1. Lionel Messi cumplió su sueño

"Daría todo por ganar el Mundial, sería lo más grande para mí y para Argentina. Tuve la suerte de conseguir muchas cosas importantes a nivel de clubes, pero cambiaría todo eso por el Mundial", dijo Lionel Messi en el año 2009, a muy poco de Sudáfrica 2010. En 2016, ya no cambiaba todo, pero sí los cinco balones de oro que, hasta entonces, habia conseguido. Tres años después, a 10 de la primera afirmación, su postura cambó radicalmente: “Me hubiese encantado ser campeón del mundo, pero creo que no cambiaría nada de lo otro que tuve en mi carrera por serlo. Esto es lo que me tocó, lo que Dios me dio. Por algo es", dijo.

No sospechaba, por supuesto, que la vida le estaba guardando un título mundial que lo reafirmaría como eterno en la historia del fútbol. Qatar 2022 lo esperaba para que, como líder, capitán y figura, le dé a Argentina una copa que le era esquiva hacía ya 36 años. La última vez que la albiceleste había alzado el trofeo más importante del deporte rey -el 29 de junio, tras ganarle a Alemania-, Lionel Messi tenía apenas cinco días de nacido. Ahora, rompiendo récords y reinvindicando los motivos que, en 2016, lo llevaron a renunicar a su selección, la 'Pulga' añadió, a su palmarés -tras ganarle a Francia- el único trofeo que le faltaba, de todos los torneos que ha disputado. ¿Lo mejor? No hizo falta que cambie ninguno para conseguirlo.









2. No todos celebraron: Cristiano y los cracks que se van del Mundial sin ser campeones

A diferencia de Lionel Messi, hay algunos destacados futbolistas que, muy probablemente, se hayan despedido de las copas del mundo sin haber conseguido ganar alguna. Aunque cualquir cosa puede pasar, debido a la edad que tendrán en el Mundial 2023, es complicado verlos jugar en el mencionado certamen. Acá repasamos a algunos de ellos.



Cristiano Ronaldo. El de CR7 es el nombre que más resalta en la lista. Aunque se convirtió en el primer futbolista en anotar en cinco mundiales (y de forma consecutiva), no logró nunca alzar el trofeo. La mejor participación de Portugal en esas cinco ediciones fue el cuarto puesto que consiguió en Alemania 2006. En 2010, se despidió en octavos. En 2014, llegó hasta la fase de grupos. En Rusia, volvió a clasificar a octavos. Finalmente, en Qatar 2022, se despidió en cuartos de final. En el Mundial de 2026, tendrá 41 años.

Luis Suárez. El 'Pistolero' disputó cuatro mundiales. Si bien Uruguay fue campeón del mundo dos veces (1930 y 1950), el delantero no sabe lo que es festejar un título mundial. Su mejor participación fue en Sudáfrica 2010, torneo en el que la celeste quedó en cuarto lugar. En Brasil 2014, se fue en octavos. En 2018, llegó a cuartos. En Qatar 2022, no superó la fase de grupos. En 2026, tendrá 39 años.

Dani Alves. Sus 11 partidos en copas del mundo no alcanzaron pare regresar a Brasil a lo más alto del fútbol profesional. Disputó tres mundiales desde Sudáfrica 2010 (no estuvo en Rusia), pero su mejor participación fue en Brasil 2014, cuando quedó en cuarto puesto. El 'Scratch' no sale campeón desde Corea-Japón 2002. En el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026, tendrá 43 años.

Luka Modric. Aunque alcanzó un subcampeonato y un tercer puesto, en Rusia y Qatar, respectivamente, el volante de Croacia no pudo consagrarse campeón mundial. Jugó cuatro mundiales desde Alemania 2006 (no estuvo en Sudáfrica 2010). Hizo dos tantos en 19 encuentros. En el Mundial 2026, tendrá 40 años.

Edinson Cavani. Fue parte de los últimos cuatro mundiales que disputó Uruguay. En 2026, tendrá 39 años.

Karim Benzemá. El delantero de 35 años anunció su retiro de la selección de Francia. El atacante no fue parte del plantel campeón de Rusia 2018. La Federación lo apartó por ser investigado tentativa de complicidad de chantaje.Su único Mundial fue Brasil 2014: hizo tres goles en cinco partidos. Aunque no jugó en Qatar 2022 por lesión, sí fue inscrito y es considerado subcampeón del torneo. En 2026, tendrá 39.

Robert Lewandowski. Jugó dos mundiales: en Rusia 2018 quedó en fase de grupos y en Qatar 2022 avanzó a octavos. Tendrá 28 años en el próximo Mundial.

3. Marruecos, la gran sorpresa

Le tocó un grupo en el que, aparentemente, todos los rivales estaban por encima: Croacia, Bélgica y Canadá. Sin embargo, dio la sorpresa empatando con el primero y ganó a los otros dos. Con siete puntos, Marruecos clasificó a la siguiente instancia como primera de grupo F. Ya en octavos, eliminó a España por penales. En cuartos, ganó 1-0 a Portugal. Recién en 'semis' cayó ante Francia y cerró su participación en el cuarto lugar de la tabla general, tras perder con Croacia.



El equipo de Walid Regragui hizo historia al convertirse en la primera selección affricana que clasificó a la semifinal de un Mundial. Se caracterizó por priorizar el aspecto defensivo, el repliegue, los contragolpes y el juego en bloque. Además, por rendirse siempre ante sus hinchas, que colmaron los estadios de Qatar.

4. Cinco jugadores a seguir tras Qatar 2022

Azzedine Ounahi. 22 años. Volante marroquí que milita en el Rangers. Fue titular en seis de los siete partidos que jugó en Qatar 2022.

Gonçalo Ramos. 21 años. Delantero portugués del Benfica. Hizo un trplete ante Suiza. Titular en dos de los cuatro encuentros que disputó en el Mundial.

Enzo Fernández. 21 años. Volante argentino el Benfica. Arrancó en cinco de los siete duelos que jugó. Hizo un gol ante México. Fue campeón.

Dominik Livaković. 27 años. Arquero croata del Dinamo de Zagreb. Titular en los siete partidos de su selección.

Josko Gvardiol. 20 años. Defensa croata del Leipzig. Hizo gol ante Marruecos. Arrancó en los siete encuentros.

5. Choque cultural

Fue un Mundial controversial desde antes de empezar. No solo porque se jugó, de manera atípica, a fin de año, sino además por la polémica cultura de un país en el que no se respetan los derechos humanos, especialmente de las mujeres y personas no heterosexuales. De hecho, desde el arranque, la FIFA optó por prohibir el brazalete de apoyo a la comunidad LGTBQ+ que algunos futbolistas querían usar.

Otra situación particular fue que no se vendia cerveza con alcohol de manera libre. De hecho, no se pudo beber en las calles ni en los partidos, sino solo en determinados locales, como hoteles y el fan fest. Ello ocasionó un conflicto comercial con uno de los principales auspiciadores, una conocida marca cervecera.

En la premiación, el emir de Qatar le colocó una especie de capa a Lionel Messi. La prenda en cuestión es conocida como besht, y representa realeza, elegancia o riqueza. Solo la usan los hombres en momentos especiales. En la foto oficial, aparece con ella.

“Los derechos humanos no son negociables”, escribió en Twitter la Federación Alemana de Fútbol (DFB) al publicar la foto de sus jugadores tapándose la boca. | Fuente: AFP