Neymar Jr. tras quedar eliminado del Mundial con Brasil | Fuente: AFP | Fotógrafo: GABRIEL BOUYS

La eliminación de la selección de Brasil del Mundial Qatar 2022 aún sigue trayendo repercusiones entre los futbolistas del 'scratch'. Neymar Jr., capitán de la 'verdeamarela', mostró las conversaciones en Whatsapp con sus compañeros como es el caso de Thiago Silva, que no pateó, y Marquinhos y Rodrygo Goes, que fallaron el primer y cuarto penal, respectivamente, frente a Croacia por los cuartos de final.

"Decidí exponer (sin autorización de ellos) para que ustedes puedan ver cuánto queríamos e cuánto estábamos unidos. Esas fueron algunas de las tantas conversaciones que tuve con el grupo. Sentimiento de mucha tristeza, pero tenemos que ser más fuertes para seguir adelante y tengo seguridad que, con apoyo de todos los hinchas, volveremos más fuertes. ¡Soy brasileño con mucho orgullo, con mucho amor!", afirmó Neymar Jr.



Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo



"Es triste pensar que aquel penal nos quitó el sueño"







- Neymar: "pasando para decirte que soy tu fan. Un penal no va a cambiar lo que pienso de ti. Estaré contigo para siempre y sabes que te amo".

- Marquinhos: "¿qué tal, hermano? Mejorando poco a poco. ¿Sólo el tiempo, no, para alejar todo eso? ¿Y tú? ¿Cómo estás? Gracias por el mensaje y por pensar en mí, hermano. Eres lo máximo. Quería muchísimo que lo hubiésemos logrado. ¡Triste pensar que aquel penal fue un obstáculo para nuestro sueño! Pero sigamos, tenemos que ser fuertes, dar tiempo al tiempo y ver lo que el fútbol nos guarda aún"

- Neymar: "ese es el pensamiento: dar tiempo al tiempo. Yo más que nadie sé que TODO PASA, momentos buenos y malos. Resiste, aprovecha la família y nunca te olvides que, además de compañero, somos amigos y te quiero mucho. Te amo y seguiremos juntos".

- Marquinhos: "eso es verdad, hermano. Sólo nosotros sabemos lo que pasamos para llegar hasta aquí y lo que pasamos esos días allá (en Qatar). Por eso que duele muchísimo, el peso es grande, pero nuestro Dios sabe lo que hace.Si Él me dio eso es porque podré soportarlo y seguir. Eres lo máximo, enserio. Soy tu fan. Gracias y que estés bien también. Vamos a necesitar uno del otro en las próximas batallas, te amo demasiado".

Conversación entre Neymar y Marquinhos | Fuente: Instagram Neymar

"Cada vez que veo la televisión, me da rabia"







- Neymar: "vamos a tener que seguir, hermano. Infelizmente es así. Quería mucho darte esa Copa (del Mundo). Tú, yo y 'Dani' lo merecíamos demasiado, pero Dios sabe nuestro propósito y sabe todo lo que va a suceder".

- Thiago Silva: "¡hermano, está más difícil de los que imaginé realmente! No puedo aguantarlo. ¡Aún no creo lo que perdimos! No puedo creerlo. Cada vez que me acuerdo, me dan unas ganas tremendas de llorar, pero voy a estar bien".

- Neymar: "cada vez que veo la televisión, me da rabia. Que tristeza".

Conversación entre Neymar y Thiago Silva | Fuente: Instagram Neymar

"No pidas disculpas, pero si quieres te enseño a patear"





- Neymar: "¡hermanazo! Estoy aquí para decirte que eres un crack. Un honor ser parte de tu carrera, oírte decir que soy tu ídolo y verte convirtiéndote en uno de los mejores de la historia de Brasil. Sólo erran los penales quienes los patean. Yo ya fallé muchos en mi carrera y aprendí con cada uno, pero nunca renuncié, siempre busqué mejorar en todo".

"Eres lo máximo, no sólo como jugador, sino por lo buena persona que eres. Sigue firme. Esas críticas y reclamos te van a hacer más fuerte. Algún te acordarás de lo que te dije: 'tú vas a ganar una Copa (del Mundo) para Brasil'. Te deseo muchos éxitos, desconéctate, descansa y vuelve con todo. Estaré aquí cuando necesites, sin demagogia".

- Rodrygo Goes: "de corazón, gracias por todo, mi ídolo. Disculpa por cualquier cosa y por postergar tu sueño también. Espero que tú sigas con nosotros para conseguir (la Copa del Mundo) juntos. ¡Claro, sólo si es lo mejor para ti! Juntos siempre y gracias por el cariño".

- Neymar: "no pidas disculpas. ¿Estás loco? ¡Sólo se equivoca quien intenta y tú eres un crack! Pero después te enseñaré a patear (risas). Siempre juntos. Cuídate.

- Rodrygo Goes: "necesitaré (esas clases)".

Conversación entre Neymar y Rodrygo Goes | Fuente: Instagram Neymar