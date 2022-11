Inglaterra vs Irán se enfrentan por el grupo B del Mundial Qatar 2022 | Fuente: AFP | Fotógrafo: ATTA KENARE,GLYN KIRK

Inglaterra e Irán EN VIVO y EN DIRECTO: ambas selecciones se verán las caras este lunes, 21 de noviembre, por la primera fecha del grupo B del Mundial Qatar 2022. El duelo, que se jugará en el Estadio Internacional Jalifa, está programado para las 8:00 p.m. (hora peruana).

El partido entre Inglaterra e Irán será transmitido en exclusiva por en Latinoamérica por DirecTV Sports. En señal abierta lo puedes seguir en Latina. No te pierdas la transmisión de RPP Mundial, la radio streaming disponible a través del audioplayer de RPP. Los detalles en la web de RPP.pe.

El equipo de Gareth Southgate parte como favorito ante Irán. Inglaterra no debería tener problemas para superar su rival de turno, pero esto es fútbol y cualquier cosa puede suceder.

Con tanta esperanza como presión por acabar con su maldición en los Mundiales, Inglaterra enfrentará el lunes a Irán en un estreno en Qatar-2022 que atraerá muchos focos por posibles gestos políticos en ambos equipos.

Desoyendo los pedidos de la FIFA a evitar este tipo de mensajes, Inglaterra fijó posición desde su llegada a Qatar a bordo de un avión denominado 'Rain Bow' (arcoíris) y decorado con el dibujo de un personaje ícono de la comunidad LGBTQ+.

Sobre el campo, Harry Kane será uno de los capitanes europeos que portará un brazalete arcoíris, símbolo de la lucha contra la homofobia, en un país donde la homosexualidad está perseguida.

La acción puede generar una sanción económica de la FIFA pero la federación inglesa ya ha avanzado que no tiene problema alguno en afrontarla.

En el bando iraní, su tercera participación consecutiva en un Mundial se ve inmersa en el clima de protestas sin precedentes que vive el país y su represión con puño de hierro por el régimen.

Las manifestaciones se desencadenaron dos meses atrás por la muerte en detención de Mahsa Amini, una joven kurda iraní, arrestada por infringir el estricto código de vestimenta de la República Islámica.

La revuelta ha fracturado internamente al grupo que dirige el portugués Carlos Queiroz con algunos de sus integrantes, como la estrella Sardar Azmoun (Bayer Leverkusen), expresando su respaldo al movimiento.

En este contexto, las reacciones del 'Team Melli' durante el himno y después de los goles serán escrutadas de cerca sobre el césped del Khalifa International Stadium (45.000 espectadores).

Inglaterra vs. Irán: horarios del partido en el mundo

Perú: 08:00 a.m.

Ecuador: 08:00 a.m.

Qatar: 4:00 p.m.

México: 07:00 a.m.

Colombia: 11:00 a.m.

Chile: 10:00 a.m.

Bolivia: 11:00 a.m.

Venezuela: 09:00 a.m.

Argentina: 10:00 a.m.

Uruguay: 10:00 a.m.

Brasil: 10:00 a.m.

España: 2:00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 05:00 a.m.

Estados Unidos (Nueva York): 08:00 a.m.

Japón (Tokio): 10:00 p.m.

Bajas en Inglaterra

James Maddison y Kyle Walker serán baja este lunes en el debut de Inglaterra contra Irán.



Maddison no se ha podido entrenar aún con Inglaterra desde que llegó a Catar por un problema en la rodilla, mientras que Walker lleva un par de meses fuera por lesión y está falto de ritmo.



La baja de los dos futbolistas la confirmó este domingo en rueda de prensa Gareth Southgate.



"Walker está corto de ritmo para este partido, pero está progresando bien. Estamos por delante de donde pensábamos que estaríamos en este momento", dijo Southgate, que aseguró que Maddison no ha podido entrenar desde que llegaron a Doha y que no estará disponible para el duelo ante Irán.



Los otros 24 futbolistas de la lista están preparados para el debut mundialista, incluido Kalvin Phillips, que ya se ha recuperado de la lesión en el hombro que le ha tenido apartado toda la temporada del Manchester City

Final prep in Al Wakrah. ✅ pic.twitter.com/yKtAtQWpZw — England (@England) November 20, 2022

Inglaterra vs Irán: posibles alineaciones.

Inglaterra: Jordan Pickford - John Stones, Eric Dier, Harry Maguire - Kieran Trippier, Jude Bellingham, Declan Rice, Luke Shaw - Phil Foden, Raheem Sterling y Harry Kane. DT: Gareth Southgate (ENG)

Irán: Alireza Beiranvand - Sadegh Moharrami, Majid Hosseini, Morteza Pouraliganji, Milad Mohammadi - Ehsan Hajsafi, Saeid Ezatolahi, Ahmad Nourollahi - Mehdi Taremi, Sardar Azmoun y Alireza Jahanbakhsh. DT: Carlos Queiroz (POR)

Árbitro: Raphael Claus (BRA)

RPP en Qatar 2022

En la Mira de Qatar - Grupo B

Inglaterra campeón del mundo en 1966 parte como favorito del grupo, mientras que Gales vuelve a este tipo de competencias luego de 64 años. Por su parte, Estados Unidos e Irán lucharán por un espacio para la siguiente ronda. ¿Quiénes clasificarán a los octavos de final? El análisis llega a través de Juan Carlos Ortecho y Luis Sandoval.