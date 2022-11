EN DIRECTO, Ecuador vs Países Bajos: ver minuto a minuto por Qatar 2022. | Fuente: AFP

Ecuador vs. Países Bajos EN VIVO: la 'Tri' sale por una nueva victoria en el marco de la fecha 2 del Grupo A de Qatar 2022.

Con confianza, la Selección de Ecuador chocará ante Países Bajos el viernes 25 de noviembre en hora peruana y ecuatoriana confirmada de las 11:00 a.m. El partido será transmitido vía TV por las señales de DirecTV Sports (DSports), Teleamazonas, ECDF Play, CNT Play, SKY Sports, Canal 5 y TyC Sports.

El equipo de Ecuador, que logró ganar el partido inaugural (2-0 contra Qatar), tendrá la ocasión de convertirse en el primer equipo en pasar a octavos de final, aunque para ello deberá ganar a uno de los favoritos al título; la popular 'Oranje'.

Ecuador vs. Países Bajos: horarios en el mundo

Perú: 11:00 a.m.

Ecuador: 11:00 a.m.

Colombia: 11:00 a.m.

México: 10:00 a.m.

Argentina: 1:00 p.m.

Chile: 1:00 p.m.

Bolivia: 12:00 p.m.

Estados Unidos (Florida): 11:00 a.m.

Buen semblante en Países Bajos antes de jugar frente a la 'Tri'. | Fuente: AFP | Fotógrafo: ALBERTO PIZZOLI

Sin hacer un juego demasiado vistoso y con dos goles en los últimos minutos, el conjunto europeo derrotó por 2-0 a Senegal en su estreno mundialista.

Para superar a la defensa neerlandesa, el equipo de Gustavo Alfaro espera poder contar con su capitán Enner Valencia. El veterano delantero, autor de los dos goles en el debut contra el anfitrión, no pudo acabar el encuentro tras recibir un golpe en la rodilla.

"Los estudios (médicos) revelan que no hay lesión, pero el traumatismo fue severo. Como ya dije el otro día, no lo sacan de este partido ni con fuego y si es por él, estará a disposición, pero vamos a ver si responde bien en el entrenamiento de esta tarde", declaró el DT, dando un mensaje traquilizador.

Máximo goleador de la historia de la 'Tri' (37 goles en 75 partidos) y autor de los últimos cinco goles de Ecuador en los Mundiales (tres en 2014 y dos en 2002), buena parte de las opciones de su país ante la Selección de Países Bajos dependerá de la eficacia de Valencia y sus compañeros.

Por su parte, el veterano neerlandés Louis van Gaal no se fía de la supuesta inferioridad del rival. "Ecuador es equipo mejor organizado que Senegal, por lo que nos costará más".

"Tenemos que hacerlo mejor cuando tengamos la pelota. Ellos no marcan muchos goles, pero tampoco conceden. Es un equipo estable, físicamente muy fuerte", añadió.

Al igual que Alfaro, el entrenador de la Selección de Países Bajos tiene la duda de si puede contar o no con su '9' titular, e su caso Memphis Depay. "¿Si será titular? Si revelo mi once inicial, ellos sabrán demasiado, no solo en términos de calidad, sino también de estilo de juego", aseguró.

"El otro día jugó unos minutos. El próximo paso es que juegue 45 minutos", añadió, sin precisar si será de inicio. "Yo tampoco sé si ellos van a jugar con (Enner) Valencia".

Ecuador vs. Países Bajos: posibles alineaciones

Países Bajos: Noppert; De Ligt, Van Dijk, Aké; Dunfries, Berghuis, De Jong, Blind; Gakpo; Depay y Bergwijn.

Ecuador: Galíndez; Preciado, Torres, Hincapié, Estipiñán; Plata, Méndez, Caicedo, Ibarra; Valencia y Estrada.

¿Dónde ver el Ecuador contra Países Bajos vía TV por Qatar 2022?

Va por DirecTV Sports, DGo, Teleamazonas, ECDF Play, CNT Play, SKY Sports, Canal 5 y TyC Sports. (AFP)

