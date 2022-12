Giroud sumó cuatro goles al igual que Lionel Messi en Qatar 2022. | Fuente: EFE

El miedo de fracasar marcaron sus primeros años en el fútbol. Su hermano Romain llegó a jugar en la Sub 15 y Sub 17 de Francia, pero luego su carrera no despegó, y al final dio un paso al costado para dedicarse al nutricionismo. Un desenlace que no quería Olivier Giroud para su historia. Ese final abrupto rondó varios años por su cabeza. Por ningún motivo quería decepcionar a sus padres. Sin embargo, se preparó física y mentalmente para revertir la situación dado que su objetivo era salir campeón mundial con la Selección de Francia.

Giroud, con raíces italianas por sus abuelas, pasó con éxito por el Tours de la Ligue 2. A punta de goles y buenas actuaciones pasó a la Primera División del fútbol francés para defender a Montpellier en el cual su presencia dejó huella al convertir 39 goles en las dos temporadas que militó. Estos sobresalientes números llamaron la atención del Arsenal, que apostó por sus servicios por cinco temporadas. Luego pasó por Chelsea y en la última temporada salió campeón con Milan en la Serie A. Lo cierto es que el atacante de 36 años tiene una mejor producción cuando se coloca la '9' de la Selección de Francia.

Si Francia llegó a semifinales de Qatar 2022 es en gran medida en Olivier Giroud que ante la baja de Karim Benzema no dudó en convertirse en la carta de gol de su selección. Si en Rusia 2018 salió campeón mundial sin anotar, en esta cita mundialista el cambio fue rotundo. Es el complemento perfecto de un intratable Kylian Mbappé. Ambos han logrado una sociedad demoledora que aún tiene hambre de gloria en búsqueda del 'BI' en tierras árabes.





Olivier Giroud superó a Jordan Pickford con este cabezazo. | Fuente: DirecTV Sports | Fotógrafo: AFP

Ahora nadie habla de Karim Benzema en Francia

En octubre pasado, Karim Benzema se llevó sin discusión el Balón de Oro y todo apuntaba que Qatar 2022 sería su Mundial. Sin embargo, nada está dicho en la vida y menos en el fútbol. Por una lesión, el 'Gato' fue dejado de lado. Un golpe duro a la Selección de Francia que ya había sufrido las bajas de Paul Pogba y N'Golo Kanté. La preocupación inundó el sentir de los hinchas galos que perdían a uno de los mejores futbolistas del mundo. Aunque la historia le aguardaba una gran revancha a su reemplazante en el once titular de Deschamps.

A los goleadores hay que esperarlos y eso lo sabe al milímetro Olivier Giroud. En un momento fue abucheado por los seguidores que lo comparaban con el gran momento de Benzema. Pero con una tarea silenciosa, el atacante del Milan ahora cuenta con un gran presente en el Mundial. Tomó fuerza que Deschamps apueste por él y los frutos dieron resultados. Actualmente lleva cuatro goles, que han sido importantes para que el vigente campeón ya se encuentre entre las cuatro selecciones más importantes del certamen.

De paso, el amigo de Mbappé ha logrado colocar su nombre en los libros más importantes de la historia del fútbol francés. Y es que con el gol ante Inglaterra, ya es el máximo goleador histórico de la Selección de Francia.

Olivier Giroud siempre ha tenido un duelo especial con Benzema y ahora es el goleador histórico de Francia. | Fuente: EFE

Giroud, figura ante la temible Inglaterra

El equipo de Deschamps se puso adelante en el marcador para el pase a las semifinales del Mundial gracias a un golazo de Aurelién Tchouaméni. Todo pintaba para una victoria. No obstante, Inglaterra reaccionó. Y mostró sus credenciales y su potente juego ofensivo. Así igualó las acciones con un tanto de penal de Harry Kane. Ya en la recta final del segundo tiempo, el 2-1 de los 'Tres Leones' estaba más cerca de concretarse. Francia se movía en el abismo y ya sentía temor de seguir los pasos de Brasil y Portugal.

Inglaterra se mostraba implacable y resistente, y Francia lo sufría por todos los frentes. Sin embargo, Giroud dio vida a su equipo que jugaba en el límite de quedar eliminada de Qatar 2022. A falta de Mbappé, que no ejecutó un disparo al arco inglés, él se puso el traje de héroe con un gol de su especialidad.

"Me siento más cómodo cabeceando el balón cuando viene desde la izquierda", así dijo en una entrevista Giroud, que precisamente anotó de esa manera en el arco de Jordan Pickford: Antoine Griezmann se escapó por la banda izquierda y ejecutó un centro para su compañero, que con un testarazo marcó el gol del triunfo y el boleto a las 'semis'.

Con Giroud como figura estelar, Francia está cada vez más cerca de alzar por segunda vez consecutiva la Copa del Mundo. ¿El 18 de diciembre repetirán un nuevo grito de campeón? Primero deben superar a Marruecos y luego un posible enfrentamiento ante Argentina de Lionel Messi. Sería un partidazo en una final inédita.

Giroud anotando ante Australia en Qatar 2022 | Fuente: DirecTV Sports





