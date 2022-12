Jules Koundé | Fuente: EFE | Fotógrafo: Friedemann Vogel

Este miércoles Francia se medirá ante Marruecos por la segunda semifinal del Mundial Qatar 2022 y, en la previa del partido, Jules Koundé, futbolista del cuadro galo, habló en conferencia de prensa y se refirió a este importante encuentro que les permitiría ser finalistas del certamen internacional.

"Nos lo vamos a tomar en serio. No es una sorpresa, están aquí y lo merecen. Esperemos complicarles la labor y clasificarnos", indicó Koundé sobre el cuadro africano. En la misma línea, agrego: "En defensa hay cosas que hemos mejorado, como cerrar espacios. Eso puede ayudar. Somos una defensa nueva, tenemos pocos partidos en común, hay que aprender a conocerse".

Por otro lado, se refirió a Bounou, arquero y una de las figuras de Marruecos, quien ha sido su compañero en Sevilla FC: "No me sorprende lo que está haciendo, le he visto jugar a un elevado nivel en España y en la Liga de Campeones. Es muy completo, mentalmente muy fuerte, también en los penaltis. Estoy muy contento por él, se lo he dicho durante este Mundial".

Semifinales del Mundial Qatar 2022:

La primera semifinal será entre Argentina y Croacia este martes 14 de diciembre a partir de las 2:00 pm (hora peruana). Mientras que la segunda semifinal enfrentará a Francia ante Marruecos el miércoles 15 de diciembre a partir de las 2:00 pm (hora peruana). Una vez que se conozca a los finalistas, el partido por el tercer lugar será el sábado 17 de diciembre a las 10:00 am (hora peruana) y la gran final de la Copa del Mundo se jugará el domingo 18 de diciembre a las 10:00 am (hora peruana).