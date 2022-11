Mundial Qatar 2022: fixture, alineaciones, figuras y entrenadores de las 32 selecciones | Fuente: FIFA

Qatar 2022 será la última edición de la Copa del Mundo con 32 selecciones participantes, después de los cambios ya establecidos por la FIFA.

El balón comenzará a rodar desde el domingo 20 de noviembre y la expectativa del fútbol estará puesta en el Mundial, que cuatro años atrás lo ganó Francia, pero aparecen grandes candidatos como Brasil y Argentina que pugnan por el título.

La Copa del Mundo de Qatar 2022 será también el escenario probable para la despedida de la competición de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, los jugadores más destacados del deporte en los últimos años.

Un trofeo, 32 selecciones, 832 futbolistas y la pasión del mundo por este deporte. Qatar 2022 llegó y te compartimos esta guía especial del mundial donde podrás tener al detalle el fixture de cada elenco, sus figuras, directores técnicos y el esquema de juego que plantearían en la gran cita.





QATAR

Qatar se estrenará en la Copa del Mundo generando expectativa en Asia. Campeón del último torneo continental dejando en el camino a rivales de mayor experiencia como Irán y Japón. Refrendó esa campaña en las Eliminatorias ganando su grupo invicto. Estilo de posesión, ofensivo y que será local, siendo el más adaptado al caluroso clima. No obstante, Qatar es aún inexperto, como sus futbolistas, por lo que su andar en el Mundial es una moneda al aire.

El técnico: Félix Sánchez Blas

Al frente de la selección desde 2017. Después de diez años en las categorías inferiores del Barcelona, pasó por las categorías Sub-19, Sub-20 y Sub-23 hasta llegar a la absoluta. Al mando de Sánchez, con su ADN Barca, Qatar conquistó la Copa Asia Sub-19 en 2014 y la Copa Asia de Naciones en 2019.

La figura: Akram Afif

Delantero que se desempeña en todos los frentes de ataque. Akram Afif, de 25 años, pasó por el Eupen de Bélgica y el Sporting de Gijón en España. Actualmente se desempeña en Al-Sadd de Qatar, donde ha sido tricampeón y máximo goleador de la liga en 2019.

Alineación: (1-3-5-2) gráfico

Meshaal Barsham; Bassam Al-Rawi, Boualem Khoukhi, Abdelkarim Hassan; Pedro Miguel, Abdulaziz Hatem, Karim Boudiaf, Hassan Al-Haydos, Homam Ahmed; Almoez Ali, Akram Afif.

Qatar en la historia de los mundiales:

1era participación.

Fixture en el Mundial:

20/11/22 QAT vs. Ecuador – 11:00 a.m.

25/11/22 QAT vs. Senegal – 08:00 a.m.

29/11/22 QAT vs. Países Bajos – 10:00 a.m.

El posible once del Qatar en la Copa del Mundo

ECUADOR

Presente en el mundial 2002, 2006 y 2014, Ecuador parecía seguro en Rusia 2018 tras un arranque espectacular de esas Eliminatorias que lo tenía en la cima, pero el bajón en el cierre les dejó con las manos vacías. La meta estaba puesta en clasificar el 2026, aunque se adelantaron los objetivos con Alfaro siendo cuartos en Sudamérica. Una selección renovada, con jugadores de presente europeo para ilusionarse, apunta a superar la fase de grupos en Qatar.

El técnico: Gustavo Alfaro

Llegó en 2020 casi sobre la hora para el inicio de las Eliminatorias. Volvió a convertir a Ecuador en un equipo muy fuerte en condición de local mientras desarrollaba el cambio generacional con futbolistas como Caicedo, Plata, Hincapié o Estupiñán. En la Copa América 2021 no ganó un solo partido, pero le permitió definir la base de su elenco para conseguir el regreso norteño a los mundiales.

La figura: Moisés Caicedo

Campeón y figura en el mediocampo del Independiente del Valle en la Copa Libertadores Sub 20 del 2020. Dinámico y resolutivo en diversos espacios, dio el salto al elenco principal, siendo al año después fichado por el Brighton inglés. Le costó el inicio, se marchó cedido a Bélgica, pero regresó esta temporada y ya se afianzó como titular en el cuadro sorpresa de la actual Premier League. Solo tiene 20 años.

Alineación: (1-4-2-3-1) gráfico

Hernán Galíndez; Byron Castillo, Jackson Porozo, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo, José Cifuentes; Romario Ibarra, Ángel Mena, Gonzalo Plata; Michael Estrada.

Ecuador en la historia de los mundiales:

4ta participación. En Alemania 2006 llegó a los octavos de final.

Fixture en el Mundial:

20/11/22 ECU vs. Qatar – 11:00 a.m.

25/11/22 ECU vs. Países Bajos – 11:00 a.m.

29/11/22 ECU vs. Senegal – 10:00 a.m.

El posible once de Ecuador para su debut en Qatar 2022

SENEGAL

Apenas tiene dos presencias en los mundiales, pero Senegal siempre dio pelea en estos escenarios. Los ‘Leones de Teranga’ son los actuales campeones de África y dejaron fuera de Qatar a otro grande del continente como Egipto, contando además con -probablemente- la mejor selección de su historia: Sadio Mané, Edouard Mendy, Kalidou Koylibaly e Idrissa Gueye, figuras en cada puesto. Senegal confía que tiene las herramientas para llevarse el grupo A.





El técnico: Aliou Cissé

Excapitán del Senegal que debutó en los mundiales veinte años atrás, llegó al banquillo en 2015 y construyó un bloque eficaz que le permitió resultados progresivos, como ser finalista de la Copa África en 2019 y campeón en 2022. Para Aliou Cissé será su segunda Copa del Mundo como entrenador y quiere la revancha de lo sucedido en Rusia, donde no avanzó a octavos debido a la regla de tarjetas amarillas.





La figura: Kalidou Koulibaly

Sin el lesionado de última hora Sadio Mané, en Senegal se esperanzan en el liderazgo del capitán Kalidou Koulibaly. El defensa del Chelsea llegó a ser el mejor zaguero de la Serie A en las últimas ediciones con la camiseta del Nápoli. Veloz, con gran fortaleza en el 1 vs 1 e imponente en el juego aéreo, es la carta de garantía del elenco africano.







Alineación: (1-4-3-3) gráfico

Edouard Mendy; Youssouf Sabaly, Abdou Diallo, Kalidou Koulibaly, Fodé Ballo-Touré; Pape Matar Sarr, Nampalys Mendy, Idrissa Gueye; Ismaila Sarr, Boulaye Dia, Boulaye Día.





Senegal en la historia de los mundiales:

3ra participación. En Corea-Japón 2002, su debut, se instaló en cuartos de final.





Fixture en el Mundial:

21/11/22 SEN vs. Países Bajos – 11:00 a.m.

25/11/22 SEN vs. Qatar – 08:00 a.m.

29/11/22 SEN vs. Ecuador – 10:00 a.m.

El posible once de Senegal para su debut en Qatar 2022

PAÍSES BAJOS

Los títulos mundiales se les ha negado a los grandes futbolistas y equipos conformaron la historia de la ‘Naranja Mecánica’, que en tres ocasiones se quedó a un paso de la gloria. Tras no clasificar a Rusia, Países Bajos regresa a la gran escena de la mano de Van Gaal lejos del rótulo de favorito entre los europeos, pero con la efectividad como principal característica y en un grupo que, de entrada, se le muestra accesible para instalarse en las rondas eliminatorias.

El técnico: Louis Van Gaal

Está en su tercera etapa en el cargo de seleccionador de Países Bajos, al que llevó a la tercera plaza del Mundial 2014. Louis Van Gaal regresó a la ‘Naranja Mecánica’ en 2021 y está invicto con un saldo de diez victorias y cuatro empates, incluyendo su pase al ‘Final Four’ de la Liga de Naciones. Qatar 2022 será especial para el técnico, pues anunció que tras el torneo se retirará para dejar su lugar a Ronald Koeman.

La figura: Virgil van Dijk

Es el símbolo de la solidez defensiva en Liverpool y los Países Bajos de Van Gaal. Tras perderse la Eurocopa del año pasado por una lesión de rodilla, el capitán de la 'Naranja Mecánica' disputará su primer mundial en Qatar, después de haber sido uno de los elementos claves del equipo subcampeón de la Liga de Naciones 2019. Con atacantes que marcaron época en el fútbol, Virgil van Dijk, un zaguero, es la mejor carta de los neerlandeses.

Alineación: (1-3-4-1-2) gráfico

Remko Pasveer; Jurriën Timber, Virgil van Dijk, Nathan Aké; Denzel Dumfries, Teun Koopmeiners, Frenkie de Jong, Daley Blind; Cody Gakpo; Memphis Depay, Steven Bergwijn.

