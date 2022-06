Luis Fernando Suárez celebra con Keylor Navas tras clasificar al Mundial | Fuente: EFE

El seleccionador de Costa Rica, el colombiano Luis Fernando Suárez, festejó este martes la clasificación al Mundial de Qatar 2022 "emocionado" y "orgulloso" de los jugadores que le permitirán dirigir en una Copa del Mundo por tercera ocasión en su carrera.



"Lo que hizo el grupo hoy es una demostración de lo que es ser costarricense, que siempre se entrega totalmente. Solo me queda a mí agradecer por esta oportunidad", expresó Suárez después de la victoria por 1-0 en la repesca frente a Nueva Zelanda.



El seleccionador afirmó que a pesar de la clasificación está consciente de que el equipo "tiene mucho por crecer y por hacer", pero se mostró confiado en que "hay tiempo suficiente" antes del Mundial, en el que Costa Rica compartirá el Grupo E con España, Alemania y Japón.





El técnico de Costa Rica Luis Fernando Suárez (d) celebra con Keysher Fuller el triunfo ante Nueva Zelanda | Fuente: EFE

Técnico de Costa Rica y su tercer mundial

Suárez dirigirá su tercer Mundial tras llevar a Ecuador a Alemania 2006 y a Honduras a Brasil 2014.



"Este tercer mundial es una obsesión que quería cumplir. Esto es lindo y muy pocos técnicos lo han hecho y eso me llena de orgullo", declaró.



El entrenador tuvo palabras de elogio para el grupo de jugadores que integraron esta selección que firmó una remontada épica en la eliminatoria con 19 puntos de los últimos 21 en disputa para obtener el derecho a jugar la repesca contra Nueva Zelanda.



"Este grupo es espectacular, no puedo describirlo. Es un grupo humano espectacular, con estos jugadores es mucho más fácil hacer las cosas. Me siento feliz por mi país también. Nos costó, fue duro y lo importante es que ganamos", dijo Suárez.



Con la victoria por 1-0 ante Nueva Zelanda, Costa Rica obtuvo el boleto a su sexto mundial y tercero de forma consecutiva tras participar en Italia 1990, Corea del Sur y Japón 2002, Alemania 2006, Brasil 2014 y Rusia 2018.

.