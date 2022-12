Julían Álvarez segundos antes de chocar con Dominik Livakovic | Fuente: AFP | Fotógrafo: GIUSEPPE CACACE

A los 34 minutos de la semifinal entre la selección de Argentina y la de Croacia, Julián Álvarez ingresó al área rival con balón dominado y definió mal: en la secuencia instantánea de la jugada, el delantero 'albiceleste' chocó con el golero croata, Dominik Livakovic, y mientras caía tendido sobre el césped, el árbitro del partido, Daniele Orsato, sancionó el penal para Argentina.

Sin embargo, para Felipe Ramos Rizo, árbitro mundialista en Corea-Japón 2002, existen "datos importantes por los que no se debió sancionar el penal: el pie derecho del portero siempre está en el piso, el contacto es inevitable por la inercia de la jugada. Nunca existió zancadilla. El contacto era inevitable", análisis que fue retuiteado por el exportero de la selección de España y del Real Madrid, Iker Casillas.

"Daniele Orsato es un desastre como árbitro"

"Estábamos bien, controlando el partido, y (luego viene) el córner que no nos da el árbitro (Daniele Orsato) y el penal, que para mí no era, lo cambia todo. El argentino tira y choca contra nuestro portero. No puedo creer que pitara ese penalti. Esto cambió el partido", declaró Luka Modric tras finalizar el partido.

"Yo nunca hablo de árbitros, pero hoy es imposible no hacerlo. Daniele Orsato es uno de los peores que conozco. No solo por el partido de hoy. Me ha pitado muchas veces y nunca tengo buen recuerdo de él. Es un desastre", sentenció el '10' croata.

Totalmente de acuerdo 👍 https://t.co/y89oa00Yhw — Iker Casillas (@IkerCasillas) December 14, 2022

Argentina, la selección con más penales a favor

Con el penal pitado a favor de la selección de Argentina en la semifinal de Qatar 2022, la 'albiceleste' se ha convertido en el combinado nacional con más penales a favor (4) en lo que va de la Copa del Mundo. La lista la completan Portugal, Inglaterra y Polonia con 2 y diez selecciones más con sólo una pena máxima a su favor.



De los cuatro penales a favor de la selección de Argentina, tres de ellos fueron en el primer tiempo, para abrir el marcador antes de los 40 minutos, y uno de ellos fue en el segundo (ante Países Bajos, a los 74'). Los cuatro fueron cobrados por Lionel Messi; sin embargo, tres de ellos acabaron en gol y uno no (ante Polonia a los 39 minutos del primer tiempo).

La jugada del penal entre la selección de Argentina y la de Croacia | Fuente: DirecTV Sports | Fotógrafo: AFP