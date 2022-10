Lionel Messi sobre Qatar 2022: "Es mi último Mundial. Seguramente sí" | Fuente: Instagram

Qatar 2022 será especial, mucho, para Lionel Messi. La cuenta regresiva para la máxima fiesta del fútbol sigue su curso, donde el ‘crack’ es el responsable de la enorme expectativa generada en Argentina. La ‘albiceleste’ sueña con ganar el tercer mundial de su historia y Leo intentará luchar nuevamente por el preciado título que le es esquivo. Esta, además, sería su última oportunidad en la Copa del Mundo.

Lionel Messi tiene 35 años y aunque en el PSG y la Selección de Argentina sigue rindiendo al más alto nivel, el rosarino considera que Qatar 2022 significaría su última presentación en los mundiales.

"Es mi último Mundial. Seguramente sí. Me siento bien, físicamente, pude hacer una pretemporada muy buena este año que no había podido hacer el año anterior, fue fundamental para empezar de otra manera y para llegar como llegué, con mucha mentalidad y mucha ilusión", comentó el delantero en entrevista con ‘En primera persona’ de STAR+.

¿Lionel Messi se despide de los mundiales?

Lionel Messi tiene 10 goles y 2 asistencias con Argentina durante el 2022 | Fuente: Instagram

Lionel Messi ha disputado cuatro ediciones de los mundiales de fútbol. Acudió con la Selección de Argentina a Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018. Registra 19 partidos y 6 goles, llegando hasta la final del certamen ocho años atrás, cuando cayó en tiempo extra frente al cuadro germano.



"Muchos chicos van a jugar su primer Mundial, su primer partido, quieras o no esa ansiedad no sabes cómo la va a manejar cada uno. Va a estar lleno de argentinos y eso hace que juegues más acelerado. Es importantísimo ganar el primer partido y no va a ser fácil. El Mundial pasado creíamos que iba a ser fácil, que íbamos a ser primeros del grupo y estábamos mirando los cruces...y no", dijo Messi respecto a Qatar 2022.

Qatar 2022 será el quinto mundial en la carrera de Lionel Messi | Fuente: Instagram

Messi, nervioso por Argentina en el Mundial Qatar 2022

Argentina es uno de los grandes candidatos para el Mundial Qatar 2022. Con Scaloni al mando registra 35 partidos consecutivos sin conocer de derrotas, con los títulos de por medio de la Copa América y la Finalissima.

Es Lionel Messi la principal figura de la ‘albiceleste, que en este 2022 le aportó a su selección 10 goles y 2 asistencias. El momento de los sudamericanos es óptimo, aunque el rosarino no ocultó sentirse ansioso por la llegada de Qatar 2022.

"Hay ansiedad, nervios por el Mundial. No vemos la hora de que llegue, pero está el cagazo de que nos vaya bien. Llegamos en un buen momento, con un grupo armado y muy fuerte, pero puede pasar de todo. Todos los partidos son dificilísimos. No siempre los favoritos son los que terminan ganando o haciendo el camino que uno esperaba”, afirmó el atacante del PSG.

El debut de Argentina en el Mundial Qatar 2022 será el martes 22 de noviembre, midiendo fuerzas ante Arabia Saudita por el grupo C de la competición. Cuatro días después medirá fuerzas con México y cerrará esta etapa chocando contra Polonia.





