Cristiano Ronaldo en una campaña publicitaria junto a Lionel Messi. | Fuente: @cristiano

Nunca antes visto. Una marca exclusiva logró juntar a los dos astros del fútbol más importantes en los últimos años. Lionel Messi y Cristiano Ronaldo fueron fotografiados juntos y lo hicieron antes de su debut en Qatar 2022 con sus respectivas selecciones.

El contexto de la publicidad de Louis Vuitton es "La victoria está en la mente" y está representado por dos jugadores que les calza perfecto el significado. Cristiano Ronaldo y Lionel Messi representan el éxito personal y profesional que han conseguido a lo largo de sus carreras como futbolistas. Por ello que son admirados por millones de personas, quienes los toman como ejemplo.

La imagen compartida por Cristiano Ronaldo en redes sociales

"Victory is a State of Mind. A long tradition of crafting trunks photographed by @annieleibovitz for @louisvuitton", es lo que indica el popular 'CR7' en sus redes sociales. La misma foto fue publicada por 'Leo' en sus redes sociales.

El crack del Manchester United, quien podría salir de Old Trafford en enero por problemas con la directiva 'red devil' y el entrenador Erik ten Hag, enfrentará a Ghana con la Selección de Portugal en la primera fecha de fase de grupos de Qatar 2022. El encuentro se llevará a cabo el jueves 24 de noviembre a las 11:00 a.m. hora peruana.

Por su parte, Lionel Messi -con Argentina- se medirá frente a Arabia Saudita por el Grupo C de la Copa del Mundo. El partido va el martes 22 de noviembre a las 5:00 a.m.



Cristiano Ronaldo sobre Lionel Messi

En una reciente entrevista, la estrella lusa se refirió a la relación que tiene con el astro argentino. El cinco veces ganador del Balón de Oro señaló que no son amigos, pero mantienen una relación cordial fuera las canchas. Además, tuvo palabras de elogio para el '10'.

"No soy amigo de Messi en términos de lo que es llamar amigo a alguien con quien estar en su casa o hablar por teléfono. Pero es un tipo al que respeto mucho por la forma en que siempre habla de mí", dijo el delantero.

"Es un jugador increíble. Es mágico. Top. Llevamos 16 años compartiendo escenario. Tengo una gran relación con él", apuntó el portugués.

