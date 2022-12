Stéphanie Frappart marcará un hito importante en la historia de los Mundiales. | Fuente: EFE | Fotógrafo: Rungroj Yongrit

Una nueva historia se escribirá en la Copa del Mundo, en el duelo entre Costa Rica vs. Alemania. La francesa Stéphanie Frappart ha sido la elegida para dirigir el encuentro por la tercera fecha de fase de grupos. De esta manera, se convertirá en la primera mujer de la historia ser árbtiro principal en un Mundial masculino.

Con 38 años, la francesa encabeza el cuerpo arbitral que tiene la presencia de la mexicana Karen Díaz y la brasileña Neuza Back como juezas de línea. En esta Copa del Mundo, FIFA incluyó a seis mujeres entre los 129 árbitros.

¿Quién es Stéphanie Frappart?

Empezó su carrera a los 13 años en eventos juveniles y gracias a 25 años de carrera en el arbitraje ha sido reconocida como la mejor Referee por IFFHS (Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol) en 2019, 2020 y 2021.

Es árbitra en la Ligue1 e hizo su debut en diciembre de 2020. Fue la primera mujer en arbitrar un partido de la liga frances. Fue árbitro principal en el encuentro entre Real Madrid y Celtic de Glasgow en la fase de grupos de la Champios League 22-23.

Además, tiene experuencia en eventos deportivos organizado por la UEFA y ha dirigido en la Supercopa de Europa. Fue la curta árbitra en el duelo de México y Polonia, y ahora será pionera como juez principal en el Mundial Qatar 2022.

Este jueves, un equipo arbitral completamente femenino dirigirá un partido de la @fifaworldcup_es masculina por primera vez en la historia.



Junto a Stéphanie Frappart estarán Neuza Back y Karen Diaz como asistentes en el partido entre @fedefutbolcrc🇨🇷 y @DFB_Team🇩🇪 pic.twitter.com/7TQwrmXUFF — FIFA.com en español (@fifacom_es) November 30, 2022

Stéphanie Frappart emocionada

Al enterarse que fue asignada para el duelo entre Costa Rica vs. Alemania, Stéphanie aseguró que sintió una gran emoción, debido a que es un gran paso en su carrera profesional y señaló que tendrá que controlar sus emociones para hacer un buen partido y tomar buenas decisiones.

"Cuando me enteré la emoción fue enorme, no me lo esperaba, estoy muy orgullosa de representar a Francia en el Mundial", dijo la francesa en declaraciones distribuidas por la FIFA.



"Voy a sentir mucha emoción al entrar en un estadio de un Mundial que seguramente estará lleno y donde habrá muchas expectativas. Tendré que controlar la emoción para centrarme en el terreno", añadió.