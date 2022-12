lionel | Fuente: AFP

Cristiano Ronaldo dio vuelta a la página a la polémica. Ya dejó en segundo plano la información de Récord de Portugal, que aseguró que 'CR7' amenazó con irse de Qatar 2022 po su suplencia ante Suiza. Es más, a través de las redes sociales envió varios mensajes en la previa del choque ante Marruecos por los cuartos de final del Mundial.



Ahora envió un mensaje directo a los hinchas de Portugal. Destacó su apoyo incondicional tras los cuatro partidos que ha disputado el combinado luso dirigido por Fernando Santos.

“Hay una Copa del Mundo que Portugal ya ha ganado: ¡la de los hinchas! Increíble el apoyo y cariño que hemos sentido de tantos portugueses aquí en Qatar, tan lejos de nuestra patria", señaló el cinco veces ganador del Balón de Oro.

"Sigan apoyando en las buenas y en las malas, haremos todo lo posible para corresponder con victorias”, agregó Cristiano que confía que la 'Selecao' consiga su boleto a la semifinal de la cita mundialista.



¿Cuándo juega Portugal vs Marruecos?

El equipo de Portugal que dirige el entrenador Fernando Santos se verá las caras ante la sorprendente Marruecos el sábado 10 de diciembre en el Al Thumama Stadium de la ciudad de Doha. El ganador chocará al que se imponga del enfrentamiento entre Francia e Inglaterra.





Há um Mundial que Portugal já ganhou: o dos adeptos! Incrível o apoio e o carinho que temos sentido de tantos portugueses (e não só!) aqui no Catar, tão longe da nossa pátria. Continuem a apoiar nos bons e nos maus momentos, tudo faremos para retribuir com vitórias! Força,🇵🇹🙏🏽 pic.twitter.com/LKSTQ9W3FB — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 9, 2022

"Cristiano nunca me dijo que quisiera irse"

Fernando Santos, seleccionador de Portugal, admitió este viernes una conversación el pasado martes con Cristiano Ronaldo, "antes de comer", en el mismo día del partido que lo dejó de suplente contra Suiza, para explicarle por qué no iba a ser titular en ese encuentro, pero aseguró que fue una charla "normal y tranquila", en la que el capitán "nunca" le dijo que "quisiera irse" de la selección y del Mundial de Qatar 2022.



"La conversación ocurrió. Desde que llegué aquí, antes de los partidos sólo estoy hora y media con el equipo. Estoy escribiendo en la pizarra. Pero era normal que sucediera. No lo hago con todos, pero es el capitán. Siendo quien es, todo lo que representa para el equipo, tenía que tener la charla. Fue el día del partido antes de comer. Sólo fue para explicarle por qué no iba a jugar. Fue en mi oficina y le dije que no iba a ser titular. Pensé que su entrada en el segundo tiempo podría solucionar el partido", expuso el técnico en rueda de prensa en el Centro Nacional de Convenciones de Qatar.