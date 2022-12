Francia enfrentará a Inglaterra en cuartos de final del Mundial Qatar 2022 | Fuente: AFP | Fotógrafo: JAVIER SORIANO

Francia e Inglaterra protagonizarán una de las llaves más atractivas de los cuartos de final del Mundial Qatar 2022. El vigente campeón ante un serio candidato al título.

En Qatar los reflectores están puestos sobre Kylian Mbappé, el jugador más desequilibrante de Francia y goleador del torneo. A pesar de ello, Inglaterra cuenta con Kyle Walker como el arma especial para frenar al atacante del PSG. El lateral no le huye al reto, aunque reconoció que "no será fácil".

"Le respetamos mucho, sabemos que está en muy buena forma, pero no le voy a poner una alfombra roja e invitarle a que marque. Estoy aquí para representar a mi país en un Mundial y llegamos a un partido que será a vida o muerte. Mbappé no se va a imponer en mi camino para ganar el Mundial para mi país", advirtió el jugador del Manchester City.

Kylian Mbappé es el goleador (5) del Mundial Qatar 2022 | Fuente: AFP

Kyle Walker, el arma contra Kylian Mbappé

Kyle Walker reconoce que Kylian Mbappé "es uno de los mejores del mundo, si no el mejor" y que uno de los retos es "jugar contra los mejores". "¿Quién es más rápido? Ojalá el sábado juegue y podamos verlo", dijo.

"No me subestimo. He jugado contra él y contra otros grandes jugadores. En ese sentido no cambia nada, es un partido más, tengo que tener cuidado y darle el respeto que se merece. Pero no más, porque somos Inglaterra y también podemos hacerles daño", indicó.

Walker recordó que ya se ha enfrentado al francés con la camiseta del City, una experiencia que espera aprovechar y de la que recuerda que ya entonces el PSG "era algo más que Mbappé".

"Es una herramienta más de su arsenal, pero no la única. Hay otros jugadores muy importantes, que también han ganado títulos, incluso el Mundial. No nos olvidemos de Giroud, que ha marcado muchísimos goles con Francia y también en Inglaterra, de Dembelé, que para mí es igual de bueno (que Mbappé) en la otra banda o de Griezmann. Todos los jugadores pueden hacerte daño", destacó.

Kyle Walker sería el encargado en Inglaterra de marcar a Kylian Mbappé | Fuente: AFP

Francia vs. Inglaterra, partidazo en Qatar

Kyle Walker considera que Inglaterra tiene opciones de ganar el Mundial Qatar 2022, certamen en el que se coronaron por única vez en 1966. Los ‘three lions’ llegaron hasta la semifinal en la pasada edición.

“Estamos en cuartos, todavía no hemos igualado lo que hicimos en el pasado Mundial o la Eurocopa, pero vamos en la buena dirección. Con la plantilla que tenemos la confianza es alta, estamos marcando goles y no encajamos demasiado".

Por ahora, el defensa prefiere quedarse con el siguiente rival, "un equipo duro que es campeón del mundo y que precisa estar a tope y tener un buen plan para ganarles", concluyó.





