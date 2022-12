Szczesny y Messi | Fuente: EFE | Fotógrafo: Juan Ignacio Roncoroni

Este miércoles Argentina venció por 2-0 a Polonia en el último encuentro por la fase de grupos del Mundial Qatar 2022 y, tras el encuentro, Wojciech Szczęsny, el arquero polaco, reveló que tuvo una apuesta con Lionel Messi.

Como se recuerda, alrededor del minuto 39, hubo una jugada polémica contra Messi que el árbitro fue a revisar al VAR y luego determinó que fuera penal para Argentina. Por su parte, el arquero polaco contó: "Le aposté a Messi 100 euros a que el árbitro no iba a dar penal, así que perdí una apuesta con Messi".

En la misma línea, Szczęsny apuntó: "No sé si está permitido, quizá me sancionen. No le voy a pagar, ya tiene bastante dinero". En aquel penal, el mismo portero salvó el marcador para Polonia ya que atajó el disparo de Lionel Messi.

Sin embargo, ya en la segunda parte, en los minutos 46 y 67, Alexis Mac Allister y Julián Álvarez fueron los responsables de darle el triunfo a Argentina y, con el 2-0 en su favor, la selección dirigida por Lionel Scaloni pasó como primera en el Grupo C al sumar 6 puntos. La selección que pasó segunda fue Polonia al sumar 4 unidades.

Argentina vs. Australia:

Tras clasificar como primer lugar del Grupo A, el cuadro dirigido por Lionel Scaloni se medirá ante Australia, el clasificado en el segundo lugar del Grupo D, este sábado 3 de diciembre a las 2:00 pm (hora peruana) en el estadio Áhmad Bin Ali.