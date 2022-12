Zlatko Dalic analizó al rival de su equipo en octavos de final de Qatar 2022. | Fuente: AFP

Un día después de haber obtenido un nuevo éxito con Croacia, Zlatko Dalic, su seleccionador, analizó el panorama mundialista con los octavos de final a la vista frente a Japón a pesar de que, presumiblemente, el adversario iba a ser España.

Dalic, que llevó al conjunto balcánico a la final en Rusia 2018, dejó en el camino a Bélgica, con la que empató en el último encuentro de la fase de grupos y ahora está, invicta aún, entre los dieciséis supervivientes de Qatar 2022.

El preparador croata reconoció que antes de completarse la jornada hubiera elegido como rival a Japón antes que a España. Aunque la percepción ha cambiado después de ver el desempeño nipón.

"El partido entre España y Japón fue complicado para los dos equipos. Los españoles se adelantaron y pensaron que el partido se había acabado.Japón remontó igual que hizo contra Alemania. España estuvo fuera del torneo por momentos y seguro que no querían perder. Es difícil lo que hubiera sido jugar con ellos", indicó Dalic que ya se centra en Japón.

"Japón es un equipo compacto, disciplinado, responsable. Así tenemos que ser. Si hubiéramos podido elegir posiblemente hubiéramos elegido a Japón. Pero ahora que les hemos visto vencer a los españoles y los alemanes vemos que son todo menos un oponente fácil", añadió.

Sobre el desempeño de Croacia

Zlatko Dalic subrayó el crecimiento de su selección. Criticada después de no poder contra Marruecos, clasificada como primera de grupo, ha logrado el primer objetivo marcado tras empatar con Bélgica.

"Volví a ver el partido tranquilamente anoche. Y mi impresión de ahora es mejor que la que me quedó en el partido. Jugamos unos buenos 98 minutos. Con control, defensa, ataque. Todo fue de primer nivel Es verdad que tuvimos dos o tres situaciones de dificultad que pudieron habernos costado caro. Pero no podemos esperar que con Bélgica no suframos. Sobre todo en los últimos quince minutos lo pasamos mal", indicó.

El seleccionador balcánico destacó el aspecto físico de los 'vatreni'. "Estamos muy bien. Esperábamos un bajón de Canadá pero no ocurrió. Incluso estuvimos mejor en ese aspecto con Bélgica. Es importante tener dos días de descanso y después nos centraremos en Japón. La presión es alta y no puede descansar todo el equipo. Si no hay lesiones tenemos una gran selección, estamos llenos de energía y el ambiente es espectacular".

Insistió Dalic en el peligro japonés. "Cuando un equipo queda por delante de España y Alemania es que es muy bueno. Japón demostró que no se rinde. En dos partidos iba perdiendo y remontó. Esa es su mejor cualidad. Debemos tener paciencia, evitar errores al principio del partido porque ellos lo penalizan. Debemos ser responsables. Hay que tener cuidado con sus contraataques".

"Tienen muchos jugadores en Europa. Ocho de ellos juegan en la Bundesliga. Conocen muy bien el fútbol europeo, a nuestra selección. Otros juegan en el Celtic. Son futbolistas con metas y ambición y eso es bueno para el preparador japonés", indicó

Dalic es uno de los seleccionadores más exitosos. Responsable del combinado desde el 2017 logró llevar a la final de un Mundial por primera vez a Croacia. (EFE)



