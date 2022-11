Karim Benzema es baja en Francia previo al debut contra Australia. | Fuente: EFE | Fotógrafo: CHRISTOPHE PETIT TESSON

La palabra del que sabe. El entrenador de Francia, Didier Deschamps, aseguró este domingo que no convocará a ningún futbolista para ocupar la plaza libre dejada por la lesión del delantero Karim Benzema en Qatar 2022.



"Es un duro golpe, evidentemente. Karim Benzema hizo todo lo posible para recuperarse. Era la pierna y ahora ha sido el isquio", señaló el técnico de la Selección de Francia a la televisión TF1, donde afirmó que no hubo ningún choque en la lesión: "Ni siquiera un aceleración o un disparo".



Asimismo, el DT de Francia en Qatar 2022 agregó, sobre el atacante que "en un entrenamiento te puedes lesionar y nunca es el buen momento. Pero se hizo lo que había que hacer".

Lo que dijo Karim Benzema por su lesión en Qatar 2022

De ma vie je n’ai jamais abandonné mais ce soir il faut que je pense à l’équipe comme je l’ai toujours fait alors la raison me dit de laisser ma place à quelqu’un qui pourra aider notre groupe à faire une belle Coupe du Monde. Merci pour tous vos messages de soutien 🙌🏼❤️ pic.twitter.com/SBalX0juAH — Karim Benzema (@Benzema) November 19, 2022

En tanto, el exestratega del AS Mónaco, Olympique Marsella y Juventus no quiso dar más explicaciones sobre el hecho de no convocar a otro jugador en su puesto y afrontar el Mundial con 25 unidades: "Lo he decidido, nada más".



"Tenemos un grupo de calidad. Tengo confianza en ellos por lo que hacen dentro y fuera del campo. Vamos a darlo todo desde el primer partido", comentó.



En el mismo programa, Antoine Griezmann, uno de los atacantes de Francia, comentó que es "un duro golpe" pero aseguró que lo importante ahora es "no bajar los brazos"

El jugador del Atlético de Madrid indicó que ya después del entrenamiento se temían que Karim Benzema no iba bien, "porque tenía el rostro muy triste".

El momento de Francia antes de Qatar 2022

Deschamps confirmó, además, que Raphael Varane, que también arrastraba problemas físicos y que también hizo este sábado su primer entrenamiento colectivo, sí está disponible para jugar este martes el debut de Francia contra Australia.

Los galos son parte del Grupo D de Qatar 2022 junto con los australianos, Dinamarca y el combinado de Túnez. (EFE)

