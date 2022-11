Neymar fue uno de los últimos en unirse a la concentración de Brasil en Italia | Fuente: @CBF

Ya con Marquinhos y Neymar incorporados a la rutina de la selección, las novedades este martes, Brasil completó la segunda sesión de entrenamientos en Continassa (Turín), la ciudad deportiva del Juventus, con todos sus efectivos, a falta de nueve días para su debut oficial en el Mundial de Qatar 2022, ante Serbia.



Primera sesión en la que el seleccionador Tite tiene a disposición toda su lista. Y es que Marquinhos y Neymar, ambos jugadores del PSG, aterrizaron en la ciudad del norte de Italia ya finalizado el entrenamiento, por un problema con su vuelo desde París, que se retrasó.



Si ayer solo saltaron al verde los jugadores que no disputaron minutos durante el fin de semana, hoy lo han hecho todos. Sin embargo, Casemiro (Manchester United) Danilo y Bremer (Juventus) solo realizaron con el grupo el calentamiento, para después realizar trabajo específico, ya que jugaron el domingo.







Brasil, equipo completo

Por su parte, Marquinhos (PSG), solo dio una vuelta de calentamiento alrededor del campo, ya que no jugó este fin de semana por molestias musculares, aunque su condición física, según los medios brasileños, no es grave y se recuperará a tiempo para la cita mundialista.



Durante la práctica, la 'Canarinha' realizó el clásico rondo justo después del calentamiento, siguió con trabajo de posesión y finalizó con un partido en reducidas dimensiones en el que Neymar, el diez verdeamarelo, actuó de comodín.



El próximo entrenamiento de la selección brasileña está previsto para mañana miércoles las 15.00 hora local (9:00 a.m. en Perú) . Brasil estará preparando en Italia el campeonato del mundo hasta el sábado 19, cuando pondrá rumbo a Qatar, cinco días antes de su debut ante Serbia.

(Con información de EFE)