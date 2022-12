Cristiano Ronaldo | Fuente: EFE | Fotógrafo: JOSE SENA GOULAO

Este martes Portugal se medirá ante Suiza por los octavos de final del Mundial Qatar 2022 y una de las grandes sorpresas en el cuadro luso es la no titularidad de Cristiano Ronaldo, principal figura del equipo. Esto debido a una decisión técnica por parte del entrenador Fernando Santos y no a alguna molestia o lesión.

Según informó el medio Récord, el capitán de la selección portuguesa ha quedado fuera del once titular y será reemplazado por Gonçalo Ramos en este partido que podría clasificarlos a los cuartos de final.

¿La razón? según el mismo medio, la decisión pasa por el entrenador, quien no se ha sentido conforme con la actitud de Ronaldo al ser sustituido durante el partido ante Corea del Sur.

No te pierdas la transmisión de los partidos del Mundial a través de RPP Noticias y el AudioPlayer, en el portal web rpp.pe.

La palabra de Fernando Santos:

“Cuando terminó el partido, fui al flash y luego fui a la conferencia. Repito: no escuché nada en el campo, estaba muy lejos y solo lo escuché discutiendo con el jugador coreano. ¿Vieron las imágenes? Sí. ¿Si me gustó? Nada. Realmente no me gustó nada. Pero de ahí en adelante estos asuntos se resuelven en casa y de ahí es pensar en el partido de mañana, en el que todos están enfocados”, dijo el entrenador en la conferencia de prensa el último lunes en la previa del partido ante Suiza.

