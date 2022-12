Portugal vs. Marruecos: ¿cuándo y dónde ver por TV el partido del Mundial Qatar 2022? | Fuente: AFP

Con una actuación resaltante del portero Yassine Bounou ante España, Marruecos consiguió por primera vez en su historia clasificar para unos cuartos de final en la Copa del Mundo.

El arquero no permitió que el equipo de Luis Enrique le marcara gol alguno ni durante el tiempo reglamentario, ni en la prórroga, ni en los penales. El conjunto de Walid Regragui se instaló entre los mejores 8 equipos de Qatar 2022.

Su rival en cuartos de final, no obstante, se presenta en un estado de gracia notable. Portugal, que ganó su grupo en la primera fase, pasó por encima en octavos frente a Suiza, a la que vapuleó en el estadio de Lusail por 6-1.

Fernando Santos sorprendió al dejar en el banquillo a Cristiano Ronaldo. Su sustituto, el delantero del Benfica Gonçalo Ramos, hizo historia con un triplete para rubricar la exhibición de las 'quinas'. Partido de alta escuela de los Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Joao Felix, Otavio, de todo el equipo, que se postula como gran alternativa. No obstante, no se fían de Marruecos. La duda en las horas previas es si volverá a dejar al gran capitán y goleador histórico Cristiano Ronaldo fuera del once.

Portugal vs. Marruecos: horarios del partido en el mundo

Perú: 10:00 a.m.

Argentina: 12:00 p.m.

Ecuador: 10:00 a.m.

Brasil: 12:00 p.m.

Uruguay: 12:00 p.m.

Qatar: 6:00 p.m.

México: 09:00 a.m.

Colombia: 10:00 a.m.

Chile: 12:00 p.m.

Bolivia: 12:00 p.m.

Venezuela: 11:00 a.m.

España: 4:00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 07:00 a.m.

Estados Unidos (Nueva York): 10:00 a.m.

Japón (Tokio): 00:00 a.m. (11/12)

Gonçalo Ramos marcó tres goles ante Suiza en la ronda de octavos de final de Qatar 2022 | Fuente: AFP





¿Cuándo y a qué hora juegan Portugal vs. Marruecos?

Portugal vs. Marruecos chocarán en duelo vibrante el sábado 10 de diciembre. El partido de cuartos de final del Mundial Qatar 2022 está pactado para las 10:00 a.m. (hora peruana / 12:00 p.m. en Argentina) y tendrá lugar en Al-Thumama Stadium, en Doha (Qatar).









¿Dónde y cómo ver EN VIVO el Portugal vs. Marruecos?

El partido del Mundial Qatar 2022 será transmitido a nivel nacional en radio por los 89.7 FM, 730 AM y RPP Mundial de RPP Noticias. En televisión se puede ver el cotejo vía Latina TV y DirecTV Sports (D Sports). Todas las incidencias lo encontrarás en la página web de RPP.pe y en la sección especial de La Fiesta del Fútbol.

En Argentina, el compromiso se podrá ver en la señal de TV Pública, DeporTV y TyC Sports.





En la mira de Qatar

Inician los cuartos de final de Qatar 2022. Brasil y Portugal parten con ventaja para clasificar a semifinales

Inician los cuartos de final de Qatar 2002. Croacia frente a Brasil y Países Bajos ante Argentina son los primeros cruces de esa instancia. También Marruecos choca con Portugal e Inglaterra se mide con Francia para conocer a los cuatro mejores del Mundial.