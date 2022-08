Asamoah Gyan quiere "vengarse" de Uruguay por el penal errado en Sudáfrica 2010 | Fuente: AFP

Un joven Luis Suárez, en su intento de salvar a Uruguay, decidió en la última jugada del partido de cuartos de final contra Ghana utilizar sus brazos para impedir que la pelota ingrese a su portería. Una de las jugadas más icónicas del Mundial Sudáfrica 2010 acaba de producirse, pero aún habría más en el desenlace.

Suárez expulsado. Ghana podía sentenciar su pase a semifinales si Asamoah Gyan convertía desde los doce pasos para los africanos, pero la estrella de los ‘Black Stars’ envió su remate al travesaño. Siguió la definición por penales y Uruguay obtuvo la clasificación.

De héroe a villano. Asamoah Gyan se vio envuelto en la polémica por aquel episodio, pero doce años después, asegura que en Ghana solo se piensa en “vengarse” de Uruguay, el que será uno de sus rivales en el Mundial Qatar 2022. El recordado ‘3’ quiere ser protagonista, por lo que apunta a volver a la actividad.

“Todo puede suceder. Ya saben lo que sucedió antes, con Camerún en 1994 y el regreso de Roger Milla del retiro para jugar una Copa del Mundo. Yo no me retiré, he estado casi dos años perseguido por las lesiones, pero nunca anuncié mi retiro”, dijo el delantero de 36 años en ‘BBC Sports’.

Uruguay, la “venganza” de Asamoah Gyan y Ghana

Asamoah Gyan, con 6 goles en la historia de los mundiales, no juega desde diciembre del 2019 cuando formaba parte del NorthEast United de la India. A pesar del largo tiempo sin actividad, apunta a su regreso, principalmente por tener “una oportunidad” frente a Uruguay

“Los ghaneses queremos venganza (contra Uruguay), es nuestra motivación. He estado en el juego durante mucho tiempo. El mundo sabe lo que pasó. Cuando se hizo el sorteo y vieron que Uruguay estaba en el grupo de Ghana, lo único que les vino a la mente fue la revancha. Es algo normal. Los ghaneses quieren venganza”, apuntó el delantero.

“Personalmente, me senté y sonreí porque entiendo cómo funciona el juego. Las cosas pasan. Lo que sucedió en 2010 quedó atrás, pero tal vez haya otra oportunidad. Cuando llegue el momento, yo sea parte del equipo y juguemos contra Uruguay, quizás nunca sepas lo que va a pasar. Tengo en el fondo de mi mente que tal vez sí tengo otra oportunidad, puedo probarme a mí mismo”, añadió Gyan.

El lamento de Asamoah Gyan tras errar su penal ante Uruguay en el Mundial 2010 | Fuente: AFP

Ghana, rival de Uruguay en el Mundial Qatar 2022

Uruguay, que sigue contando con Luis Suárez como una de sus principales figuras, forma parte del grupo H del Mundial Qatar 2022.

Los charrúas enfrentarán en su debut a Corea del Sur en su debut, el 24 de noviembre; después se medirá a Portugal y cerrará la fase de grupos antes Ghana.





