Unos hinchas llevaron un banner de Maradona y Messi al estadio Lusail en Qatar | Fuente: EFE | Fotógrafo: Mohamed Messara

Con el gol anotado ante México, Leo Messi igualó este sábado el número de goles de Diego Armando Maradona, al que alcanzó en el de partidos jugados nada más echar el balón a rodar en el estadio Lusail de Qatar 2022. No solo eso. El jugador del PSG también impuso un nuevo récord, que aquí te lo contamos.



Messi marcó el primer tanto del choque contra México, a la hora de partido con un tiro desde la frontal. Después, en el tramo final, asistió a Enzo Fernández que redondeó la primera victoria de Argentina en Qatar 2022.



Des esta forma, Messi firmó su octavo gol, el segundo en Qatar, en una fase final de un Mundial, igual que Maradona en los cuatro Mundiales que disputó. Queda a dos de Gabriel Batistuta que con diez es el máximo anotador de Argentina en los Mundiales.



Además, el jugador del París Saint Germain, que asistió a Enzo Fernández se convirtió en el único futbolista en lograr alguna asistencia en cinco campeonatos del Mundo.

Escucha RPP Mundial RPP Mundial entregará partidos en vivo, programas especiales para que los escuches a la hora que quieras y una parrilla completa de contenidos pensadas en el usuario de TODOS los partidos de Qatar 2022. Accede completamente gratis a través de AudioPlayer y el portal web rpp.pe.



Messi en la Copa del Mundo: 8 goles en 21 partidos.

Maradona en la Copa del Mundo: 8 goles en 21 partidos.#ARGMEX #FIFAWorldCup #Qatar2022 — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) November 26, 2022

¿Qué dijo Lionel Messi tras la victoria de Argentina?



Leo Messi reconoció la presión que sentía el plantel de Argentina tras la derrota frente Arabia Saudí y la relevancia que tenía el encuentro ante México que consiguieron ganar para recuperar sus opciones en Qatar 2022.



Elegido el mejor jugador del partido, Messi reconoció que los jugadores deseaban la llegada de este partido para desquitarse.



"Estábamos con mucha bronca por la derrota de Arabia. Los días se hicieron largos y queríamos que llegara el partido. Sabíamos que era un partido límite y que con una victoria nos volvíamos a acomodar en el torneo. Fue un descargo para el vestuario y una alegría porque volvemos a depender de nosotros", dijo Messi.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo.

"El primer tiempo fue difícil por la situación y la necesidad, no encontrábamos los espacios. Era normal por la situación y lo que nos jugábamos. Luego lo conseguimos. Posesiones largas y espacios entre líneas. Con el gol el partido cambió porque la situación te lleva a defender el resultado. Era un partido que había que sacar adelante. Ahora afrontamos el partido con Polonia de otra manera", añadió el capitán de Argentina que elogió a su compañero Enzo Fernández que sentenció el choque.



"Eramos conscientes de que había que jugar con más tranquilidad, estábamos precipitados y lo sabíamos pero la situación te lleva a jugar de esa manera. Enzo no me sorprende porque le conozco. Se merece el gol porque es muy importante para nosotros y estoy muy feliz por él porque nos dio la tranquilidad", dijo.

‼️ R É C O R D H I S T Ó R I C O ‼️



🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷

Lionel Messi se convierte en el PRIMER JUGADOR con asistencia en CINCO EDICIONES en TODA la historia de la Copa del Mundo: 1 en 2006, 2 en 2010, 2 en 2014, 2 en 2018 y 1 en 2022.

🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷🇦🇷 pic.twitter.com/zhi2LklKuO — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) November 27, 2022

.