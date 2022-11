Eden Hazard juega en el Real Madrid. | Fuente: AFP | Fotógrafo: JACK GUEZ

Eden Hazard, delantero y capitán de Bélgica, ha sorprendido a todos con unas recientes declaraciones durante el Mundial Qatar 2022 sobre el gesto de Alemania tapándose la boca antes del encuentro ante Japón. Al igua que los alemanes, el equipo belga fue una de las selecciones que tuvieron que renunciar al brazalate 'One Love' por las duras sanciones que imponía la FIFA.

"No me siento cómodo hablando de eso porque estoy aquí para jugar al fútbol. Nos condicionaron un poco con la amenaza de sanción. No quería comenzar el partido con una tarjeta amarilla, habría sido un problema para el resto del torneo", aseguró el delantero del Real Madrid.

Sin embargo, Eden Hazard ha sorprendido a todos cuando le consultaron sobre el gesto de la Selección de Alemania. "Hubiera sido mejor no hacerlo y que ganen su partido. Estamos aquí para jugar al fútbol. Yo no estoy aquí para enviar un mensaje político. Queremos estar centrados en el fútbol", señaló.

En el Mundial Qatar 2022, Bélgica se encuentra en el Grupo F junto a Craocia, Marruecos y Canadá.