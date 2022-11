André Onana con el entrenador de Camerún Rigobert Song | Fuente: AFP

El arquero camerunés André Onana ha sido apartado de su selección después de que, según pudo saber EFE, el sábado su seleccionador, Rigobert Song, le instó a cambiar su estilo de juego, algo a lo que el actual guardameta del Inter de Milán se negó y por ello ha abandonado la concentración del equipo africano.



Sorprendió la alineación de Camerún al no ver a Onana ni en el once titular, en el que estuvo Devis Epassy, ni en el banquillo tras arrancar el Mundial de Qatar como el guardameta titular.



Sin embargo, según pudo saber EFE, el sábado, tras la derrota frente a Suiza (1-0) se produjo un intercambio de opiniones entre el portero y su seleccionador, que le pidió que cambiase su estilo de juego y arriesgase menos en las salidas y con la pelota en los pies.



Esto no fue aceptado por Onana y, al verse suplente, ambas partes decidieron que abandonase la concentración. Una discusión en la que el presidente de la Federación de Fútbol de Camerún, Samuel Eto'o, quien pone nombre a la academia de la que salió Onana, optó por apoyar a su seleccionador.



Una situación que tiene a Onana en “estado se shock”, ya que dice adiós tras un partido a su sueño de jugar un Mundial.

(Con información de EFE)





Camerún vs. Serbia: así arrancaron en duelo de hoy en Qatar 2022

Camerún: Epassy; Fai, Castelletto, K'koulou, Tolo; Kunde, Hongla, Anguissa; Mbeumo, Ekambi y Choupo-Moting.

Serbia: Milinkovic-Savic, Milenkovic, Veljkovic, Pavlovic; Maksimovic, Milinkovic-Savic, Lukic, Zivkovic, Kostic; Tadic y Mitrovic.