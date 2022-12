Luis Enrique sobre los cuatro semifinalistas de Qatar 2022 | Fuente: AFP (composición) | Fotógrafo: FRANCK FIFE

Luis Enrique se despidió del Mundial y de la selección de España tras perder en tanda de penales contra Marruecos en octavos de final de Qatar 2022 y, fiel a su estilo, decidió hacer su catarsis junto al también streamer y español, Ibai Llanos, en vivo:

"A excepción de esos 12 minutos con Japón en esa primera fase del Mundial, creo que demostramos un buen nivel. Luego, en octavos de final, tuvimos dificultades ante Marruecos. Sin embargo, yo soy el máximo responsable y sacaré cosas en positivo", declaró el ahora exseleccionador de España.



Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo



Los semifinalistas y el campeón



En la selección de España, "llevábamos cuatro años con un grupo muy joven para llegar a un Mundial y siento que hemos perdido una oportunidad muy buena, porque miro a los semifinalistas y no veo a ninguno mejor que nosotros. Intentamos convencer a los jugadores de que habían opciones reales (para ganar el Mundial)", sentenció Luis Enrique.

Además, el ex técnico del Barcelona y del Celta, Luis Enrique, aclaró que "no me gustaría repetir final (Francia vs Croacia). ¿Te imaginas que Marruecos campeonara? ¡Qué batacazo! Aunque es algo que me deja igual. Si no (campeona Marruecos), quisiera que lo haga Lionel Messi, pero tampoco quiero meter mufa".

"Haría un cambio en la convocatoria"

Las derrotas (y peor las eliminaciones) siempre traen críticas sobre las decisiones que nos llevaron a ellas y Luis Enrique no es ajeno a eso. Para el ex técnico de la selección de España, a pesar de que no considera que cambiaría el resultado, explicó que sí realizaría un cambio en su convocatoria, aunque no quiso señalar el nombre por obvias razones.

"Haría un cambio (en la lista de la selección). Hay un jugador al que no llevaría, llevaría sólo a 25, dejaría a uno fuera y cambiaría a otro", aunque reconoció que "igual hubiéramos quedado eliminados, pero hay uno que me hubiera gustado traer y otro al que no. Es buena persona, pero...", fueron las fuertes declaraciones de Luis Enrique.

EFE