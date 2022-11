Luis Enrique dirigirá a España en el Mundial Qatar 2022 | Fuente: AFP | Fotógrafo: PIERRE-PHILIPPE MARCOU

Luis Enrique Martínez, entrenador de la Selección de España, se mostró eufórico tras dar la lista de 26 elegidos que disputarán el Mundial Qatar 2022, convencido de las posibilidades la ‘Furia Roja’ y mostrando máxima motivación al afirmar que es "el mejor entrenador que hay en la faz de la tierra".

"Luis Enrique persona está encantado, con energía, con muchas ganas de vivir esto de una manera diferente. Me acuerdo de mis seleccionadores y lo veo ahora diferente. Con todos los palos que nos dan por ahí, no voy a dudar, soy el mejor entrenador que hay en la faz de la tierra, ya vendrán las críticas. No tengo ninguna duda, no hay seleccionador mejor que yo en la historia del fútbol mundial. No es verdad, pero me lo creo", manifestó en rueda de prensa.



Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo



En la nómina de España presentada por Luis Enrique para Qatar 2022 no fueron tomados en cuenta los zagueros Gerard Piqué y Sergio Ramos, quienes figuraban en la prelista. Otros exmundialistas que no acudirán al certamen son David De Gea y Thiago Alcántara.



Luis Enrique ilusionado con España en Qatar

🚨 OFICIAL | Convocatoria de la @SEFutbol para el Mundial de Catar.



👥 Estos son los 26 jugadores elegidos por @LUISENRIQUE21 para defender a España en la gran cita.



🤗 Esta es mi lista, la tuya, es #LaListaDeTodos.



🇪🇸 ¡¡#VamosEspaña!! ¡¡VAMOS A HACER ALGO GRANDE!!#Catar2022 pic.twitter.com/6PhppxRDc1 — Selección Española de Fútbol (@SEFutbol) November 11, 2022

Convencido de la idea que ha inculcado a la selección española, Luis Enrique no huye del papel de líder. "He tenido la fortuna de entrenar en clubes a los mejores del mundo en una época y acepté el rol de liderar".

"En función del rol del equipo he tenido el mismo objetivo, que fluya y consiga los resultados. Aquí como seleccionador puedo escoger los jugadores que mejor interpretan la idea futbolística que tenemos. Mi tarea es coordinar a todos para tener la misma idea en ataque y defensa, potenciar sus virtudes para que puedan rendir en un espacio muy corto", defendió.

España integra el Grupo E del Mundial Qatar 2022, donde enfrentará a Costa Rica, Alemania y Japón. Su debut será frente al elenco 'tico' el 23 de noviembre.

En Qatar 2022, España tendrá 20 debutantes en la Copa Mundial de la FIFA | Fuente: Sefutbol

Lista de convocados de España en el mundial Qatar 2022

Arqueros: Unai Simón (Athletic), Robert Sánchez (Brighton) y David Raya (Brentford).

Defensas: Dani Carvajal (Real Madrid), César Azpilicueta (Chelsea), Eric García (FC Barcelona), Hugo Guillamón (Valencia), Pau Torres (Villarreal), Aymeric Laporte (Manchester City), Jordi Alba (FC Barcelona) y José Luis Gayà (Valencia).

Mediocampistas: Sergio Busquets (FC Barcelona), Rodri (Manchester City), Gavi (FC Barcelona), Carlos Soler (PSG), Marcos Llorente (Atlético), Pedri (FC Barcelona) y Koke (Atlético).

Delanteros: Ferran Torres (FC Barcelona), Nico Williams (Athletic), Yéremi Pino (Villarreal), Álvaro Morata (Atlético), Marco Asensio (Real Madrid), Pablo Sarabia (PSG), Dani Olmo (Leipzig) y Ansu Fati (FC Barcelona).





NUESTROS PODCASTS

¿Es posible que una persona paralizada pueda hablar solo con el pensamiento?

En 2003, la vida de Pancho cambió para siempre. Fue entonces cuando un accidente automovilístico envió al trabajador agrícola de 20 años a una cirugía de emergencia para reparar el daño en su estómago. La operación salió bien, pero al día siguiente, un coágulo de sangre causado por el procedimiento cortó el oxígeno a su tronco encefálico, dejándolo paralizado e incapaz de hablar.