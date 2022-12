Lionel Messi anotó siete goles en el Mundial Qatar 2022. | Fuente: AFP | Fotógrafo: FRANCK FIFE

Lionel Messi vive el mejor día de su vida. Y es que ya puede decir que es campeón de la Copa del Mundo con Argentina al vencer por penales a Francia en el Lusail Iconic Stadium.

Como era de esperarse, Lionel Messi usó sus redes sociales para pronunciarse por lograr el objetivo de ganar el Mundial Qatar 2022. En una emotiva publicación, el delantero del PSG dio cuenta de su felicidad, la misma que le fue compartida a sus millones de hinchas en Instagran y Facebook.

"¡Campeones del mundo! Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer……Muchas gracias a mi familia, a todos los que me apoyan y también a todos los que creyeron en nosotros. Demostramos una vez más que los argentinos cuando luchamos juntos y unidos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos", dijo Messi en un primer momento.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo

El 'post' de Lionel Messi por campeonar en Qatar 2022

Posteriormente, 'Leo' felicitó al colectivo argentino que se coronó en tierras qataríes. Solo cayeron ante Arabia Saudita en fase de grupos y luego todo fue victoria.

"El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño que también era el de todos los argentinos… Lo logramos. ¡Vamos Argentina cara**! Nos estamos viendo muy pronto", remarcó el '10'.

La publicación de Lionel Messi, por ejemplo, ganó más de 6 millones de 'me gusta' en Instagram en menos de una hora. Se volvió viral en tierras argentinas.

Por otra parte, Qatar ha "cumplido (su) promesa de organizar un campeonato excepcional para los países árabes" en el Mundial 2022, comentó el emir, el jeque Tamim bin Hamad Al-Thani, en Twitter tras la final ganada este domingo por Argentina.

Qatar 2022, un éxito con Messi campeón

El torneo, el primero del mundo árabe, "ha permitido a los pueblos del mundo descubrir la riqueza de nuestra cultura y la originalidad de nuestros valores", declaró el dirigente del pequeño y rico emirato gasista.

El jeque Tamim bin Hamad Al-Thani felicitó a los finalistas tras un encuentro que terminó con el triunfo de la Albiceleste en la tanda de penales (2-2, 3-3 en la prórroga y 4-2 en penales) y "dio las gracias a todos los equipos por su magnífico juego y a los aficionados que los animaron con entusiasmo".

NUESTROS PODCAST

Gripe aviar: ¿Por qué se debe tener cuidado en manipular aves contagiadas?

Esta nueva enfermedad es causada por la infección del virus de la gripe aviar tipo A, se encuentra entre las aves acuáticas y ahora también en las aves domésticas. Es altamente contagioso, el Servicio Nacional de Sanidad Agraria confirmó el primer caso en el departamento de Lambayeque, mediante un comunicado.