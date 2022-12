Selección de Portugal enfrentará a Marruecos el sábado a las 10:00 am. de Perú. | Fuente: AFP

Mientras sonaba el himno de Portugal, decenas de periodistas le daban la espalda a la cancha del Lusail Stadium. En la mitad del campo estaban los 11 titulares, pero las cámaras apuntaban a la banca de suplentes. Ahí, con la mirada puesta en el cielo, estaba, de pie, el dueño de los flashes.

El chaleco amarillo puesto encima de su camiseta confirmaba lo que horas antes era un rumor: Cristiano Ronaldo sería suplente. Aunque no estaba lesionado ni suspendido, el goleador histórico luso iría a la banca en un partido oficial de su selección después de 14 años. Ni sus 118 tantos en 194 partidos, ni su jerarquía, ni lo que estaba en juego ante Suiza convencieron a Fernando Santos de incluirlo en la alineación.

Un día antes del duelo por octavos de final de Qatar 2022, el entrenador de Lisboa deslizó lo que, según medios portugueses, era el motivo de su ausencia. "No sé nada de lo que pasó en el campo, pero vi las imágenes y no me gustó en lo absoluto. Esto se resuelve internamente y es lo que se ha hecho", dijo en conferencia de prensa, refiriéndose a la molestia del delantero tras dejar el partido ante Corea, correspondiente a la última fecha de la fase de grupos del Mundial.

Si fue castigo o estrategia, solo lo saben los protagonistas. Lo cierto es que, en ese momento, era un riesgo colocar a un delantero de 21 años, con solo tres partidos en la selección absoluta, como reemplazante del máximo referente de Portugal. Sus nueve goles en 11 encuentros de la Primeira Liga esta temporada podían ser un buen argumento, pero la responsabilidad excedía a sus estadísticas. En su primer partido como titular con la camiseta de su país, y jugándose el pase a cuartos, Gonçalo Ramos era el encargado de vencer la portería del experimentado Yann Sommer.

Mientras las cámaras se iban con CR7, el atacante del Benfica cantaba, abrazado a Joao Felix y Otavio. Pero ni sus 13 centímetros de diferencia con el volante que se ubicaba a su izquierda captaron la atención del camarógrafo que, para la señal televisiva internacional, realizaba el paneo durante el himno. Los mismos lentes que luego lo buscarían, en ese momento estaban ocupados buscando a alguien más interesante que ese joven con, hasta entonces, apenas un gol con la mayor, y en un amistoso ante Nigeria. En las tribunas, nadie llevaba una pancarta con su nombre ni una máscara con su rostro, pero estaba a solo minutos de demostrarle a Santos que, por el motivo que sea, su elección le saldría mejor de lo planeado, pues marcaría el primer hat-trick de Qatar 2022.

Lo veían venir

Vivir a la sombra de alguien no es fácil. Mucho menos si ese alguien es Cristiano Ronaldo. En Portugal, lo saben bien André Silva, Éder, Hélder Postiga, Hugo Almeida y Nuno Gomes. Gonçalo Ramos era consciente de lo que significaba ser suplente del 'Bicho', pero también sabía que, de presentarse una oportunidad, estaba en la capacidad de aprovecharla. Y lo sabía porque, aunque fue llamado de emergencia, tras la renuncia de Rafa Silva a la selección lusa, la mezcla de talento y trabajo siempre tiene resultados.

"Me gusta mucho, tiene un largo futuro por delante en la Selección", vaticinó, antes de la Copa del Mundo, Carlos Carvalhal, en diálogo con Marca. El actual DT del Celta de Vigo reveló que lo enfrentó hace tres años, entonces al mando del Sporting Braga, y pidió tenerlo en su equipo. "La primera vez que fue convocado con el Benfica, hace tres años, fue contra nosotros. No jugó, pero pregunté si había posibilidad de que viniera cedido y me dijeron que era un valor seguro y que tenían muchas expectativas puestas en él", agregó.

Antonio Ribeiro, hoy en el Alta de Lisboa, coincide con el entrenador. El defensa, de la misma categoría que Ramos, contó al citado medio español que su compatriota se convirtió en delantero por una complicación: "Siempre tuvo gran instinto goleador. Jugaba en el mediocampo, de '8', y marcaba 20-30 goles por temporada. En un torneo se nos lesionó el '9' y no teníamos otro. Ese día marcó dos goles y ya no hubo nadie que lo moviera de ahí".

