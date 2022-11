Lionel Messi controla el balón durante el entrenamiento de Argentina en Abu Dabi | Fuente: AFP or licensors | Fotógrafo: KARIM SAHIB

El delantero argentino Lionel Messi ha afirmado, con vistas al Mundial de Qatar 2022, que "no hay que caer en el error de la locura de la gente y creer" que los alibicelestes son "los favoritos", y que "hay que ser realistas e ir paso a paso".



En una entrevista en el espacio 'Universo Valdano' de Movistar+, Messi considera que "cualquier selección es complicada, sea cual sea el nombre". "Son difíciles de ganar. No tuvimos muchos choques contra equipos europeos tampoco. Creo que llegamos en un buen momento, pero no hay que caer en el error de la locura de la gente y creer que somos los favoritos y vamos a salir campeones", explica el delantero del PSG.



"Hay que ser realistas e ir paso a paso. Creo que Francia, aunque tuvo jugadores lesionados, tiene un potencial terrible, tiene muchísimos jugadores y tiene un entrenador que lleva muchísimo tiempo con un mismo grupo. Ya ganó pasó por un Mundial y lo ganó", agrega.



Ángel Di Maria, Lionel Messi y Rodrigo de Paul durante la práctica de Argentina en Abu Dabi | Fuente: AFP | Fotógrafo: KARIM SAHIB

Messi también se refirió a Brasil en Qatar 2022

Messi considera que "Brasil tiene un bloque de jugadores de mucha calidad y muchos jugadores de desequilibrio, de uno contra uno, por las dos bandas, tiene a Ney..."



"Creo que nosotros tambièn tenemos un grupo muy bueno de jugadores que están pasandfo por un buen momento. Tuvimos la mala suerte de la lesión de Gio, que es muy importante. Vamos a pelear. Vamos con esa idea", señala.



Para el argentino lo que su selección debe hacer es "empezar ganando el primer partido" porque "no es lo mismo ir al segundo con la obligación de ganar a México que ya con tres puntos en el bolsillo".



Sobre la selección de España, Messi cree que "tiene muy claro a lo que juega". "Te hace correr, saca la pelota y tiene jugadores de mucha calidad. España la tiene mucho y que sale a jugar igual todos los partidos sea cual sea el rival. Es una selección joven pero tiene la idea muy clara", precisa.

