Orlando Galo fue parte de las Eliminatorias Concacaf en Costa Rica. | Fuente: Facebook

Los 'ticos' y una duda antes que empiece el Mundial Qatar 2022. Orlando Galo, jugador de la Selección de Costa Rica, dio positivo en una prueba de control de dopaje y se está a la espera de una resolución de la FIFA al respecto, informó este martes la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF)



Costa Rica explicó en un comunicado que recibió una carta de la FIFA notificando que tras un control de dopaje, el jugador Orlando Galo "dio positivo por el uso de una sustancia catalogada como prohibida" conocida como clostebol, o por su nombre completo Anabolic Androgenic Steroids (AAS) / clostebol metabolite 4-chloro-3a-hydroxy-androst-4-en-17-one. Todo a poco más de un mes que inicie Qatar 2022.



"Las tomas de las muestras se realizaron el pasado 21 de setiembre, a la llegada de la Selección de Costa Rica a República de Corea para la gira amistosa por dicho país, y en esa ocasión se le realizó, de manera aleatoria, a 15 seleccionados", detalló la FCRF.

¿Costa Rica pierde a Orlando Galo hacia Qatar 2022?

Costa Rica clasificó a Qatar al vencer a Nueva Zelanda en el repechaje. | Fuente: AFP | Fotógrafo: KARIM JAAFAR

La Federación ya notificó al jugador y a su equipo el Club Sport Herediano de la liga costarricense y ahora quedará en manos del futbolista y su club el procedimiento a seguir para su defensa.



"Es importante aclarar que, en este momento, el jugador no ha sido inhabilitado de participar en alguna competencia, debido a que se está a la espera de la resolución de la FIFA", informaron.



La entidad aseguró que no se referirá más al asunto porque los controles de dopaje son parte de las disposiciones de competición que la FIFA tiene previo a Qatar 2022 y porque el caso se encuentra en etapa de investigación.



Por su parte, el Herediano publicó un comunicado en el indica que "en apego a la normativa de la FIFA, el jugador procederá a ejercer su derecho de defensa ante el ente internacional con el apoyo de club". "La notificación de la FIFA no tiene suspensión de la actividad deportiva para el jugador, por lo que continúa habilitado para jugar", agregó el equipo.

Costa Rica busca destacar en Qatar 2022

El Herediano jugará la final del Torneo Apertura del fútbol de Costa Rica este miércoles y el próximo sábado en una serie de ida y vuelta contra el Saprissa.



Orlando Galo, de 22 años de edad, ha sido uno de los jugadores más regulares en las convocatorias del seleccionador de Costa Rica, Luis Fernando Suárez, y es parte de la generación de jugadores jóvenes que lideran el cambio generacional del equipo.



Hay que tener en cuenta que el seleccionado costarricense jugará el Mundial en el Grupo E junto a España, Alemania y Japón. (EFE)

