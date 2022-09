Chile reclama que Byron Castillo nació en Colombia y no en Ecuador. | Fuente: FPF - AFP

El Comité de Apelación de la FIFA realizó este jueves una audiencia virtual respecto al caso Byron Castillo, después del recurso presentado por el abogado de la Federación chilena que argumenta que tiene pruebas para confirmar que el defensa de 23 años nació en Colombia y por lo cual fue mal inscrito en la Selección de Ecuador.

Chile expuso su posición respecto al caso de Byron Castillo en medio de un supuesto audio del futbolista, que reconocería que nació en Colombia y no en la ciudad ecuatoriana de General Villamil Playas en 1998, tal como se encuentra en el registro de Ecuador.



RPP Noticias pudo conocer que la audiencia también tuvo presencia peruana por pedido de la FIFA. La delegación nacional fue liderada por el presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, que estuvo acompañado por Jean Marcell Robilliard (Secretario General) y Sabrina Martín (Secretaria adjunta).

El ente máximo del fútbol considera que en el supuesto caso que exista una sanción a Ecuador, Perú podría tener alguna implicancia en el fallo.

Audiencia sin Byron Castillo

Cabe indicar que Byron Castillo no participó de la audiencia, tal como adelantó su abogado, Andrés Holguín.

“Byron fue convocado a una audiencia y no asistirá. De hecho, ya presentamos el escrito informando a la FIFA que el jugador no acudirá, que no se expondrá a ese teatro que quiere armar el abogado de la Federación chilena", dijo Holguín hace unos días.





Byron Castillo se sinceró previo a audiencia ante FIFA

"La verdad pasé un momento de mi carrera duro ya que esto viene de años. A nivel internacional puede ser que lo conozcan de ahora, pero eso es un tema que ya está solucionado en el Ecuador. Hubo cosas, replicaron, la prensa hizo noticia. Todo el mundo me atacaba, me escribían y llegó un momento en el que quise rendirme", señaló el jugador del León de México en entrevista a Telemundo.

Castillo, además, señaló que el apoyo de su familia fue importante para sobrellevar los cuestionamientos, especialmente desde Chile, que está a la expectativa de la decisión de la FIFA ante una chance de llegar a Qatar 2022.

"Llegaba a los estadios y me gritaban un montón de cosas, pero tuve mucha gente que me apoyó en ese momento. Estuvo mi familia, me dijeron que siguiera y que no hiciera caso a lo que decían los demás. Más que todo era gente en las redes que me decían miles de cosas y hubo un momento que exploté y dije ya no puedo", agregó.