Guía de partido, Croacia vs Marruecos en el Al Bayt Stadium. | Fuente: RPP

Salen con todo por la victoria. Croacia se medirá a Marruecos en lo que marcará la fecha 1 del Grupo F del Mundial Qatar 2022.

La Selección de Croacia, con Luka Modric como su principal figura, parte como favorito para rescatar los tres puntos ante su similar de Marruecos el miércoles 23 de noviembre a las 5:00 a.m. hora peruana en el Al Bayt Stadium. Precisamente, el crack del Real Madrid habló de la chance de alejarse del fútbol profesional si es que obtiene Qatar 2022 con su conjunto.

"Si pasara eso (ganar el Mundial), sería genial. Si ganamos... podría retirarme, sí", dijo el volante de Croacia al ser preguntado por unas declaraciones similares que realizó Cristiano Ronaldo, quien fuera su compañero en el Real Madrid.

Croacia vs Marruecos, duelo clave por Grupo F de Qatar 2022

Si Croacia tiene a Modric, Marruecos cuenta con Achraf Hakimi. | Fuente: AFP | Fotógrafo: FADEL SENNA

"No he tomado ninguna decisión sobre esto. Quiero jugar un gran torneo, con el grupo y de forma individual, no quiero pensar en nada más", agregó el exmediocampista del Tottenham.



Además, indicó que "me siento bien. Estar aquí por cuarta vez, siendo capitán, es un honor. Hemos entrenado bien en estos cinco días, nos hemos acostumbrado al clima, a las difíciles circunstancias. Estoy bien físicamente, estoy sano y quiero que esto empiece ya".



El conjunto de Croacia llega a este Mundial Qatar 2022 como vigente subcampeón, después de alcanzar la final en el pasado torneo de Rusia hace cuatro años.



"Todo lo que pasamos en Rusia es una experiencia inolvidable. Vamos a hablar mucho de eso durante nuestra vida, pero ahora tenemos que concentrarnos en lo que tenemos por delante", remarcó el popular 'Pony'.



Por último, manifestó que "no me gusta hacer comparaciones, no tiene sentido compararnos con 2018".

Croacia vs. Marruecos por Qatar 2022: horarios en el mundo

Perú: 5:00 a.m.

Ecuador: 5:00 a.m.

Colombia: 5:00 a.m.

México: 4:00 a.m.

Argentina: 7:00 a.m.

Chile: 7:00 a.m.

Uruguay: 7:00 a.m.

Bolivia: 6:00 a.m.

Estados Unidos (Florida): 5:00 a.m.





¿Dónde ver el Croacia ante Marruecos en el Mundial Qatar 2022?

Será transmitido a toda Latinoamérica vía TV por las señales de DirecTV Sports, SKY Sports, Vix+, TyC Sports, CNT Play, RCN y Caracol.

