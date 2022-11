Casemiro | Fuente: EFE | Fotógrafo: Neil Hall

En los últimos días se dio a conocer que Brasil perderá a Neymar para toda la fase de grupos del Mundial Qatar 2022 debido a un esguince en el tobillo y, por su parte, Casemiro, volante central del 'Scratch', se refirió a esta sensible baja obligada en los siguientes encuentros.

"Es un jugador excepcional, de los mejores del mundo. Tengo el privilegio de jugar con él aquí. No va a poder estar en el siguiente partido, desgraciadamente. Perder a un jugador así... Es difícil encontrar un jugador que juegue ahí, con su calidad... Depende de Tite el sustituto. Paquetá en los dos o tres últimos años es uno de los jugadores que más ha jugado aquí y es muy importante para nosotros, sin duda. Es un privilegio tenerle con nosotros", indicó Casemiro en conferencia de prensa.

Asimismo, Casemiro lamentó que algunos se alegren de la lesión de Neymar: "Sinceramente, no lo he visto. Es una pena, pero son cosas de la vida, personas en el mundo que desean el mal de otro. Me da pena. Somos personas, lo importante es la educación. Cuando deseas algo malo para otra persona es grave. Neymar es una persona que ayuda mucho a otras, que tiene un corazón muy grande. Neymar no merece esto".

En tanto al proceso de recuperación tanto de Neymar como de Danilo, Casemiro agregó: "Con total sinceridad, los dos están trabajando mañana, tarde y noche, están haciendo el mayor esfuerzo del mundo. Saben que son importantísimos para nosotros. Hay que verlo día a día. Tenemos grandes especialistas para ayudarles. La salud es lo primero. Son dos jugadores importantísimos".

Casemiro sobre salida de Cristiano Ronaldo:

Por otro lado, el futbolista de Manchester United se refirió a la salida de CR7 del conjunto inglés: "No he intercambiado mensajes con él. Tiene mucha experiencia. Me da pena que salga, estamos hablando de uno de los mejores de todos los tiempos. Sabe lo que es bueno para él y como amigo le deseo toda la suerte del mundo, que le vaya bien en la vida y en el fútbol, menos contra mí".