Países Bajos en la historia de los mundiales:

11ma participación. Finalista en Alemania 1974, en Argentina 1978 y Sudáfrica 2010.

Fixture en el Mundial:

21/11/22 HOL vs. Senegal – 11:00 a.m.

25/11/22 HOL vs. Ecuador – 11:00 a.m.

29/11/22 HOL vs. Qatar – 10:00 a.m.

El posible once de Países Bajos en su debut en Qatar 2022

INGLATERRA

Los ‘creadores del fútbol’ ganaron la Copa del Mundo en 1966 y desde ahí siempre se les consideró candidatos. A pesar de la diversidad de estrellas que pasaron por sus colores, solo dos veces más avanzaron hasta semifinales. Para Qatar, la incertidumbre se instala sobre Southgate y compañía, pues a pesar de ser cuartos en Rusia y segundos en la Euro 2020, en la última Liga de Naciones descendieron de categoría. Con Foden, Kane, Sterling y más, son los señalados a llevarse su grupo.

El técnico: Gareth Southgate

Como entrenador de la Sub 21, recibió el encargo de manera interina tras la mala campaña de los ‘tres leones’ en la Euro 2016. Clasificó a Rusia, donde no había mayores expectativas por el equipo, pero fue semifinalista y obtuvo su renovación hasta el 2024. No ha ganado todavía un título, pero en su ciclo Inglaterra volvió al protagonismo en el fútbol mundial, por lo que a Qatar llegan Southgate y su selección con la madurez y talento de sobra para dar pelea.

La figura: Harry Kane

Un delantero hecho en la Premier League, con un importante promedio de gol a partir de los notables recursos que presenta: definición a un toque, con ambos perfiles, juego aéreo y detección de los espacios libres. Harry Kane es un ‘9’ de élite, a dos tantos de convertirse en el goleador histórico de Inglaterra y que ya demostró que aparece en los grandes escenarios, pues con 6 dianas fue el máximo anotador en Rusia 2018.

Alineación: (1-4-2-3-1) gráfico

Jordan Pickford; Trent Alexander-Arnold, Harry Maguire, John Stones, Luke Shaw; Declan Rice, Jude Bellingham; Phil Foden, Mason Mount, Raheem Sterling; Harry Kane.

Inglaterra en la historia de los mundiales:

16ta participación. Campeón siendo anfitrión en el Mundial Inglaterra 1966.

Fixture en el Mundial:

21/11/22 ING vs. Irán – 08:00 a.m.

25/11/22 ING vs. Estados Unidos – 2:00 p.m.

29/11/22 ING vs. Gales – 2:00 p.m.

La posible alineación de Inglaterra para su debut en Qatar 2022

IRÁN

Irán consiguió clasificar a la Copa del Mundo por tercera vez consecutiva, hecho inédito en su historia. En las Eliminatorias de Asia arrasó solo perdiendo un partido y con la garantía de gol ofrecida por Mehdi Taremi y Sardar Azmoun del Bayer Leverkusen. Skocic impuso un estilo agresivo, pero el cambio de mando por Queiróz, a 75 días de Qatar 2022, mostrará a un elenco que prioriza el volumen defensivo y apelar al contragolpe. Es el rival a vencer en el grupo B, aunque en Rusia 2018 estuvo cerca de clasificar teniendo como rivales a España y Portugal.

El técnico: Carlos Queiróz

El portugués Carlos Queiróz tiene cuatro clasificaciones a los mundiales en su carrera, pero a Qatar llegará de forma particular. En las Eliminatorias dirigió a Colombia, donde fue cesado por malos resultados. Tomó el mando de Egipto y al caer en los playoffs también quedó al margen. De forma sorpresiva, Irán, que había logrado el boleto sin problemas con Dragan Skocic, anunció el regreso de Queiróz para que dirija por tercera vez consecutiva a los asiáticos en los mundiales.

La figura: Mehdi Taremi

Centrodelantero, titular en el Porto donde es el máximo anotador de los ‘dragones’ en liga y Champions League de la actual temporada. Mehdi Taremi convirtió 8 goles en las Eliminatorias de Asia. Potente, inteligente, con buen juego aéreo y capacidad para asociarse, pasa por su mejor momento a los 30 años.

Alineación: (1-4-3-3) gráfico

Seyed Hossein Hosseini; Sadegh Moharrami, Majid Hosseini, Hossein Kanaani, Ehsan Haji Safi; Ahmad Nourollahi, Saeid Ezatolahi, Milad Sarlak; Alireza Jahanbaksh, Sardar Azmoun, Mehdi Taremi.

Inglaterra en la historia de los mundiales:

6ta participación. Nunca superó la fase de grupos, pero en Rusia 2018 le empató a Portugal y quedó a un punto de llegar a octavos.

Fixture en el Mundial:

21/11/22 IRA vs. Inglaterra – 08:00 a.m.

25/11/22 IRA vs. Gales – 05:00 a.m.

29/11/22 IRA vs. Estados Unidos – 2:00 p.m.

La posible alineación de Irán en Qatar 2022

GALES

Históricamente alejados del protagonismo en el fútbol europeo, los ‘Dragones’ dieron un salto notable en los últimos años a partir de la figura de Gareth Bale, el sucesor de Ryan Giggs como líder de Gales. Después de clasificarse a las últimas Eurocopas con el ‘Ciclón’ como estandarte, el reto estaba puesto en llegar a Qatar. En las Eliminatorias solo cayeron frente a Bélgica, accediendo al repechaje para vencer a Austria y Ucrania, donde Bale metió todos los goles.

El técnico: Rob Page

Asistente de Ryan Giggs, asumió el cargo como interino después del arresto del exjugador del Manchester United. Robert Page llevó a los ‘Dragones’ a la Eurocopa 2020, celebrada un año más tarde debido a la pandemia, y sobre todo ha logrado la clasificación al segundo Mundial de la historia de Gales. La dependencia notoria de las estrellas Gareth Bale y Aaron Ramsey supone un riesgo de frenar sus ambiciones.

La figura: Gareth Bale

El exatacante del Real Madrid, donde no contó con demasiados minutos en sus últimas temporadas, nunca ha dejado atrás a su selección, a la que lleva en brazos desde hace años. Después de fichar por Los Angeles FC (salió campeón) para intentar tener una condición física compatible con una competición larga, Gareth Bale sabe que a sus 33 años libra el que puede ser su último gran combate.

Alineación: (1-3-5-2) gráfico

Wayne Hennessey; Ethan Ampadu, Joe Rodon, Ben Davies; Connor Roberts, Matthew Smith, Joe Allen, Daniel James, Neco Williams; Kieffer Moore, Gareth Bale.

Gales en la historia de los mundiales:

2da participación. En la edición 1958 llegó hasta cuartos de final, cayendo ante el campeón Brasil por el gol de Pelé.

Fixture en el Mundial:

21/11/22 GAL vs. Estados Unidos – 2:00 p.m.

25/11/22 GAL vs. Irán – 05:00 a.m.

29/11/22 GAL vs. Inglaterra – 2:00 p.m.

La posible alineación de Gales para su debut en Qatar 2022

ESTADOS UNIDOS

Desde 1990 su presencia en los mundiales fue frecuente, pero sorprendió su no clasificación para Rusia 2018. Estados Unidos estará de regreso en Qatar, donde tiene el respaldo de sus jóvenes integrantes con gran presente como Pulisic, Gio Reyna, McKennie o Dest, aunque tendrá que demostrar la solidez colectiva de la que no gozó en el último año. Quedó detrás de Canadá y México, mientras que en sus amistosos perdió con Japón e igualó ante Uruguay y Arabia.

El técnico: Gregg Berhalter

Tomó las riendas en 2018 después del fracaso en la clasificación para el Mundial de Rusia. Bajo su mando, Estados Unidos renovó casi por completo el equipo impulsando a una nueva generación de promesas que militan en Europa. Ganó la Liga de Naciones de Concacaf y la Copa Oro en 2021, derrotando a su archirrival México en ambas finales. En las Eliminatorias, no obstante, apenas alcanzó el tercer y último boleto directo para Qatar 2022.

La figura: Christian Pulisic

El 'Capitán América' es indiscutible en su selección, pero le sigue costando afianzarse como titular en el Chelsea. Si bien Christian Pulisic ha tenido algunas buenas etapas con los 'Blues', alzando el trofeo de la Champions League 2021, las lesiones y la falta de confianza de sus entrenadores frenaron su desarrollo. En medio de rumores sobre un posible traspaso, quiere reivindicarse en el gran escaparate del Mundial.

