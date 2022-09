El futbolista Byron Castillo milita en el León de México. | Fuente: AFP

A un día de la audiencia ante la FIFA. el futbolista Byron Castillo reveló detalles de cómo vivió al estar en el centro de la polémica, ya que señalan que nació en Colombia por lo que supuestamente su inscripción sería incorrecta para los partidos en que representó a Ecuador en las eliminatorias al Mundial Qatar 2022.

"La verdad pasé un momento de mi carrera duro ya que esto viene de años. A nivel internacional puede ser que lo conozcan de ahora, pero eso es un tema que ya está solucionado en el Ecuador. Hubo cosas, replicaron, la prensa hizo noticia. Todo el mundo me atacaba, me escribían y llegó un momento en el que quise rendirme", señaló el jugador del León de México en entrevista a Telemundo.

Castillo, además, señaló que el apoyo de sus familia fue importante para sobrellevar los cuestionamientos, especialmente desde Chile, que está a la expectativa de la decisión de la FIFA ante una chance de llegar a Qatar 2022.

"Llegaba a los estadios y me gritaban un montón de cosas pero tuve mucha gente que me apoyó en ese momento. Estuvo mi familia, me dijeron que siguiera y que no hiciera caso a lo que decían los demás. Más que todo era gente en las redes que me decían miles de cosas y hubo un momento que exploté y dije ya no puedo", agregó.

Abogado de Byron Castillo sobre nuevo audio

"El audio que está circulando no es nada nuevo. Además, un juez constitucional no lo consideró como prueba ya que no se podía certificar que era de Castillo", señaló André Holguín, que es el abogado de Castillo, en relación de un audio presentado por Daily Mail en el cual Byron reconocería que no es ecuatoriano.







Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo

Byron Castillo sueña con ser parte de Ecuador en el Mundial Qatar 2022. | Fuente: EFE

Presidente del fútbol chileno sobre caso Byron Castillo

La información publicada este lunes por un diario inglés sobre que el futbolista Byron Castillo habría admitido ser colombiano y no ecuatoriano como lo presentó la federación de fútbol local, "consolida más nuestra denuncia", afirmó Pablo Milad, presidente del fútbol chileno.

El periódico Daily Mail publicó una grabación en la que Castillo habría admitido ser colombiano durante una entrevista en medio de una investigación de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), que hace cuatro años buscaba determinar si algunos jugadores habían falseado su identidad, y de la cual Castillo finalmente fue excluido tras presentar un certificado de nacimiento ecuatoriano.

"Es una prueba externa que no está dentro de las que presentamos, pero consolida más nuestra denuncia", dijo Pablo Milad, presidente del fútbol chileno, quien lideró en mayo una denuncia ante la FIFA en contra de Castillo y la federación ecuatoriana por el "uso de certificado de nacimiento falso, falsa declaración de edad y falsa nacionalidad" de este futbolista del León de México.