Luis de la Fuente, hasta la fecha seleccionador Sub 21, es el elegido por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para tomar el mando de la absoluta, tras decidir no prolongar la vinculación con Luis Enrique por la eliminación en octavos de final del Mundial 2022, en un nombramiento que se aprobará el 12 de diciembre en la junta directiva.



"La RFEF ha elegido a Luis de la Fuente como nuevo seleccionador nacional absoluto. El director deportivo, José Francisco Molina, ha trasladado un informe al presidente, Luis Rubiales, en el que recomienda la elección del técnico riojano, hasta ahora seleccionador sub-21, para liderar la nueva etapa que comienza después del Mundial de Qatar", apuntó la Federación en su comunicado.



La decisión adoptada por la Federación, consensuada entre Molina y Rubiales, apuesta por la continuidad de un estilo trabajado en las categorías inferiores. Pone en valor la figura de un técnico que conoce y ha conquistado títulos con las nuevas generaciones que ya han dado el salto a la absoluta con Luis Enrique.



"Luis de la Fuente (Haro, 1961) ha dirigido con éxito en las categorías inferiores de la Selección desde su llegada a la RFEF", resaltó la Federación que recuerda que en 2015 se proclamó campeón de Europa con la selección sub-19 y en 2018 fue medalla de oro en los Juegos Mediterráneos con la selección sub 18.





🔴 OFICIAL | La @RFEF confía en Luis de la Fuente como nuevo seleccionador nacional @SEFutbol



✏️ La junta directiva debe aprobar el nombramiento el próximo lunes



🔗 https://t.co/Pj4Wf6McMx#VamosEspaña pic.twitter.com/V3iIvR5EUx — RFEF (@rfef) December 8, 2022

En España Sub 21

Posteriormente, en julio de 2018 fue nombrado seleccionador sub-21 y un año más tarde, en 2019, se proclamó campeón de Europa en Italia conquistando el quinto entorchado para España tras imponerse en la final a Alemania (2-1). Fue también seleccionador olímpico, logrando la medalla de plata en los Juegos de Tokio 2020.



La puesta de largo de Luis de la Fuente será el próximo lunes, en la presentación que se realizará en el salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol tras ratificarse su nombramiento en la junta directiva. Y su estreno en el banquillo será el 25 de marzo de 2023 ante Noruega, en el primer paso de la fase de clasificación a la Eurocopa 2024.



De la Fuente ya dirigió en una ocasión a la absoluta, en el partido amistoso de preparación de la Eurocopa 2020, disputada en el verano de 2021, cuando el positivo en covid de Sergio Busquets provocó que el resto de internacionales quedaran confinados y fuese la sub-21 la que se midiese a Lituania en Butarque. El resultado fue una goleada por 4-0 a favor de la 'Roja'.