Alineación: (1-4-3-3) gráfico

Matt Turner; Sergiño Dest, Walker Zimmerman, Cameron Carter- Vickers, Antonee Robinson; Tyler Adams, Weston McKennie, Yunus Musah; Brenden Aaronson, Josh Sargent, Christian Pulisic.

Estados Unidos en la historia de los mundiales:

11ma participación. Los norteamericanos compitieron en la primera edición de los mundiales obteniendo el tercer puesto.

Fixture en el Mundial:

21/11/22 USA vs. Gales – 2:00 p.m.

25/11/22 USA vs. Inglaterra – 2:00 p.m.

29/11/22 USA vs. Irán – 2:00 p.m.

La posible alineación de Estados Unidos para su debut en Qatar 2022

ARGENTINA

La desazón de Rusia 2018 provocó la llegada de Scaloni, quien tras caer en semifinales de la Copa América 2019 no volvió a perder. Argentina fue construyéndose en cada partido y solidificó a su equipo rodeando a Messi, pero sin depender de su goleador histórico. En el camino consiguió dos títulos y una eliminatoria invicta, hechos que justifican a la albiceleste entre las principales candidatas para ser campeones en Qatar. ¿Podrán levantar el gran trofeo otra vez luego de 36 años?

El técnico: Lionel Scaloni

Asumió de manera interina tras la salida de Jorge Sampaoli, de quien era su asistente en Rusia 2018. Comenzó un marcado proceso de renovación y consiguió rodear con acierto a Messi, en un ciclo que incluyó la conquista de la Copa América 2021 con un histórico triunfo sobre Brasil. Lionel Scaloni, el técnico que no estaba en los planes, se encargó de acabar con la sequía de 28 años sin títulos de la albiceleste.

La figura: Lionel Messi

Estuvo cerca de ser campeón en 2014, pero después de la experiencia en cuatro mundiales, a Qatar llega por su revancha, en gran momento y ya sin el peso de no haber ganado títulos con su selección. Lionel Messi atraviesa por un presente notable en el PSG y en Argentina no solo replica el nivel, sino que cuenta con la imagen establecida de líder. El ‘10’ deslizó que será su último mundial, por lo que quiere guiar a su elenco al tercer trofeo de su historia.

Alineación: (1-4-3-3-3) gráfico

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alejandro Gómez; Lionel Messi, Lautaro Martínez, Ángel Di María.

Argentina en la historia de los mundiales:

18va participación. Campeón en 1978 y 1986, además de finalista en 1930, 1990 y 2014. Tras los títulos de la Copa América y la Finalissima, la albiceleste es candidata.

Fixture en el Mundial:

22/11/22 ARG vs. Arabia Saudita – 05:00 a.m.

26/11/22 ARG vs. México – 2:00 p.m.

30/11/22 ARG vs. Polonia – 2:00 p.m.

La posible alineación de Argentina en Qatar 2022

ARABIA SAUDITA

En sus últimas cuatro apariciones en los mundiales no superó la fase de grupos. A nivel continental en la Copa de Asia, el mejor desempeño árabe reciente fue en 1996. A pesar de esos registros, los ‘Halcones Verdes’ clasificaron de forma directa a Qatar tras imponerse en su grupo de Eliminatorias por delante de Japón y Australia.

El técnico: Hervé Renard

Con los 'Halcones Verdes' desde 2019. A sus 54 años ya ha conquistado la Copa de África de Naciones con Zambia en 2012, y con Costa de Marfil en 2015, convirtiéndose así en el primer entrenador en ganar ese torneo con dos selecciones diferentes. A Renard le fueron peor las cosas con Marruecos, dimitiendo de su puesto en 2019 después de una derrota en octavos de final contra Benín. En Qatar se estrenará en los mundiales.

La figura: Salem al-Dawsari

Disputará su segundo mundial después de Rusia 2018. También estuvo en la Copa de Asia 2019 y en los Juegos Olímpicos 2021 en Tokio. En un duelo con hondo carácter diplomático contra Yemen en fase de clasificación, el atacante de 31 años evitó la humillación a su país al marcar el gol de la igualada (2-2). Un gol suyo dio la victoria en los últimos segundos ante Uzbekistán, y es uno de los principales artífices de la presencia de Arabia Saudita en Qatar 2022.

Alineación: (1-4-2-3-1) gráfico

Al Owais; Al-Ghannam, Al Amri, Al Bulaihi, Al Shahrani; Kanno, Al Malki; Al Muwallad, Al Faraj, Salem Al Dawsari; Al Brikan.

Arabia Saudita en la historia de los mundiales:

6ta participación. Solo en su debut, en 1994, llegó hasta la instancia de octavos de final.

Fixture en el Mundial:

22/11/22 ARA vs. Argentina – 05:00 a.m.

26/11/22 ARA vs. Polonia – 08:00 a.m.

30/11/22 ARA vs. México – 2:00 p.m.

La posible alineación de Arabia Saudita en Qatar 2022

MÉXICO

Los ‘aztecas’ solo faltaron a las citas de los mundiales en cuatro ocasiones, pero lejos de haber sido grandes protagonistas, ostentan el récord de ser la selección con más derrotas en la historia de la competición. Desde 1994 superaron siempre la fase de grupos, aunque llegando todas esas veces solo hasta octavos de final. “¿México alcanzará el quinto partido?”, es la pregunta que más se repite en el país y, pese a no llegar a Qatar como en ediciones previas, se esperanzan en el ‘Tata’ Martino.

El técnico: Gerardo Martino

Tuvo un arranque prometedor con la selección mexicana en el 2019, pero el entorno se le volvió adverso dos años después al perder las finales de la Liga de Naciones y de la Copa Oro, ambas ante Estados Unidos. Gerardo Martino busca revertir el presente y reforzarse en su único antecedente en los mundiales, cuando con Paraguay alcanzó los cuartos de final en 2010 cruzándose con potencias como Italia.

La figura: Hirving Lozano

El debut del ‘Chucky’ en los mundiales no pudo ser mejor. En Rusia, ante la vigente campeona Alemania, anotó el gol de un histórico triunfo para México. Cuatro años después, afirmado en el Nápoli italiano, Hirving Lozano es la gran esperanza de los ‘aztecas’ para romper, ahora sí, la brecha del cuarto partido en la Copa del Mundo.

Alineación: (1-4-3-3) gráfico

Guillermo Ochoa; Jorge Sánchez, Néstor Araujo, César Montes, Gerardo Arteaga; Edson Álvarez, Héctor Herrera, Érick Gutiérrez; Hirving Lozano, Raúl Jiménez, Alexis Vega.

México en la historia de los mundiales:

17ta participación. Siendo anfitrión en 1970 llegó a cuartos de final, donde cayó ante Italia. En 1986 Alemania Federal los eliminó en la misma instancia.

Fixture en el Mundial:

22/11/22 MÉX vs. Polonia – 11:00 a.m.

26/11/22 MÉX vs. Argentina – 2:00 p.m.

30/11/22 MÉX vs. Arabia Saudita – 2:00 p.m.

La posible alineación de México en Qatar 2022

POLONIA

Polonia no ha tenido grandes logros a lo largo de su historia, ni en la Eurocopa ni en los mundiales, con la excepción de 1982. Aunque no llega con un presente para resaltar, buscará con la figura de su capitán y goleador histórico Robert Lewandowski ser más que un animador de la fase de grupos. Los polacos, aunque se muestran seguros de instalarse en octavos de final, están señalados a pelear con México por ubicarse en el segundo lugar del grupo C.

El técnico: Czeslaw Michniewicz

Tenía como objetivo inmediato ganar el repechaje después de que Polonia terminara segunda en su grupo de las eliminatorias europeas, por detrás de Inglaterra. Tras la exclusión de Rusia de la carrera mundialista, el elenco de Michniewicz batió a Suecia por 2-0 y selló su clasificación. Desde entonces, su balance es discreto, pero en el camino sufrió tres derrotas.

La figura: Robert Lewandowski

Apodado a menudo ‘Lewangoalski’ por su efectividad espectacular, ha sido alabado durante ocho años en el Bayern Munich, antes de aterrizar este año en el Barcelona. A sus 34 años, el goleador sueña con dar la gran sorpresa con Polonia y lograr un gran éxito con su selección, después de haber tocado el cielo con los ‘bávaros’ en varias ocasiones, especialmente en 2020 con la conquista de la Champions. Además, el ‘9’ busca su primer gol en los mundiales.

