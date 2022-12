Lionel Messi y Dani Alves coincidieron ocho temporada en el Barcelona. | Fuente: AFP

La rivalidad futbolística entre Argentina y Brasil es histórica. Las dos selecciones sudamericanas suelen competir por cuál es la mejor. Por eso, es natural que los brasileños no quieran ver ganar a la albiceleste. Pero no aplica a todos. O, por lo menos, no a Dani Alves, quien no tuvo reparos en enviar un mensaje a Lionel Messi, campeón del mundo.

El lateral del Pumas, quien disputó dos partidos con el 'Scratch' en Qatar 2022, usó sus redes sociales para publicar un contundente post en el que, aunque se muestra consciente de las críticas que podría recibir por parte de sus compatriotas, no se contuvo en halagos para su amigo y excompañero de equipo.

"Me importa un car... lo que me digan. Cabrón, Lionel Messi, este Mundial te quiso a ti, el pu... fútbol te quiere a ti y llos que amamos el fútbol te respetamos y te felicitarmos ahora mismo por ese mundial. Disfrútalo con tu familia y con lo que pasan pu... a tu lado", dijo inicialmente el marcador derecho.

"Como brasileño y como sudamericano sé que eso es más que ganar esa Copa. Viva el fútbol y viva los que amamos este deporte. Ahhh, y solo para completar, ¡era el que siempre hablaba de Dios, el todopoderoso!", culminó Dani Alves.

Los récords de Messi

1. Más partidos en Mundiales

Con el partido de este domingo, Messi superó a Lothar Matthäus como el jugador con más partidos en los Mundiales.

2. Más minutos en los Mundiales

Superó a Paolo Maldini: llegó a jugar más de 24 minutos y de esta manera superó los 2217 minutos del astro italiano.

3. Goles en todas las fases del Mundial

Ante Francia, se convirtió en el único jugador que marca goles desde octavos hasta la final.