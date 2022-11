El arquero de Ecuador se mostró contento con el debut de 'La Tri'. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Tolga Bozoglu

Tras su debut en Qatar 2022 con una victoria frente al país anfintrión (2-0), el arquero de la Selección de Ecuador, Hernán Galíndez, destacó el trabajo en equipo de 'La Tri' a pesar de haber tenido menos tiempo de preparación a comparación de Qatar.

"Creo que el planteamiento fue excelente, prácticamente Qatar no tuvo llegadas. Sabíamos que corría con algo de ventaja, porque venía trabajando desde hace tiempo juntos. Nosotros tuvimos muy pocos días, pero nos enfocamos en el trabajo que veníamos haciendo dos años", declaró el arquero de Ecuador.

Galíndez sobre el primer gol anulado a Ecuador

Los ecuatorianos se adelantaron en el marcador a los 2 minutos con un tanto de Enner Valencia. Sin embargo, fue anulado por decisión del VAR. El arquero del Aucas fue consultado por el hecho y manifestó que fue un golpe anímico.

"Fue otro golpe anímico, como ya hemos recibido en eliminatorias, pero el equipo se supo recuperar de eso", contó.

Asimismo, reconocío la entrega de su compañero Enner Valencia, quien revirtió la situación y marcó los dos goles del triunfo ante Qatar.

"Es impresionante la personalidad que tiene y demuestra por qué es el capitán de la selección.Hoy es el héroe y le agradecemos mucho", añadió el guardameta del elenco sudamericano.

El arquero de Ecuador vive una ilusion en Qatar 2022

Hernán Galíndez no encuentra las palabras exactas para describir el momento que vive. Destaca que es un sueño cumplido y agradeció a los que hicieron posible su gran ilusión de el estar en el Mundial con el equipo.

"Todavía me cuesta creerlo. Cuando me enteré que iba a jugar fue una alegría muy grande. Antes era casi imposible verme dentro de los 26 y ahora estar en la cancha es un sueño cumplido. Agradezco al cuerpo técnico, dirigencia, al país que me apoya y quiere tanto", puntualizó el jugador de 35 años.