Alineación: (1-4-4-2) gráfico

Wojciech Szczesny; Kamil Glik, Matty Cash, Jan Bednarek, Jakub Kiwior; Grzegorz Krychowiak, Piotr Zielinski, Szymon Zurkowski, Karol Swiderski; Arakadiusz Milik, Robert Lewandowski

Polonia en la historia de los mundiales:

9na participación. Fue para España 1982 que, con Zbigniew Boniek brillando, llegó hasta semifinales

Fixture en el Mundial:

22/11/22 POL vs. México – 11:00 a.m.

26/11/22 POL vs. Arabia Saudita – 08:00 a.m.

30/11/22 POL vs. Argentina – 2:00 p.m.

La posible alineación de Polonia en Qatar 2022

FRANCIA

El campeón del mundo forma parte del grupo selecto de principales candidatos en Qatar 2022, pero detrás de los galos está la ‘maldición’ de los últimos monarcas en los mundiales. Ni Italia, ni España ni Alemania superaron la fase de grupos en la defensa de sus coronas, algo que ya vivió Francia en 2002, cuando también asomaba entre los favoritos. Pero Deschamps lleva una década al mando y ahora cuenta con una variedad notable en la delantera, resaltando Kylian Mbappé y Benzema. No obstante, tendrá las bajas en el mediocampo de Pogba y Kanté, determinantes de la conquista en Rusia.

El técnico: Didier Deschamps

Campeón del mundo en 1998 como capitán, ya cumplió diez años al frente de los 'Bleus', un periodo inédito en Francia. Reputado por su cultura del resultado y sus capacidades como organizador, Deschamps llevó a su elenco a la cima en Rusia en 2018, antes de quedar eliminados en octavos de la última Eurocopa. Así, su continuidad podría depender de su camino en Qatar 2022.

La figura: Karim Benzema

Sancionado durante más de cinco años de la Selección de Francia tras el asunto del 'sextape', entre 2015 y 2021, fue llamado para sorpresa de todos antes de la Eurocopa el año pasado. En su mejor momento, el delantero del Real Madrid acaba de recibir su primer Balón de Oro a los 34 años y ahora sueña con un gran título internacional para su segundo Mundial, probablemente el último de su carrera.

Alineación: (1-4-3-1-2) gráfico

Hugo Lloris; Benjamin Pavard, Raphaël Varane, Dayot Upamecano, Lucas Hernández; Youssouf Fofana, Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Antoine Griezmann; Karim Benzema, Kylian Mbappé.

Francia en la historia de los mundiales:

16ta participación. Actual monarca y con dos títulos en su palmarés, tras alcanzar la gloria por primera vez en 1998. Los galos buscan romper la racha de los vigentes campeones de quedarse en fase de grupos.

Fixture en el Mundial:

22/11/22 FRA vs. Australia – 2:00 p.m.

26/11/22 FRA vs. Dinamarca – 11:00 a.m.

30/11/22 FRA vs. Túnez – 10:00 a.m.

La posible alineación de Francia en Qatar 2022

AUSTRALIA

Australia había clasificado a los mundiales sin faltar desde el 2006, siendo constantemente protagonista de instancia de repechajes intercontinentales. Para Qatar 2022 se enfrentó a Perú y la experiencia en el escenario le permitió sortear la llave por la vía de los penales. Ahora sin grandes estrellas en ataque, se ampara por nombres en otras líneas del campo como el portero Ryan o el volante Adjin Hrustic, del Hellas Verona.

El técnico: Graham Arnold

Nombrado en 2018 después de la marcha del neerlandés Bert van Marwijk tras el último Mundial. Fue asistente en el cuerpo técnico de los 'Socceroos' y trabajó al lado de Guus Hiddink durante el Mundial 2006, donde Australia se clasificó para octavos de final. A menudo en dificultades, sus estrategias y su estilo de juego le han generado críticas recurrentes.

La figura: Mathew Ryan

El portero de 30 años disputará en Qatar 2022 su tercer mundial, participando de todos los cotejos de Australia. Durante su carrera pasó por la Premier League y LaLiga, y actualmente forma parte del Copenhague de Dinamarca.

Alineación: (1-4-1-4-1) gráfico

Mathew Ryan; Nathanael Atkinson, Trent Sainsbury, Milos Degenek, Aziz Behich: Aaron Mooy; Martin Boyle, Adjin Hrustic, Jackson Irvine, Awer Mabil; Mathew Leckie.

Australia en la historia de los mundiales:

6ta participación. Los ‘socceroos’ no faltan a las grandes citas desde el 2006, edición en la que clasificaron a octavos, su mejor participación.

Fixture en el Mundial:

22/11/22 AUS vs. Francia – 2:00 p.m.

26/11/22 AUS vs. Túnez – 05:00 a.m.

30/11/22 AUS vs. Dinamarca – 10:00 a.m.

La posible alineación de Australia en Qatar 2022

TÚNEZ

No es alentador su historial en el torneo. Siempre se ha estancado en el primer tramo y cuenta con solo dos victorias de los quince partidos que en las cinco presencias previas jugó. Tampoco los antecedentes recientes en los torneos de su confederación. Cuenta ahora el equipo de Túnez con un plantel que aúna talentosos futbolistas con experiencia en el fútbol europeo con otros que sobresalen en su liga nacional. Es el delantero del Montpellier francés Wahbi Kharzri la principal referencia de las ‘Águilas’.

El técnico: Jalel Kadri

Después de un recorrido modesto, que le llevó a entrenar a doce clubes tunecinos diferentes, Jalel Kadri alcanzó la consagración a los 50 años en el banquillo de la selección. Un año antes era el segundo adjunto de Mondher Kebaier y luego fue el principal en la Copa de África de 2022. Heredó el puesto de DT cuando el titular fue apartado del cargo después de fracasar en cuartos de la Copa de África ante Burkina Faso (1-0) y Kadri clasificó luego a las 'Águilas' para el Mundial al ganar el playoff ante Mali.

La figura: Wahbi Khazri

A sus 31 años sigue siendo el más experimentado de Túnez y ha disputado todas las Copas de África desde 2013. Su talento está más que demostrado. En el Mundial 2018 fue el mejor jugador de su equipo, dio dos asistencias y marcó dos goles, especialmente ante Panamá (2-1), brindando a Túnez la segunda victoria de su historia en un Mundial, después de superar 3-1 a México en 1978.

Alineación: (1-4-3-3) gráfico

Bechir Ben Saïd; Mohamed Dräger, Dylan Bronn, Montassar Talbi, Ali Maaloul; Aissa Laidouni, Ghalléne Chaaleli, Ellyes Skhiri; Wahbi Khazri, Naïm Sliti, Youssef Msakni

Túnez en la historia de los mundiales:

6ta participación. El conjunto africano se quedó en fase de grupos en cada una de sus actuaciones.

Fixture en el Mundial:

22/11/22 TUN vs. Dinamarca – 08:00 a.m.

26/11/22 TUN vs. Australia – 05:00 a.m.

30/11/22 TUN vs. Francia – 10:00 a.m.

La posible alineación de Túnez en Qatar 2022

DINAMARCA

Dinamarca continúa instalada en la euforia en la que lleva el último año, desde que se recompuso al drama cardíaco de Christian Eriksen, para redondear su mejor fase final en tres décadas con las semifinales alcanzadas en la pasada Eurocopa. A falta de grandes estrellas, el colectivo es el arma principal de un equipo que presiona y ataca sin descanso. Cuentan con un mediocampo de categoría en el que brillan sobre todo Pierre-Emile Højbjerg, el motor del equipo, y Eriksen.

El técnico: Kasper Hjulmand

En el cargo desde julio de 2020, Kasper Hjulmand se impuso como líder, reuniendo a la selección después del ataque cardíaco de Christian Eriksen, y llevándola hasta semifinales de la Eurocopa. Dinamarca bajo su mando logró combinar buenos resultados con un juego atractivo, lo que les hace retornar a un Mundial con cierto optimismo de saber que pueden competir al máximo.

La figura: Christian Eriksen

Uno de los mediocampistas con más talento del fútbol danés en la historia, que vivió un episodio dramático en la última Eurocopa. Con Christian Eriksen se temía lo peor tras sufrir el ataque cardíaco, pero no renunció a dejar el deporte. Esta temporada fichó por el Manchester United y volvió a su selección, demostrando que su capacidad física y mental sigue siendo clave sobre el terreno.

Alineación: (1-4-3-3) gráfico

Kasper Schmeichel; Daniel Wass, Andreas Christensen, Simon Kjaer, Joakim Maehle; Christian Eriksen, Pierre-Emile Hojbjerg, Thomas Delaney; Martin Braithwaite, Andreas Skov Olsen, Mikkel Damsgaard.

