación.

"Lo que hace es trasladarlo a FIFA. Se abre un expediente, la FEF dará su descargo y con eso esta blindada la posición nuestra. Yo descarto que Castillo sea colombiano. Chile denuncia la falsificación de documentos. El comunicado de FIFA no dice eso. Solo van a determinar si la convocatoria estuvo bien. Lo demás le compete a un juez de Colombia o Ecuador", indicó.

Además, manifestó que "Byron Castillo inició n habeas data y el juez en primera instancia indica que, mientras no haya pruebas de adulteración en registro civil, se le trata como ecuatoriano. Esto ha sido ratificado".

En otro momento de la conversación, dio cuenta sobre si habría una sanción al conjunto de Ecuador hacia Qatar 2022 y si se quedarían sin Mundial.

"Hay que determinar la responsabilidad de la FEF. Si se quiere hacerle responsable por su inscripción y perder puntos, hay una defensa que dice que el jugador es ecuatoriano. No hay incumpimento normativo. Si se determina que hay responsabilidad, se sanciona al jugador, pero no a la federación. Que Ecuador esté en Qatar no tiene duda", añadió.

La inclusión peruana en el caso Byron Castillo en Ecuador

En otro momento, respondió sobre la invitación de FIFA a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) para que la misma presente su posición.

"Se le llama porque tendría un legitimo interés en el caso. A partir de ahí, es que se interpreta que entre. Más allá de eso, el jugador no ha jugado ante Perú. Él no ha participado ante la Selección peruana", sostuvo.

Por último, indicó sobre si es que existe la posiblidad que, por el caso Byron Castillo, tanto Ecuador como Chile lleguen al TAS. No lo descarta.

"Si se llega a ello, hay un proceso expedito siempre que ambas partes se pongan de acuerdo. Si no, se va a un proceso y eso puede tomar un tiempo considerable. La verdad que no veo que el caso prospere para ellos. No veo ningún riesgo de Ecuador en la Copa del Mundo", finalizó.

