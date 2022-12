Neymar anotó dos goles en el Mundial Qatar 2022. | Fuente: AFP

Neymar, principal referente de la Selección de Brasil, afirmó que la eliminación del Mundial de Qatar 2022 lo hará "más fuertes", aunque admitió que será difícil acostumbrarse de recordar que la 'Canarinha' estuvo cerca del hexacampeonato.

En otro momento, el crack del París Saint Germain (PSG) sostuvo que recargará energías con la familia y amigos.

Cabe indicar, que Neymar anotó un golazo en el empate ante Croacia, pero no fue suficiente debido que Brasil fue eliminado por la tanda de penales.

Mensaje de Neymar

"En suelo brasileño. Aún duele mucho la derrota, estábamos tan cerca, tan cerca. Lamentablemente o afortunadamente todavía no he aprendido a perder. Las derrotas me hacen más fuerte pero me duelen demasiado y aún no me he acostumbrado".



"En fin, hay que seguir adelante... la vida nos obliga a seguir adelante, aunque duela y la herida tarde en sanar, hay que seguir adelante. Una vez más quiero agradecer al pueblo brasileño por su apoyo y cariño, saber de ustedes que luchamos, nos entregamos hasta el final, consuela un poco de nuestro dolor".

"Gracias Qatar, por todo... la copa estaba preciosa y tenía que ser de BRASIL para coronar todo, pero por la suerte de Dios no fue. Sigamos adelante... ahora toca apagar la llave, disfrutar de la familia y los amigos, recargar nuestras energías porque vivir con esta derrota va a ser muy difícil, todavía duele MUCHO! FE".