Dinamarca en la historia de los mundiales:

6ta participación. En Francia 1998 realizó su mejor papel, llegando hasta los cuartos de final con Michael Laudrup como estandarte.

Fixture en el Mundial:

22/11/22 DIN vs. Túnez – 08:00 a.m.

26/11/22 DIN vs. Francia – 11:00 a.m.

30/11/22 DIN vs. Australia – 10:00 a.m.

La posible alineación de Dinamarca en Qatar 2022

ESPAÑA

Con el sueño de volver a reinar en el fútbol, pero desde un segundo escalón, sin estar en la terna de favoritas, España pretende dar el gran salto en Qatar con el sello Luis Enrique y una generación que representan los jóvenes del Barcelona como Pedri o Ansu Fati. A pesar de los cuestionamientos a Luis Enrique por dejar de lado a referentes, la ‘Furia Roja’ se quedó a puertas de un gran logro en la pasada Eurocopa, eliminada en la tanda de penales. También acarició el título en la Liga de Naciones, remontada con polémica frente a Francia en la final.

El técnico: Luis Enrique Martínez

Llegó en 2018 y aplicó rápidamente su carácter a la selección. Con Luis Enrique, España ha vuelto a ser una máquina de jugar y el técnico no ha dudado en rejuvenecer los efectivos y prescindir de grandes figuras como el capitán Sergio Ramos. Los resultados son prometedores (semifinales de la Eurocopa y final de la Liga de Naciones en 2021) y buscan confirmación en el Mundial.

La figura: Pedri González

Con apenas 20 años y 14 partidos en la selección absoluta, ya es el abanderado de la selección de España por su desparpajo para jugar. El ‘heredero’ de Iniesta en Barcelona y la ‘Furia Roja’ es clave para los planes de Luis Enrique. Capacidad para el fútbol en corto y la posesión del balón, además de un importante despliegue físico, Pedri es también llamado el futbolista joven a seguir en Qatar 2022.

Alineación: (1-4-3-3) gráfico

Unai Simón; Daniel Carvajal, Aymeric Laporte, Eric García, Jordi Alba; Pedro González, Sergio Busquets, Pablo Gavi; Ferran Torres, Álvaro Morata, Ansu Fati.

España en la historia de los mundiales:

16ta participación. En Sudáfrica 2010, con la base del mediocampo del Barcelona y un Iker Casillas clave en el arco, ganaron su primer título.

Fixture en el Mundial:

23/11/22 ESP vs. Costa Rica – 11:00 a.m.

27/11/22 ESP vs. Alemania – 2:00 p.m.

01/12/22 ESP vs. Japón – 2:00 p.m.

La posible alineación de España en Qatar 2022

COSTA RICA

Selló su tercera clasificación consecutiva para la Copa del Mundo, aunque el boleto a Qatar 2022 por muy poco no lo alcanzan. Sin Keylor Navas en el primer tramo de las Eliminatorias, a Costa Rica le costó dar pelea, necesitando del arquero para obtener la plaza del repechaje. En esta instancia superó a Nueva Zelanda y ahora afrontará el mundial con la misión de salir bien parada frente a potencias como España y Alemania, además del habitual mundialista Japón.

El técnico: Luis Fernando Suárez

Se hizo cargo en junio de 2021 al sustituir a Ronald González para encarar las Eliminatorias de Concacaf rumbo al mundial. Costa Rica quedó en el cuarto puesto de su confederación, sin pasaporte directo al Mundial, pero con la oportunidad de clasificar en repechaje. Suárez ya cuenta con experiencia mundialista al dirigir en 2006 a Ecuador y en 2014 a Honduras.

La figura: Keylor Navas

El portero del París Saint-Germain es la máxima figura y leyenda de la selección costarricense a sus 35 años. Keylor Navas, después de su exitosa etapa en el Real Madrid, llegó a las filas del PSG, ganándolo todo, pero todavía siendo esquiva la Champions League. El ‘1’ se presentará en Qatar sin la continuidad de anteriores años, pues en el conjunto francés está relegado por Donnarumma. Aún así, el recuerdo de su actuación en Brasil 2014 sigue ilusionando a los ‘ticos’.

Alineación: (1-4-3-3) gráfico

Keylor Navas; Keysher Fuller, Óscar Duarte, Francisco Calvo, Bryan Oviedo; Yeltsin Tejeda, Celso Borges, Joel Campbell, Jewison Bennette, Gerson Torres; Anthony Contreras.

Costa Rica en la historia de los mundiales:

6ta participación. En Brasil 2014 fue la gran sorpresa llegando hasta cuartos de final, cayendo en la tanda de penales frente a Países Bajos.

Fixture en el Mundial:

23/11/22 CRC vs. España – 11:00 a.m.

27/11/22 CRC vs. Japón – 05:00 a.m.

01/12/22 CRC vs. Alemania – 2:00 p.m.

La posible alineación de Costa Rica en Qatar 2022

ALEMANIA

El gigante europeo vuelve a encontrarse con la posibilidad de igualar el récord de mundiales de Brasil, aunque el más reciente recuerdo del tetracampeón es ser eliminado en fase de grupos, atrapado por la ‘maldición’ de los monarcas de la Copa. Alemania atraviesa un proceso de renovación, donde los veteranos Manuel Neuer y Thomas Müller continúan siendo referentes de un grupo de jóvenes que busca afirmarse a nivel de selecciones. Pero el presente teutón no es el mejor, pues aunque pasó las Eliminatorias sin dificultades, en la Liga de Naciones apenas pudo contra Hungría.

El técnico: Hansi Flick

Sucesor de Joachim Löw, Hansi Flick tomó las riendas de Alemania después de la última Eurocopa. Inicio auspicioso con trece partidos sin derrotas, pero en septiembre llegaron las dudas luego de la derrota ante Hungría y empate contra Inglaterra, con lo que estuvo cerca del descenso en la Liga de Naciones. Adjunto de Löw en la selección entre 2006 y 2014, quiere despertar a una potencia tras su éxito en 2020 con Bayern Munich.

La figura: Joshua Kimmich

Al igual que Philipp Lahm, pasó del costado derecha de la defensa a ser manija del mediocampo en el Bayern Munich y la selección alemana. Un joven Joshua Kimmich, aunque titular en Rusia, no evitó la catástrofe que significó ser eliminado en fase de grupos. Por entonces seguía haciendo la función de lateral. Con un rol más decisivo en la actualidad, asoma como el líder de juego de un elenco que ya no cuenta más con Toni Kroos y se respalda en la experiencia de Neuer y Müller.

Alineación: (1-4-2-3-1) gráfico

Manuel Neuer; Thilo Kehrer, Niklas Süle, Antonio Rüdiger, David Raum; Joshua Kimmich, Leon Goretzka; Jamal Musiala, Thomas Müller, Leroy Sané; Kai Havertz.

Alemania en la historia de los mundiales:

20ma participación. Tetracampeón mundial tras llegar a la cima en Suiza 1954, Alemania 1974, Italia 190 y Brasil 2014. Además, llegó a la final en otras cuatro ediciones.

Fixture en el Mundial:

23/11/22 ALE vs. Japón – 08:00 a.m.

27/11/22 ALE vs. España – 2:00 p.m.

01/12/22 ALE vs. Costa Rica – 2:00 p.m.

La posible alineación de Alemania en Qatar 2022

JAPÓN

Japón enfila Qatar 2022 con la generación de jugadores considerada como la más prometedora de su historia, y con el grueso de sus futbolistas militando en grandes ligas de Europa. Los 'samuráis azules' son un equipo intenso y solidario en la presión y al que le gusta tanto tocar la pelota como robar y contraatacar a velocidad. Con su idea definida, los nipones aspiran a superar por primera los octavos de un Mundial.

El técnico: Hajime Moriyasu

Llegó al cargo después de Rusia 2018, en el que fue el técnico adjunto de Japón. Seis meses después, Moriyasu llevó a los 'Samuráis Azules' a que llegaran a la final de la Copa de Asia y en 2021 a las semifinales del torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos de Tokio, donde fueron cuartos. No obstante, el técnico carga con las críticas por alinear a demasiados jugadores asentados y consagrados, sin dejar mucho espacio para los jóvenes talentos.

La figura: Takefusa Kubo

Los reflectores del fútbol japonés se posan sobre Takefusa Kubo. A sus 21 años, todavía tiene por crecer, pero ya sabe lo que es despertar el interés de clubes grandes como Barcelona y Real Madrid. Actualmente en la Real Sociedad, busca dar el gran salto en su carrera y tiene a Qatar como el escenario ideal, al que se presentará luego de liderar a su elenco hasta semifinales de los Juegos Olímpicos de Tokio.

