Ansu Fati es la principal novedad de España en la convocatoria de Qatar 2022 | Fuente: AFP

España ya conoce a sus representantes para el Mundial. El seleccionador Luis Enrique dio a conocer este viernes a sus 26 convocados para Qatar 2022, manteniendo nombres respecto a sus anteriores citaciones y sin novedades en posibles retornos para la 'Furia Roja'.

Para la portería fueron llamados Unai Simón (Athletic Club, 25), Robert Sanchez (Brighton, 24) y David Raya (Brentford, 27). La gran ausencia en esta posición respondió al nombre de David De Gea (Manchester United, 32).



En la defensa, sin Sergio Ramos (PSG, 36), ausente en la selección desde marzo de 2021, y Gerard Piqué (retirado), son cuatro centrales: Pau Torres (Villarreal, 25), Hugo Guillamón (Valencia, 22), Eric García (Barcelona, 21) y Americ Laporte (Manchester City, 28).

Busquets, líder de España en Qatar 2022

Lista de convocados de España para el Mundial Qatar 2022 | Fuente: Sefutbol

En el mediocampo, los únicos que repiten después del Mundial de Rusia 2018 son Koke Resurreción (Atlético de Madrid, 30) y Sergio Busquets (Barcelona, 34). La lista la completan Marcos Llorente (Atlético de Madrid, 27), Carlos Soler (PSG, 25), Rodri (Manchester City, 26) y los juveniles Pedri (Barcelona, 19) y Gavi (Barcelona, 18).



"Mi objetivo es convencer a Busquets para que juegue otro Mundial. Es como Rafa Nadal, nadie duda de que es el mejor de la historia, pero si le hacemos un ránking actual seguramente no sería el primero. A él le pasa lo mismo. Para nuestro estilo de juego, Busquets es nuestro Rafa Nadal. Si no hacemos las cosas que debemos puede sufrir. No veo un jugador en el mundo mejor para el estilo que queremos", declaró Luis Enrique en conferencia de prensa.

Sergio Ramos y Gerard Piqué formaron parte de la lista preliminar de España para el Mundial | Fuente: EFE

Morata y Ansu Fati, las cartas de España en el Mundial



Nueve delanteros y un solo '9'. Luis Enrique ha depositado toda su fe de área en Álvaro Morata (Atlético Madrid, 30), el único centro delantero convocado para Qatar 2022; sin embargo, la cantidad es más grande en los atacantes por banda. Así, el entrenador llamó a Pablo Sarabia (PSG, 30), Marco Asensio (Real Madrid, 26), Nico Williams (Athletic, 20), Yeremy Pino (Villarreal, 20), Ferrán Torres (Barcelona, 22), Dani Olmo (RB Leipzig, 24) y la estrella, Ansu Fati (Barcelona, 20).

Son ocho jugadores Sub-23 en esta lista final y muchos de ellos apuntan a titular, pero "me ha quedado una lista 'macanuda. Estoy completamente convencido de que vamos a dar guerra en Qatar 2022. La sensación de plenitud y satisfacción para afrontar este Mundial con los 26 elegidos es total y máxima", agregó el técnico español, Luis Enrique.





