EN DIRECTO, Francia vs Inglaterra en Al Khor por Qatar 2022. | Fuente: AFP | Fotógrafo: ODD ANDERSEN

Duelo de poder a poder. En un más que imperdible partido, Francia e Inglaterra se miden en el Al Bayt Stadium en una de las llaves de cuartos de final de Qatar 2022.

El sábado 10 de diciembre es la fecha escogida para ver en acción a la Selección de Francia frente a los 'Three' Lions de Inglaterra, en lo que es la ronda de los ocho mejores equipos del Mundial Qatar 2022. Los franceses vienen de vencer a Polonia, mientras que el equipo de Gareth Southgate dejó en el camino a Senegal.

Hugo Lloris, capitán de Francia, es el jugador galo que mejor conoce as su rival de turno, donde juega desde hace nueve años y donde han nacido sus dos últimos hijos, pero reconoce que hay "una rivalidad particular" entre dos grandes naciones.

Francia vs. Inglaterra: horarios en el mundo

Perú: 2:00 p.m.

Ecuador: 2:00 p.m.

Colombia: 2:00 p.m.

México: 1:00 p.m.

Argentina: 4:00 p.m.

Chile: 4:00 p.m.

Estados Unidos (Florida): 2:00 p.m.

España: 8:00 p.m.

👀 Regards rivés vers le 𝐪𝐮𝐚𝐫𝐭 𝐝𝐞 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞 ⚔️#FiersdetreBleus pic.twitter.com/Zay9ONIyeo — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) December 9, 2022

"La rivalidad existe en fútbol y en otros deportes, como el fútbol. Cuando hay competición, hay batallas y un evento como este, por fuerza, tiene un sabor particular", aseguró el meta del Tottenham, que se convertirá en el francés con más partidos internacionales.



Pero Lloris afirmó que preparan el duelo de cuartos de final de este sábado tratando de abstraerse del rival, porque cuando afrontas el pase a semifinales ya no hay más excusa que afrontarla "a un gran nivel".



Al portero le hace sonreír que la prensa de Inglaterra le haya designado como el eslabón más débil del equipo francés y, siguiendo su carácter, prefirió no replicar.



"La respuesta hay que darla en el campo, no en la sala de prensa. Pero no creo que ese pique me motive más, a estas alturas ya no necesitas ninguna fuente externa de motivación", respondió.



También cree que está al margen de todo lo que se dice su compañero Kylian Mbappé, designado por muchos como la estrella del equipo.



"Kylian está en su partido, en su participación, se abstrae de lo que se dice de él, no lo necesita. Tiene objetivos precisos, individuales y de equipo. Le veo tranquilo, sonriente, concentrado en el partido que nos espera, igual que lo hace desde el inicio de la competición", afirmó.

Canales del Francia vs Inglaterra por cuartos de Qatar 2022

Será transmitido por las pantallas de DirecTV, D Sports, Latina, SKY Sports, TUDN, Azteca 7, CNT Play y TyC Sports.