Alineación: (1-4-2-3-1) gráfico

Shichi Gonda; Takehiro Tomiyasu, Hiroki Ito, Maya Yoshida, Yuto Nagatomo; Hidemasa Morita, Wataru Endo; Daichi Kamada, Takumi Minamino, Takefusa Kubo; Daizen Maeda.

Japón en la historia de los mundiales:

7ma participación. Infaltables desde 1998, cuando se afirmaron como potencia en Asia, en tres ocasiones de los mundiales llegaron a octavos de final (2002, 2010 y 2018).

Fixture en el Mundial:

23/11/22 JAP vs. Alemania – 08:00 a.m.

27/11/22 JAP vs. Costa Rica – 05:00 a.m.

01/12/22 JAP vs. España – 2:00 p.m.

La posible alineación de Japón en Qatar 2022

BÉLGICA

La "generación dorada" de Bélgica de los últimos años, en los que han coincidido figuras como Kevin de Bruyne, Eden Hazard, Thibault Courtois o Romelu Lukaku, afronta Qatar 2022 con la sospecha de que es su última gran oportunidad de dar el salto auténtico a la cima. Clasificada desde finales de 2021 para el Mundial, no firmaron grandes registros en sus últimos encuentros internacionales de la Liga de Naciones. Tras la decepción de caer en cuartos de final de la Eurocopa, los resultados y el juego despiertan dudas.

El técnico: Roberto Martínez

La federación belga le encomendó la misión de llevar hasta un primer título a la llamada "generación dorada" encabezada por De Bruyne, Hazard y Lukaku, entre otros. Roberto Martínez, en el cargo desde 2016, no consiguió todavía el objetivo, pero llevó a Bélgica hasta alcanzar el tercer puesto en el Mundial de 2018, la mejor actuación de su historia, y estar tres años en lo más alto del ranking de la FIFA.

La figura: Kevin De Bruyne

Líder técnico de la llamada generación dorada de la que es uno de los pilares junto a Courtois, Lukaku y Hazard. El mediapunta del Manchester City nunca se había visto tan fuerte. Además, acaba de ser tercero en el Balón de Oro, el mejor resultado jamás obtenido por un jugador belga, que lo ha conseguido porque está considerado como uno de los mejores pasadores decisivos del mundo.

Alineación: (1-4-2-3-1) gráfico

Thibaut Courtois; Toby Alderweireld, Jason Denayer, Jan Vertonghen; Thomas Meunier, Amadou Onana, Axel Witsel, Yannick Carrasco; Kevin De Bruyne, Eden Hazard; Romelu Lukaku.

Bélgica en la historia de los mundiales:

14ta participación. En Rusia 2018 realizó su mejor campaña en los mundiales al alcanzar las semifinales y quedarse con la medalla de bronce.

Fixture en el Mundial:

23/11/22 BÉL vs. Canadá – 2:00 p.m.

27/11/22 BÉL vs. Marruecos – 08:00 a.m.

01/12/22 BÉL vs. Croacia – 10:00 a.m.

La posible alineación de Bélgica en Qatar 2022

CANADÁ

Canadá firmó su retorno a una fase final de las Copas del Mundo 36 años después a raíz de la inesperada rebelión en la zona de la Concacaf, clasificando por encima de Estados Unidos y México. Enfrentar después de décadas el máximo escenario del fútbol es el gran reto para un elenco norteamericano que tiene como principales elementos a Alphonso Davies y Jonathan David, así como al veterano arquero Milan Borjan, de 35 años, que es el capitán del seleccionado.

El técnico: John Herdman

Acreditado por su gran trabajo al frente de la selección femenina, John Herdman recibió en 2018 el encargo de clasificar a la masculina para una Copa del Mundo, un logro que no conseguían desde México 1986. El técnico inglés tomó un equipo fracturado y lo convirtió en un elenco sólido, mezclando talento y experiencia. Canadá pasó por encima de los habitualmente dominantes México y Estados Unidos y clasificó en el primer lugar de las Eliminatorias en Concacaf.

La figura: Alphonso Davies

Con solo 22 años, Alphonso Davies es uno de los mejores laterales del mundo y ya posee en su palmarés cuatro títulos de Bundesliga y el de la Champions League en 2020, todos con el Bayern Munich. El explosivo jugador, nacido en Ghana, es la estrella absoluta del fútbol de su país de adopción liderándolo hasta la segunda participación en un Mundial de su historia.

Alineación: (1-4-3-3) gráfico

Milan Borjan; Alistair Johnston, Steven Vitória, Kamal Miller, Sam Adekugbe; Richie Laryea, Samuel Piette, Stephen Eustáquio, Alphonso Davies; Jonathan David, Cyle Larin.

Canadá en la historia de los mundiales:

2da participación. En México 1986, su único antecedente mundialista, realizó su mejor campaña en los mundiales al alcanzar las semifinales y quedarse con la medalla de bronce.

Fixture en el Mundial:

23/11/22 CAN vs. Bélgica – 2:00 p.m.

27/11/22 CAN vs. Croacia – 11:00 a.m.

01/12/22 CAN vs. Marruecos – 10:00 a.m.

La posible alineación de Canadá en Qatar 2022

MARRUECOS

Marruecos quedó a puertas de los octavos de final en Rusia 2018. Estuvieron cerca de eliminar a España, pero un gol en el minuto final envió a los africanos al fondo de su. Grupo. Cuatro años después, Yassine Bono, Achraf Hakimi, Youseff En Nesyri o Azzedine Ounahi cuentan con un presente distinto que ilusiona a su nación. Además, los ‘Leones del Atlas’ ocupan su mejor puesto en la clasificación FIFA desde hace dos décadas.

El técnico: Walid Regragui

Cuando Vahid Halilhodzic, quien condujo a Marruecos a clasificarse, fue destituido por estar en desacuerdo con ciertas estrellas, en concreto Hakim Ziyech, la elección recayó en Walid Regragui, que ganó mucho como entrenador. Campeón con el FUS Rabat, con el Al-Duhail en Qatar y con el Wydad Casablanca. Con este último, se proclamó vencedor de la última Champions League de África.

La figura: Achraf Hakimi

Con Hakim Ziyech apenas jugando en el Chelsea, Achraf Hakimi toma el mando de Marruecos. Titular con el PSG, el lateral suele ser decisivo con los “Leones del Atlas”, como sus dos goles de falta directa en la Copa de África. Al igual que en su club, con la selección tiene principalmente un papel de contraataque, en una defensa de cuatro.

Alineación: (1-4-4-2) gráfico

Bounou; Achraf Hakimi, Romain Saïss, Nayef Aguerd, Noussair Mazraoui; Selim Amallah, Sofyan Amrabat, Azzedine Ounahi; Hakim Ziyech, Youssef En-Nesyri, Sofiane Boufal.

Croacia en la historia de los mundiales:

6ta participación. En México 1986 fue la única vez que pasó de la primera ronda.

Fixture en el Mundial:

23/11/22 CRO vs. Marruecos – 05:00 a.m.

27/11/22 CRO vs. Canadá – 11:00 a.m.

01/12/22 CRO vs. Bélgica – 10:00 a.m.

La posible alineación de Marruecos en Qatar 2022

CROACIA

Liderada por el incombustible Luka Modric, que a sus 37 años sigue brillando, apuesta por una plantilla mezclada entre experimentados que alcanzaron la final en Rusia 2018 y jóvenes valores de la cantera del conjunto ajedrezado. Será su sexto Mundial desde Francia 1998 cuando llegaron a la semifinal de la mano de Davor Suker, actual presidente de la Federación Croacia encara el torneo de nuevo dispuestos a ser protagonistas aprovechando su experiencia y su calidad sin fin que les mantiene competitivo.

El técnico: Zlatko Dalic

Designado en 2017 para dar la vuelta al equipo en apuros durante la clasificación para Rusia, sin muchas luces, Dalic construyó desde entonces una reputación impresionante en el banquillo. Llevó a Croacia a la final del Mundial 2018, perdiendo ante Francia, un éxito histórico para su nación. Asimismo, el conjunto balcánico se clasificó recientemente para la "Final 4" de la Liga de las Naciones de Europa.

La figura: Luka Modric

El veterano Luka Modric, subcampeón del mundo en 2018 y Balón de Oro de ese año, se encuentra en un gran momento de forma a pesar de sus 37 años. Desde su debut en la selección en 2006, el mediocampista ha disputado 154 partidos y marcado 23 goles. Al igual que Cristiano Ronaldo o Lionel Messi, este será sin duda el último Mundial para él e intentará quitarse la espina de cuatro años atrás.

