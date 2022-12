Luis Enrique en la conferencia previa al duelo ante Marruecos | Fuente: EFE | Fotógrafo: ABEDIN TAHERKENAREH

La selección de España empezó con el pie derecho la Copa del Mundo al ganarle por 7-0 a Costa Rica, pero despertó más dudas que certezas luego de empatar 1-1 con Alemania y perder 2-1 frente a Japón. Esos resultados le valieron quedar segunda en el grupo E empatada en puntos con los teutones, pero superándolos por diferencia de goles.

A pesar de todo, el técnico de la selección de España mencionó que "estamos muy bien. El rendimiento es notable alto o sobresaliente bajo. A excepción de diez minutos en los que Japón nos superó -que entiendo que es algo lógico y que volverá a pasar- no tenemos la piedra filosofal y no solo jugamos nosotros. Los rivales también juegan, pero estamos convencidos de que tenemos una gran oportunidad para lograr un gran resultado y pasar de fase. Ese es el objetivo".



Luis Enrique en los entrenamientos previos al duelo ante Marruecos | Fuente: EFE

España vs Marruecos





La selección de España llegó con dudas a octavos de final de Qatar 2022, donde enfrentará a Marruecos, que se clasificó por encima de Croacia, Bélgica y Canadá, en ese orden. Sin embargo y, a pesar de que todos los españoles están llenos de nervios, el técnico de 'la roja', Luis Enrique, parece estar tranquilo con el funcionamiento y, sin preocuparse -mucho- por el resultado, así lo hizo saber en conferencia de prensa:

"La reacción de los hinchas es una tendencia habitual: mirarlo todo muy negativo o muy positivo, pero lo que menos me preocupa es el resultado. Parece una utopía, pero me preocupa cero. Me preocupo en controlar las cosas que puedo como entrenador y le pido al jugador que se despreocupe porque, si hace mas méritos que el rival, normalmente se suele ganar. Si no da, felicitaremos a Marruecos y nos iremos a casa, no hay problema. El objetivo -desde el principio- es jugar siete partidos y eso es lo que queremos lograr".

Lo que le falta a la selección de España





La selección de España tendrá que eliminar a la de Marruecos en octavos de final antes de pensar en lo que podría pasar las otras rondas; sin embargo y de lograrlo, jugaría los cuartos de final contra el vencedor del partido entre la Portugal de Cristiano Ronaldo y la Suiza de Xherdan Shaqiri. Partidazos.

En secuencia y de superar cuartos, el nuevo rival de turno de la selección de España para llegar a la semifinal de la Copa del Mundo Qatar 2022 saldría entre las representaciones nacionales de Inglaterra y la de Francia, encuentro que se disputará el sábado 10 de diciembre en el Al Bayt Stadium.