Guía de partido, Países Bajos vs Senegal por Qatar 2022. | Fuente: EFE

Van con todo. Países Bajos medirá fuerzas contra Senegal en el marco de la primera jornada del Mundial Qatar 2022.

El cotejo del combinado de Países Bajos jugará ante su similar de la Selección de Senegal en el Al Thumama Stadium de Doha en un partido que marcará la primera fecha del Grupo A de Qatar 2022. Previo a este duelo, el anfitrión se enfrenta a Ecuador por el mismo grupo de la cita mundialista.

Vicent Janssen, delantero de Países Bajos, se perfila como el sustituto de Memphis Depay en el estreno de su selección, que por lesión no podrá contar con el jugador del Barcelona para el choque que disputará frente a los senegaleses.

Suscríbete a nuestro canal RPP Deportes en YouTube y disfruta del contenido deportivo del Perú y el mundo

Países Bajos vs. Senegal: el elenco 'tulipán' es favorito

Janssen, una de las sorpresas de la convocatoria de Louis Van Gaal junto a Xavi Simmons, podría suplir a Depay, que continúa recuperándose de una lesión en un tendón de la corva que le ha impedido jugar los dos últimos meses en Barça.

El técnico neerlandés apostó por citar a Memphis y en las últimas horas reconoció que no llegará al choque ante Senegal y que Janssen será su sustituto.

En rueda de prensa, el jugador del Amberes se mostró satisfecho por la opción de poder jugar en el primer partido del Mundial de su selección: "No vi la conferncia de Van Gaal porque estaba entrenando o comiendo en Amberes, no recuerdo. Después me enteré porque me lo contó la gente. Es agradable cuando el entrenador dice algo así. Veremos", dijo el atacante de Países Bajos.

Janssen volvió a la selección con Louis Van Gaal después de un periodo ausente. En 2017, participó en el duelo ante Suecia, el último de Arjen Robben como internacional, y se marchó al Tottenham sin éxito. Después, apostó por el Monterrey mexicano y durante cinco años no fue a la selección.

Hace cinco meses, en junio, disputó en la Nations League sus primeros minutos con los Países Bajos después de mucho tiempo en un choque ante Gales. Después repitió contra Polonia y Bélgica y, finalmente, entró en la lista para el Mundial de Qatar.

Fecha del Países Bajos vs. Senegal por Qatar 2022

El partido está programado para el lunes 21 de noviembre, en el Al Thumama Stadium, a las 11:00 a.m. hora peruana. Será transmitido vía TV por DirecTV Sports y CNT Play.

Países Bajos ante Senegal: horarios en el mundo

Perú: 11:00 a.m.

Ecuador: 11:00 a.m.

Colombia: 11:00 a.m.

México: 10:00 a.m.

Argentina: 1:00 p.m.

Chile: 1:00 p.m.

Estados Unidos (Florida): 11:00 a.m.

NUESTROS PODCAST

¿Qué experiencias cuentan los pacientes que regresan de una experiencia cercana a la muerte?

La noción de experiencias cercanas a la muerte ha fascinado a la gente durante mucho tiempo. La idea es que algunas personas informan experiencias profundas después de despertarse de un paro cardíaco: su corazón se detuvo, recibieron RCP, finalmente se recuperaron y vivieron para contarlo.