Alineación: (1-4-3-3) gráfico

Dominik Livakovic; Josip Juranovic, Dejan Lovren, Josko Gvardiol, Borna Sosa; Luka Modric, Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic; Mario Pasalic, Andrej Kramaric, Ivan Perisic.

Croacia en la historia de los mundiales:

6ta participación. Debutó en 1998 consiguiendo el tercer lugar de la competición, una sorpresa que repitió 20 años después llegando a la final en Rusia.

Fixture en el Mundial:

23/11/22 MAR vs. Croacia – 05:00 a.m.

27/11/22 MAR vs. Bélgica – 08:00 a.m.

01/12/22 MAR vs. Canadá – 10:00 a.m.

La posible alineación de Croacia en Qatar 2022

BRASIL

Se presenta otra vez como la favorita a conseguir el título del Mundial, abanderada por Neymar que se ha puesto el reto de darle a su país el ‘hexa’. Brasil quiere devolverle a Sudamérica el máximo trofeo, esquivo desde hace veinte años cuando precisamente llegaron a la cima con Ronaldo en su máxima expresión. Para Qatar 2022, el liderazgo en la cancha recaerá en Álisson, Marquinhos, Casemiro o el ‘10’, rodeados de jóvenes con "hambre mundialista", como Vinícius.

El técnico: Tite

Tite cambió el rumbo de una selección en crisis luego de la paliza histórica ante Alemania (7-1) en las semifinales del Mundial 2014, jugado en su territorio, y de un mal arranque en las Eliminatorias hacia Rusia 2018 bajo la conducción de Dunga. Bajo su mando Brasil recuperó su gran estatus, pero el pendiente es la Copa del Mundo. Precisamente en Qatar dejará al ‘Scratch’.

La figura: Neymar Jr.

A sus 30 años, Neymar buscará revancha tras sus infortunados mundiales de 2014 y 2018. El '10' espera replicar las grandes actuaciones que ha tenido con el PSG esta temporada para protagonizar una jugada a tres bandas: romper la sequía de veinte años sin que la 'Seleção' gane un Mundial, perfilarse como candidato serio para el esquivo Balón de Oro y congraciarse, por fin, con los brasileños, que se debaten entre amarlo u odiarlo.

Alineación: (1-4-3-3) gráfico

Alisso Becker; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro; Casemiro, Lucas Paquetá, Neymar Jr; Raphinha, Richarlison, Vinícius Jr.

Brasil en la historia de los mundiales:

22da participación. Único elenco que ha disputado todas las ediciones. El pentacampeón (1958, 1962, 1970, 1994 y 2002) lidera el palmarés de la Copa del Mundo.

Fixture en el Mundial:

24/11/22 BRA vs. Serbia – 2:00 p.m.

28/11/22 BRA vs. Suiza – 11:00 a.m.

02/12/22 BRA vs. Camerún – 2:00 p.m.

La posible alineación de Brasil en Qatar 2022

CAMERÚN

Camerún volvió a la fase final de una Copa del Mundo que no disputaba desde Brasil 2014. La selección africana que más veces ha disputado un Mundial recuperó su esencia y la tradición para retomar su propia historia en el evento universal que amplió su actual presidente, Samuel Eto'o, uno de los jugadores más representativos del país. Junto a Senegal es el cuadro africano que más lejos llegó en los mundiales, algo que pretende rememorar con una talentosa generación de jugadores con vocación ofensiva, pero frágiles en defensa.

El técnico: Rigobert Song

Después de llevar muy alto los colores verde-rojo-amarillo de Camerún, Rigobert Song, el jugador camerunés con más partidos internacionales (137) y emblemático capitán, se convirtió en seleccionador después de la última Copa Africana. Comenzó su andadura de forma exitosa, llevando a sus 'Leones Indomables' a una clasificación para el Mundial en el último segundo contra Argelia.

La figura: André-Frank Zambo Anguissa

Ha realizado a sus 26 años el mejor inicio de temporada de su carrera. Es uno de los motores del estelar Nápolí, líder en Italia y primero de su grupo en Champions League. Zambo Anguissa resalta en la fase de recuperación, destacado 'box to box' , es uno de los líderes de los ‘Leones Indomables’, junto al arquero André Onana, al capitán Vincent Aboubakar y el goleador Eric-Maxim Choupo-Moting.

Alineación: (1-4-4-2) gráfico

André Onana; Collins Fai, Jean-Charles Castelletto, Nicolas Nkoulou, Nouhou Tolo; Martin Hongla, Samuel Oum Gouet, André-Frank Zambo Anguissa, Karl Toko Ekambi; Vincent Aboubakar, Eric Choupo-Moting.

Camerún en la historia de los mundiales:

8va participación. En Italia 1990, apenas en su segunda edición, dio la sorpresa al meterse a cuartos de final a partir del impecable Roger Milla.

Fixture en el Mundial:

24/11/22 CAM vs. Suiza – 05:00 a.m.

28/11/22 CAM vs. Serbia – 05:00 a.m.

02/12/22 CAM vs. Brasil – 2:00 p.m.

La posible alineación de Camerún en Qatar 2022

SERBIA

Serbia quiere volver a dar la sorpresa en el Mundial tras ganar, contra todo pronóstico, el grupo A de las Eliminatorias delante de Portugal, capitaneada por Dusan Tadic y principalmente con Dusan Vlahovic como principal amenaza ofensiva, cuya progresión es imparable. Las “Águilas Blancas" destacan por su capacidad para pulir a los jóvenes talentos y un planteamiento táctico atractivo de posesión y presión adelantada poco habitual entre las selecciones intermedias.

El técnico: Dragan Stojkovic

Forjó un equipo capaz de registrar resultados acordes al talento individual de sus jugadores. Hasta entonces, la selección nacional no había logrado clasificarse en varias ocasiones para los grandes eventos internacionales, como la Eurocopa 2021. Excentrocampista con un pasado notable en el Marsella, Dragan Stojkovic entrenó al Guangzhou City, en China, y al Nagoya, en Japón, club en el que acabó su carrera como jugador.

La figura: Dušan Vlahović

Con su metro noventa, no solo es robusto, sino también rápido. Tras brillar en la Fiorentina, fichó por la Juventus por más de 70 millones de euros, donde es el indiscutido titular. El prodigio serbio llegó a la Fiorentina en 2018 procedente del Partizan de Belgrado. Serbia espera que su delantero de 22 años explote en Qatar junto con referente y máximo goleador del seleccionado, Aleksandar Mitrović.

Alineación: (1-3-4-1-2) gráfico

Predrag Rajković; Nikola Milenković, Stefan Mitrović, Strahinja Pavlović; Darko Lazović, Nemanja Gudelj, Sergej Milinković-Savić, Filip Kostić; Dušan Tadić; Dušan Vlahović, Aleksandar Mitrović.

Serbia en la historia de los mundiales:

3ra participación como Serbia. Considerando a Yugoslavia, RF de Yugoslavia y a Serbia y Montenegro, estuvo en doce ediciones.

Fixture en el Mundial:

24/11/22 SER vs. Brasil – 2:00 p.m.

28/11/22 SER vs. Camerún – 05:00 a.m.

02/12/22 SER vs. Suiza – 2:00 p.m.

La posible alineación de Serbia en Qatar 2022

SUIZA

Afrontan el Mundial de Qatar 2022 con la clara misión de dejar de 'amagar', de no confirmar lo que se espera de ella, y dar el salto de calidad hacia los primeros puestos del torneo. Fue una de las revelaciones de la última Eurocopa en la que sometieron a Francia y quedaron fuera de las semifinales por España en los penales. Asimismo, en las Eliminatorias, dejó atrás a Italia para obtener su clasificación directa.

El técnico: Murat Yakin

Nombrado al frente de la selección en agosto de 2021, cuando su predecesor Vladimir Petkovic, en el cargo desde 2014, se marchó al Girondins de Burdeos. Antiguo defensa internacional, disputó 49 partidos con Suiza y fue capitán tres veces, antes de entrenar a partir de 2006 en el campeonato suizo, con la excepción de la temporada 2014-2015 cuando estuvo a las órdenes del Spartak Moscú.

La figura: Granit Xhaka

Discutido mucho tiempo en el Arsenal, el capitán está viviendo el mejor momento de su carrera en el club. Brilla como organizador de juego, además de sumar cuatro goles y tres asistencias esta temporada. Siendo un pilar de Suiza desde juvenil, jugará su tercer mundial en Qatar y deberá aportar, además de su visión de juego, la agresividad que le permitió asentarse en la exigente Premier League.

Alineación: (1-4-2-3-1) gráfico

Yann Sommer; Silvan Widmer, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Djibril Sow, Xherdan Shaqiri, Steven Zuber; Breel Embolo.

