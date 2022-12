La selección de Brasil celebrando su gol ante Corea del Sur | Fuente: AFP | Fotógrafo: MANAN VATSYAYANA

La selección de Brasil debutó en la Copa del Mundo ganándole a Serbia con dos goles de Richarlison, en la segunda fecha marcó uno más desde los pies de Casemiro y en octavos de final anotaron Vinicius, Neymar, Lucas Paqueta y -nuevamente- Richarlison, el goleador 'verdeamarelo', y, en cada una de ellas, el 'scratch' celebró con una coreografía grupal.

Según Raphinha, extremo de la selección de Brasil, "realmente ya tenemos unos diez bailes preparados para cada partido, pero no para cada jugador. O sea, 'ese baile va a ser para el primer gol, ese para el segundo y ese otro para el tercero'. Tenemos los bailes hasta el décimo tanto, (pero si pasamos esa marca) vamos a tener que innovar" en Qatar 2022.











Vinicius Junior celebra con Raphinha, Lucas Paqueta y Neymar tras anotar el primer gol de Brasil ante Corea del Sur. | Fuente: AFP | Fotógrafo: MANAN VATSYAYANA

El reclamo de los europeos ante baile de Brasil

Para el ex volante irlandés del Manchester United, Roy Keane, las celebraciones de la selección de Brasil están mal. "No consigo creer lo que veo. Nunca vi tanto baile. Es como ver ‘Strictly Come Dancing’ (programa de baile de la TV británica). Sé que tiene un punto de cultura, pero es realmente irrespetuoso con el rival. Son cuatro goles y ellos lo hacen en cada uno de ellos. El primer baile o lo que sea que hagan, bien. Y entonces el técnico se involucra. No estoy feliz por eso. No creo que eso sea nada bueno", declaró con evidente molestia



Tite se unió al baile en el gol de Richarlison ante Corea del Sur | Fuente: DirecTV Sports | Fotógrafo: AFP

En la misma línea -pero con comentarios racistas- Pedro Bravo, presidente de la Asociación Española de Agentes de Jugadores mencionó muy molesto en noviembre de este año que "aquí lo que tiene que hacer Vinicius Jr. es respetar a los compañeros de profesión y dejar de hacer 'monadas' (cuando celebra sus goles). Si quiere bailar, que vaya a un sambódromo en Brasil" o que "si Vinicius baila en nuestro estadio, habrán líos", como comentó Koke, volante del Atlético de Madrid.

A la selección de Brasil, ya clasificada a cuartos de final de la Copa del Mundo Qatar 2022, aún le resta -como mínimo- el partido contra su similar de Croacia, que tiene como golero a Dominik Livakovic, uno de los porteros menos batidos del Mundial hasta ahora, sólo con 0.5 tantos por juego.

Sin embargo, en el historial entre las selecciones de Brasil y Croacia, los sudamericanos nunca perdieron contra los europeos. 8 goles a favor para la 'verdeamarela' y sólo 3 para los 'camisetas de ajedrez'. ¿El gol está asegurado?