El mismo Ribeiro adelantó, dos meses atrás, lo que hoy parece un presagio. "Estoy seguro de que después del Mundial van a llegar ofertas irrechazables, en torno a 70 millones (de euros). Estará en el Mundial, seguro, y después de Cristiano, va a ser la gran referencia en el ataque de Portugal. No tengo dudas de que irá para un grande", dijo.





Gonçalo Ramos con el Benfica, en la temporada 2020. | Fuente: @goncaloramos88

Partido de ensueño



El saque lateral se dio a los 16 minutos de juego. El balón, desde el sector izquierdo del campo mirando hacia el arco de Sommer, terminó en los pies de Joao Félix, quien filtró el pase entre dos suizos para que Gonçalo Ramos se adelante a Fabian Schar y, pese a ser diestro y ante la marca del defensor, saque un zurdazo al palo del portero, que nada pudo hacer para impedir el 1 a 0 de Portugal.

Desde entonces, no solo se desequilibró un encuentro que, hasta este momento, era relativamente parejo, sino que, además, tomó la confianza que todo delantero necesita para cazar goles. El '9' que lleva la 26 en el Mundial empezó a demostrar que, lejos de equivocarse, Santos había acertado. No por dejar fuera a Cristiano, sino por darle a él el titularato.

Ya a los 50', un centro rasante de Dialot desde la banda derecha fue suficiente para que, con un solo toque, nuevamente con la zurda, la mande a guardar y marque el 3-0 y un doblete ante Suiza. Su hat-trick llegó a los 66 minutos. Una vez más, un pase por Joao Félix -ahora por el centro del campo- lo encontraba al borde del área grande, listo para 'pincharla' y, por encima de la pierna derecha del arquero suizo, dejar el balón dando un bote antes de entrar al arco.

Sus tres anotaciones las celebró igual. Corriendo hacia distintos lados y moviendo diferente el cuerpo, es cierto, pero siempre soplando la pólvora que dejan las pistolas imaginarias que carga en ambas manos. Festejo habitual con el Bénfica, pero que promete ser su sello con la camiseta lusa.

Gonçalo Ramos, tras anotarle a Suiza en octavos de final de Qatar 2022. | Fuente: AFP

Ante Marruecos, ¿Gonçalo o Cristiano?



Es el primer defensa del equipo. Corre, pelea, finaliza. Maneja ambos perfiles y usa su metro con ochenta y cinco centímetros para aprovechar el juego aéreo, en caso sea necesario. Siempre está en movimiento, pero no para retroceder y crear ocasiones lejos del área, sino para desmarcarse, aparecer como receptor y ser él quien defina.

¿Debe ser titular ante Marruecos, por encima de Cristiano Ronaldo? Todo hace indicar que sí. Tuvo un debut como titular insuperable. No solo por la presión del partido, sino por la responsabilidad de ser reemplazante de, para muchos fanáticos, el mejor futbolista en la historia. Le tocó suplir al máximo artillero de Portugal y lo hizo en su mismo idioma: con goles.

En la previa, se espera un partido distinto. Aunque el equipo de Walid Regragui es la sorpresa del Mundial, ha demostrado argumentos para creer que tendrá mayor vocación defensiva y que, de contra, puede hacer más daño. Es cierto también que a CR7 no se le discute la técnica, el trabajo, la capacidad física, la jerarquía ni la trayectoria. No se le cuestiona porque tiene más de 20 años de carrera profesional que avalan su capacidad, pero el presente dice que, en Ramos, el seleccionado luso ha encontrado un delantero desconocido para los rivales, que puede seguir sorprendiendo.

Tras el partido, Fernando Santos aseguró que se trató de estrategia táctica. Además, el mismo Ramos dejó en claro que Cristiano es su líder, referente e ídolo. Por el motivo que sea, le tocó suplirlo y cumplió con creces. Atraviesa un momento sublime de cara al arco, incluso antes de su triplete. Tiene cuatro goles en cuatro partidos con su selección. Viene desde atrás y tiene que seguir creciendo, sí, pero el Mundial es hoy, y hoy no solo tiene confianza, sino que, además, está en racha. El 'Bicho' no hizo nada -futbolísticamente hablando- para perder el puesto, pero su reemplazante hizo todo para quedárselo. De todas formas, arranque quien arranque ante Marruecos, el hincha de Portugal puede estar tranquilo: tiene gol para rato.