Suiza en la historia de los mundiales:

12da participación. Tres veces alcanzó los cuartos de final (1934, 1938 y 1954) y de sus últimas ediciones, solo en Sudáfrica se quedó en fase de grupos.

Fixture en el Mundial:

24/11/22 SUI vs. Camerún – 05:00 a.m.

28/11/22 SUI vs. Brasil – 11:00 a.m.

02/12/22 SUI vs. Serbia – 2:00 p.m.

La posible alineación de Suiza en Qatar 2022

COREA DEL SUR

Corea del Sur se clasificó por décima ocasión consecutiva a la Copa del Mundo, pero en ese lapso solo dos veces superó la fase de grupos: en Corea-Japón 2002 (semifinal) y Sudáfrica 2010 (octavos). Guiada por Son Heung-min, afronta el reto de ser el mejor asiático en Qatar, apelando a la rigidez que exige el portugués Paulo Bento y la velocidad en ataque, aspectos sustentados por no tener la presión encima de otras selecciones.

El técnico: Paulo Bento

Un trotamundos y ya con pasado en los mundiales, que dirige a los asiáticos desde setiembre de 2018. Potencia a nivel continental, que en las Eliminatorias de Asia solo concedió 4 goles en todo su trayecto, sello de Paulo Bento. Con el rigor y personalidad como factores representativos, con Corea del Sur enfrentará en el grupo H a Portugal, selección de su país.

La figura: Son Heung-min

Con una carrera prolija en el Tottenham, siendo una de las figuras de la Premier League, Son Heung-min no solo es considerado el mejor futbolista de la historia de Corea del Sur, sino también de los más importantes de todo el continente asiático. Delantero veloz, con gol, asistencias y dribling. Quiere ser sorpresa.

Alineación: (1-4-2-3-1) gráfico

Kim Seung-gyu; Lee Yong, Kim Min-jae, Kim Young-gwon, Kim Jin-su; Hwang In-beom, Jung Woo-young; Hwang Hee-chan, Lee Jae-sung, Son Heung-min; Hwang Ui-jo.

Corea del Sur en la historia de los mundiales:

11ma participación. Siendo coanfitrión del Mundial 2002 con Japón, los surcoreanos llegaron hasta las semifinales.

Fixture en el Mundial:

24/11/22 COR vs. Uruguay – 08:00 a.m.

28/11/22 COR vs. Ghana – 08:00 a.m.

02/12/22 COR vs. Portugal – 10:00 a.m.

La posible alineación de Corea del Sur en Qatar 2022

GHANA

Ghana fue la gran decepción de la Copa Africana de Naciones 2021, siendo eliminado en una fase de grupos donde 3 de 4 equipos tenían opciones de clasificar. Fue destituido el técnico Rajevac y se apostó por el interinato de Otto Addo, que superó la expectativa logrando el boleto para Qatar 2022 ofreciéndole la trascendencia total a Thomas Partey y contando con André y Jordan Ayew como elementos de ataque.

El técnico: Otto Addo

Otto Addo nació en Alemania, pero en su etapa como futbolista decidió representar a Ghana por la nacionalidad de sus padres. Cuando en febrero de este año le ofrecieron el cargo de la selección absoluta africana, aceptó sin dudar, pero pidió permiso al Borussia Dortmund donde trabaja como asistente técnico hasta la actualidad. Llevó a las ‘Estrellas Negras’ a Qatar 2022 dejando en el camino a la favorita Nigeria en el repechaje.

La figura: Thomas Partey

Para volver a ser parte de los mundiales, Ghana necesitó de su gran figura de la actualidad. Thomas Partey marcó el gol que metió a las ‘Estrellas Negras’ en Qatar en el playoff ante Nigeria. Se destapó en Atlético de Madrid y ahora es parte del Arsenal, donde el mediocampista impone jerarquía y un remate de larda distancia que puede ser clave para Ghana.

Alineación: (1-4-2-3-1) gráfico

Joseph Wollacott; Denis Odoi, Daniel Amartey, Alexander Djiku, Abdul Baba Rahman; Idrissu Baba, Thomas Partey; Mohammed Kudus; Jordan Ayew, André Ayew; Iñaki Williams.

Ghana en la historia de los mundiales:

4ta participación. En Sudáfrica 2010 llegó hasta los cuartos de final, cayendo en la vía de los penales frente a Uruguay.

Fixture en el Mundial:

24/11/22 GHA vs. Portugal – 11:00 a.m.

28/11/22 GHA vs. Corea del Sur – 08:00 a.m.

02/12/22 GHA vs. Uruguay – 10:00 a.m.

La posible alineación de Ghana en Qatar 2022

PORTUGAL

Portugal vaciló con no estar presente en Qatar. Perdió ante Serbia como local en la última fecha de las Eliminatorias y cayó al repechaje, vía por donde ha pasado antes de sus recientes participaciones mundialistas. Cristiano Ronaldo es el capitán y goleador, pero cuenta ahora con grandes nombres con Bruno Fernandes o Bernardo Silva a su lado, catalogándose como la ‘Generación de Oro’ lusa. Todavía así, Portugal es capaz tanto de derrotar como tropezar ante cualquier selección.

El técnico: Fernando Santos

Designado en setiembre de 2014 entrenador de Portugal. Con su país alcanzó la gloria en la Eurocopa de 2016 y en 2019 se consagró campeón de la Liga de Naciones. Portugal no contaba con títulos en su historia, pero con un cuestionado Fernando Santos por su estilo conservador lo consiguió. Qatar será su segundo mundial con los lusos, donde tiene a favor y en contra la gran camada de talento en su plantilla.

La figura: Cristiano Ronaldo

Qatar será el quinto y, probablemente, el último mundial de Cristiano Ronaldo, que ha marcado en cada una de sus participaciones, aunque fue en su debut (2006) cuando generó más impacto llegando hasta semifinales. ‘CR7’ es el máximo goleador a nivel de selecciones y también en la historia del fútbol, pero se presentará en el certamen atravesando un momento muy cuestionado por su rendimiento en Manchester United, donde es suplente. En Portugal, en cambio, no dudan de su liderazgo.

Alineación: (1-4-2-3-1) gráfico

Diogo Costa; Joao Cancelo, Rúben Dias, Danilo Pereira, Nuno Mendes; Rúben Neves, William Carvalho, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Rafael Leao; Cristiano Ronaldo.

Portugal en la historia de los mundiales:

8va participación. En su debut, en 1966, alcanzó el tercer lugar de la mano de Eusebio. Su última vez en semifinales fue en Alemania 2006.

Fixture en el Mundial:

24/11/22 POR vs. Ghana – 11:00 a.m.

28/11/22 POR vs. Uruguay – 2:00 p.m.

02/12/22 POR vs. Corea el Sur – 10:00 a.m.

La posible alineación de Portugal en Qatar 2022

URUGUAY

El técnico: Diego Alonso

Uruguay acude a Qatar 2022 en pleno relevo generacional, entre la despedida celeste de Luis Suárez o Edinson Cavani y el debut de Fede Valverde; un recambio que también alcanzó al banquillo, donde, tras casi 16 años, Diego Alonso sustituyó a Óscar Washington Tabárez. Campeona en 1930 y 1950, además de ganadora del oro olímpico en 1924 y 1928, la ‘Celeste’ se presentará en la cita con una lista de nombres conocidos en el fútbol internacional, pues el grueso de su plantel milita en el extranjero.

La figura: Federico Valverde

Cuando se esperaba que los reflectores se posen sobre Luis Suárez por su último mundial, Fede Valderde se convirtió en el ‘Halcón’ del Real Madrid para atraer toda la atención y despertar la ilusión de Uruguay. El todoterreno atraviesa su mejor temporada goleadora, esto a partir de la indicación de Carlo Ancelotti por buscar más el arco rival. La fórmula ahora busca aplicarla en su selección.

Alineación: (1-4-4-2) gráfico

Sergio Rochet; Ronald Araujo, Diego Godín, José María Giménez, Mathias Olivera; Giorgian De Arrascaeta, Fede Valverde, Rodrigo Bentancur, Giorgian De Arrascaeta; Luis Suárez, Darwin Núñez.

Uruguay en la historia de los mundiales:

14ta participación. Ganó la primera edición de los mundiales, en 1930, e hizo historia ante Brasil en 1950 con el recordado ‘Maracanazo’.

Fixture en el Mundial:

24/11/22 URU vs. Corea del Sur – 08:00 a.m.

28/11/22 URU vs. Portugal – 2:00 p.m.

02/12/22 URU vs. Ghana – 10:00 a.m.

La posible alineación de Uruguay en Qatar 2022

