Cristiano Ronaldo tuvo un roce con el entrenador Fernando Santos. | Fuente: AFP

Cristiano Ronaldo es una marca que genera millones en todo el mundo y cuya esencia es la "actitud" del crack portugués dentro y fuera del campo, según los expertos. Sin embargo, no todo es felicidad para el '7' de Portugal que ya no cuenta con todo el respaldo de los hinchas de su país.

Un sondeo realizado por el diario A Bola revela que el 70% de los aficionados portugueses no quieren que continúe en el once inicial de Portugal, que enfrentará el martes a Suiza en los octavos de final del Mundial.

Habrá que esperar la decisión del entrenador Fernando Santos que tiene Rafael Leao, Goncalo Ramos y André Silva como opciones para poder reemplazar a Cristiano desde el arranque contra los helvérticos.

El atacante de 37 años, que se encuentra libre tras confirmarse su salida de Manchester United, lleva solo un gol en el Mundial. El tanto fue anotado de penal en la victoria ajustada ante Ghana. En el resto de los partidos no pudo seguir anotando al perderse varias ocasiones de gol.





DT de Portugal habla de Cristiano

Fernando Santos, técnico de la selección de Portugal, no quiso entrar en polémica por el presunto disgusto de Cristiano Ronaldo al ser sustituido poco después de la hora de partido ante Corea del Sur y aseguró que el capitán se marchó enfadado con un rival que lo estaba insultando.



“Ronaldo se fue, eso sí, enfadado con el jugador coreano que lo insultaba y lo echaba del campo. Él le respondió, es perfectamente normal. Escuché lo que dijo el coreano, en inglés, y no tengo ninguna duda al respecto", explicó en conferencia de prensa.



"Ronaldo respondió 'debes tener mucha prisa para que me vaya'. Pepe incluso fue a por el coreano por eso', añadió Fernando Santos.





