Costa Rica clasificó a Qatar al vencer a Nueva Zelanda en el repechaje. | Fuente: AFP | Fotógrafo: KARIM JAAFAR

Hay fe. En Qatar 2022, Costa Rica -que dirige el director técnico Luis Fernando Suárez- deberá enfrentar en la primera fase (Grupo E) a España, Alemania y el siempre complicado Japón.

Aunque el DT de la Selección de Costa Rica reconoce que su equipo no es el favorito, espera dar la sorpresa en el Mundial Qatar 2022 como lo hicieron los 'ticos' en Brasil 2014, cuando llegó hasta cuartos de final tras clasificar por delante de Uruguay, Inglaterra e Italia.

"Hay que creérsela, si no entonces no vamos, hay que ser consciente que es posible hacerlo. Si hay algún favorito no es Costa Rica, hay otros favoritos, pero hay que competir. Los partidos se ganan o se pierden después de jugarlos no antes", resalta Suárez.

Costa Rica tendrá como DT en Qatar 2022 a Luis Fernando Suárez

Luis Fernando Suárez dirigirá su tercer Mundial, antes lo hizo con Ecuador y Honduras. | Fuente: AFP | Fotógrafo: EZEQUIEL BECERRA

Pero también advierte que para ser "protagonista" su equipo tiene que "progresar mucho más", especialmente en ataque.

"Si estamos invitados a esa fiesta tenemos que estar muy bien preparados. Esperamos estar completicos para ese primer día 23 de noviembre que jugamos contra los españoles", destaca.

Al referirse a los seleccionados favoritos a ganar alzarse con Copa del Mundo de Qatar 2022, el entrenador de Costa Rica sostuvo que "no cambian los nombres" y citó a Brasil, Argentina, Alemania y España.

"Muchas favoritas, las sudamericanas son buenas, como que no cambian los nombres, siempre va estar Brasil, siempre va a estar Argentina, siempre va a estar España, o Alemania. Siempre se han mencionado los mismos, después siempre ha habido buenas sorpresas, como Croacia en Rusia u Países Bajos en 1974 y 1978", añadió.

El estilo de Luis Fernando Suárez en el fútbol

Asimismo, dio una clara impresión del significado que tiene la palabra fútbol en la actualidad, más allá de los diferentes estilos de juego.

"El fútbol es el mismo siempre, es un juego de espacio y tiempo, antes había más espacio y más tiempo, hoy hay muy poco espacio y muy poco tiempo, hay que pensar mucho más rápido, el fútbol de hoy es para gente inteligente", indicó Luis Fernando Suárez.

Por último, mencionó que "a mí me parece muy populista el técnico que diga que solamente piensa en ataque y que no piensa en defensa, me parece irresponsable".

